Přípravy veletrhu zahrada Čech jsou v plném proudu

Již 46. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech se uskuteční od 9. do 14. září. Areál výstaviště bude pro návštěvníky přístupný denně od 9 do 17 hodin. Celá akce se ponese v duchu oslav 200 let od založení Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Vstupenky jsou od 1. července v prodeji za zvýhodněné ceny. Návštěvníci si je mohou zakoupit buďto v předprodeji online na webových stránkách (www.zahradacech.cz), anebo v den konání akce přímo na místě. Zajištěna bude zdarma kyvadlová doprava tam a zpět z Mírového náměstí, autobusového a z horního nádraží.

„Veletrh Zahrada Čech nabízí návštěvníkům vždy zajímavou ukázkovou expozici, která se nese v duchu určitého tématu. Tím letošním jsou oslavy 200 let od založení Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Takto významné výročí je totiž potřeba ukázat i v jiném světle než pouze v divadelním, což se stane úkolem ukázkové expozice Zahrady Čech,“ sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Michaela Mokrá.

Návštěvníci se mohou těšit na zahradnický sortiment, jako je výsadba, stromky, keře, cibuloviny, trvalky, pokojové a venkovní rostliny, zahradní nářadí apod. Své si zde naleznou nejen zahrádkáři, ale také chalupáři či kutilové. Novinkami letošního ročníku se stane prodej jedlých květin, skladovací vaky na kapaliny od firmy Vaky Jabor a různé variace čajů a kávy dovážené ze Srí Lanky od firmy Mix Tee s.r.o. a mnoho dalšího.

Slavnostní zahájení veletrhu proběhne v pátek 9. září. V ten den bude taktéž vyhlášena Regionální potravina Ústeckého kraje 2022 a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče. Ve spolupráci s časopisem Receptář vyhlásí moderátor akce cenu o nejlepší recept Zahrady Čech. Neděle patří časopisu Zahrádkář, kdy Český zahrádkářský svaz oznámí vítěze soutěže Křišťálové jablko a Nejdelší mrkev. O program pondělního dne se postará CS Beton. V jeho průběhu Zelinářská unie Čech a Moravy vyhlásí „Zelí roku“. 46. ročník Zahrady Čech zakončí 14. září „Den s Českým rozhlasem“.