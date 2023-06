Prezidentská bábovka – luxusní moučník na sváteční neděli

Poctivá, kalorická a neobyčejně vláčná – to je takzvaná prezidentská bábovka. Recepty na ni se různí, ale základní suroviny jako šlehačka, čokoláda, ořechy, mouka a cukr zůstávají stejné. I pokud jste spíše sváteční pekaři, poradíme vám ozkoušený recept, se kterým se vám určitě povede.

Kde se vzala prezidentská bábovka

Historie této pochoutky je tak trochu zahalena tajemstvím. Někdo ji nazývá „Masarykova“ a má za to, že je pojmenovaná po Tomáši G. Masarykovi, kterému ji pekla maminka. Jestli to tak ale opravdu bylo, to už se asi nedozvíme. Jiná verze říká, že přívlastek „prezidentská“ má proto, že vyžaduje kvalitní a dražší suroviny, a je tedy sváteční a peče se spíše při výjimečných příležitostech. Pravda je, že kousek této dobroty může mít i okolo 500 kalorií, což je zhruba čtvrtina toho, co bychom měli za den sníst. Takže by opravdu měla být spíše svátečním potěšením.

Recept na prezidentskou bábovku

Pamatujte, že čím kvalitnější budou vstupní ingredience, tím chutnější bude i výsledek. Nešetřete proto na másle a vejcích – ta by měla být ideálně v biokvalitě. Také je dobré tyto dvě ingredience a smetanu vyndat hodinu až dvě před přípravou z lednice, aby klesly na pokojovou teplotu.

Co budete potřebovat na vláčnou prezidentskou bábovku:

6 vajec

250 g másla

200 g cukru krystal

1 balíček vanilkového cukru

250 ml smetany ke šlehání

300 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

100 g čokolády

100 g vlašských ořechů

Kůra z jednoho chemicky neošetřeného citronu

4 lžíce rumu (volitelné)

Postup je následující:

Předehřejeme troubu na 180 stupňů. Vezmeme si vajíčka a oddělíme bílky od žloutků. Do bílků přidáme špetku soli a vyšleháme tuhý sníh. Když mísu otočíme, sníh by v ní měl držet.

Máslo (které by mělo být změklé) utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme žloutky a směs vyšleháme do pěny.

Do žloutkovo-máslové směsi postupně vařečkou zapracováváme prášek do pečiva, mouku a šlehačku. Dále ořechy s čokoládou, které jsme si nasekali na malé kousky. Přidáme i nastrouhanou kúru z citronu a rum, chceme-li.

Nakonec do směsi opatrně vmícháme sníh. Pracujeme tak, aby ve sněhu zůstal vzduch a umíchaná směs byla nadýchaná.

Těsto vlijeme do bábovkové formy a pečeme zhruba hodinu. Propečenost zkontrolujeme špejlí. Bábovku po vytažení necháme vychladnout, pak teprve vyklopíme z formy a krájíme.

4 tipy, jak si pečení zjednodušit