Příběh Regionální potraviny

Objevte medové království v jihočeských Košicích. Včelí farma Vostoupalovi se pyšní prestižním oceněním Regionální potravina

Příběh rodiny Vostoupalových započal v roce 2008 čistě jako koníček. O dva roky později se ze zábavy stalo podnikání, které v letech 2019 a 2022 přineslo prestižní ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje za jejich mimořádný a lahodný květový med. Rodinná včelí farma chová silná a zdravá včelstva, která produkují výborný med. Kromě samotného medu se zaměřují také na výrobky z medu, jakými jsou například medovina, vosk, pyl nebo propolis.

Nadšení pro včely a včelařství se v rodině Vostoupalových dědí po generace. Po dědečkovi, strýci a otci se k tomuto koníčku dostal po letech i současný majitel včelí farmy František Vostoupal se svojí rodinou. „Postupem času jsme se na naší včelí farmě dostali až na stávajících 120 až 150 včelstev. Což představuje 20–30 tisíc včel v zimě a 60 tisíc včel v létě, které společně obhospodařujeme,“ vysvětluje včelař František Vostoupal.

Jelikož se jedná o rodinnou farmu, každý z rodiny má jasně zadanou práci. „Každý dělá, co je třeba. Moje práce většinou obnáší balení jednotlivých balíčků, etiketuji sklenice, plním med do sklenic. Manželova práce je hlavně venku kolem včel,“ dodává Jana Vostoupalová.

Svému oboru se manželé věnují 14 let a patří v něm k těm nejlepším. Zároveň však dodávají, že málokdo si dovede představit, co všechno práce kolem včel obnáší. „Je to fyzicky náročná práce. Dobrý včelař by měl umět pracovat se dřevem. Musí znát zootechniku chovu včel – my například chováme včely v nezateplených nízkonákladových úlech, aby se cítily co nejvíce jako ve volné přírodě. Zároveň by měla být práce i koníčkem,“ říká František Vostoupal.

Nedostatek lučního kvítí

Na včelí farmě v jihočeských Košicích vyprodukují každým rokem mezi 4 až 9 tuny kvalitního medu. Jedním z důvodů tak velikého rozdílu produkce je samozřejmě počasí. Deštivé počasí včelám a jejich práci neprospívá. Ale není to jen nevlídné počasí. „Největším úskalím je samozřejmě počasí. Veliký vliv na naši práci má ale i nedostatek lučního kvítí, a nejen to. Odkvetou ovocné stromy a jarní květiny a pak už není kde brát pyl. Na polích v okolí je samé obilí a kukuřice a louky se sečou čtyřikrát do roka. Nemáme tu ani později kvetoucí akáty nebo slunečnice, které rostou například na jižní Moravě. Pole kolem nás tvoří obrovské lány a chybí mezi nimi luční remízky s pestrou květenou, a tak mají včely málo nektaru a pochopitelně strádají. Navíc mnoho rodinných domků už nemá předzahrádky s květinami. Tím pádem nemají včelky na co létat,“ doplňuje František Vostoupal.

Ocenění Regionální potravina nám otevírá možnosti v podnikání

V roce 2022 získal Med květový - pastový z Včelí farmy Vostoupalových prestižní ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje. Není to ale poprvé, co toto ocenění získali. Už v roce 2019 uspěli s Medem květovým. „Tajemství, proč jsme získali toto ocenění, je ve včelkách,“ říká s úsměvem František Vostoupal. Je to ale také poctivost a ohodnocení kvalitní práce. Toto ocenění otevírá nové možnosti v rámci podnikání a u Vostoupalových si to moc dobře uvědomují. „Díky ocenění Regionální potravina se nám opravdu otevřely nové možnosti. Pozvali nás na natáčení několika kuchařských show. Tím se o nás dozvědělo zase více lidí. Do budoucna budeme stále chovat zdravá a silná včelstva. Protože to je pro nás nejdůležitější. Z nich potom dostaneme kvalitní med, pro který se naši zákazníci rádi vracejí,“ říkají manželé společně.

