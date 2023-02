Přírodní hnojivo které Vás baví

S ním mám život jednodušší, píší zahrádkáři a pěstitelé rostlin. Rostliny, keře, stromy, zeleninu, květiny, veškerou zeleň doma či na zahradě budete mít zdravou, vitální, bez škůdců, pohnojenou a to zcela bez použití chemických přípravků. Ano, konečně můžeme s klidným srdcem napsat, JE TO PRAVDA.

Rostliny, keře, stromy, zeleninu, květiny, veškerou zeleň doma či na zahradě budete mít zdravou, vitální, bez škůdců, pohnojenou a to zcela bez použití chemických přípravků.

Ano, konečně můžeme s klidným srdcem napsat, JE TO PRAVDA.

Zdroj: hnojik.cz

Doba, kdy jste ve spíži či garáži měli mnoho lahviček, sáčků a krabiček s přípravky na odstranění mšic, mravenců, molic, svilušek, slimákům, pro krásný lesk listů, hnojivo na orchidej, hnojivo na bonsaje, hnojivo na muškáty, hnojivo na krásně zelený trávník, přípravek na jahody, hnojivo na pokojové rostliny, postřik na škůdce a plíseň rostlin, lahvičku proti nemocem rostlin, či preparát pro zdravější ovocné stromy s větší úrodou, atd. JE PRYČ!

Vše vyjmenované a ještě mnohem více můžete mít v jednom jediném sáčku. NEVĚŘÍTE? Vyzkoušejte testovací sadu přírodního hnojiva Hnojík.

Zdroj: hnojik.cz

Existence velkého množství druhů přípravků na rostliny je nekonečná asi jako vesmír,

ve kterém se i kdejaký odborník může ztratit. Nebuďte dalšími průzkumníky, neutrácejte velké částky ze svých peněženek a neztrácejte svůj volný čas při bádání a hledání mezi hvězdami, jděte rovnou ke Slunci. K hvězdě, která dává život, bez níž se vaše zahrada, pokojová květina, zelenina, stromek s keříkem v ovocném sadu nemohou růst. Bez Slunce není života, bez Hnojíka žít samozřejmě můžete, ale po jeho vyzkoušení získáte zkušenost, že pěstování a péče o rostliny může být snadná, účinná a levná.

Zdroj: hnojik.cz

Hnojíka můžeme přiřadit k pomyslnému slunci mezi přírodními hnojivy na českém trhu. Barvou je zlatý jako písek a prodává se ve formě velmi jemného, sypkého produktu, který vzniká proséváním hmyzího trusu. Hnojivo je tvořeno organickými látkami, rostlinnými živinami (N,P,K, Ca, a Mg), které se dostávají do půdy a k rostlinám postupně s dlouhodobým efektem. Zlepšuje tepelné a vzdušné vlastnosti půdy, celkově vylepšuje půdní strukturu a je vhodným urychlovačem kompostů. Hnojík přinese kvalitní biologický život v zemi, zvýší podíl humusu v kompostu a přispívá k větší úrodnosti. S tímto produktem eliminujete riziko přehnojení z pohledu spálení rostlin, neboť má neutrální hodnotu PH. Hnojík je zcela bezpečný pro lidi i zvířata.

Zdroj: hnojik.cz

Svou UNIVERZÁLNOSTÍ vám dává možnost pohnojit celou zahradu od zeleniny, přes trávník, bylinky až po stromy a keře. Současně možnost pohnojit všechny pokojové rostliny v domácnosti a venku na balkoně. Aplikovat Hnojík můžete formou zálivky, posypem či postřikem.

Metody aplikace jsou velmi snadné. Při řešení problémů se škůdci, plísní či nemocí u rostlin nezapomeňte, že i v této situaci Hnojík využijete.

Příroda má vždy svůj řád a přesné procesy, stejně tomu je i u tohoto hnojiva, které je přírodního rázu a tím pádem musíte počítat s časovým odstupem (1-7 dnů) než se účinky pomoci dostaví. Dodržujte doporučení, dbejte na správnou zálivku a pravidelnost hnojení. Zahrádkáři, kteří Hnojík využívají si velice chválí stav, kdy při pravidelné dlouhodobé aplikaci hnojiva škůdce odpudili a návratnost problémů je nulová.

Zdroj: hnojik.cz

Pravidelnou aplikací Hnojíka rostlinám dopřejete mezi všemi potřebnými živinami i látku zvanou Chitin. Tato látka přirozeně posiluje vitalitu rostliny. Způsobí tvoření dokonalého ochranného štítu u vaší zeleně.

Stejně jako my se chráníme před chorobami zdravou vyváženou stravou, vitamíny, aktivním životem a dostatkem pobytu na čerstvém vzduchu s dostatečnou intenzitou slunečního záření, tak i rostliny potřebují ke kvalitnímu růstu a životu dostatek prostoru, stálou teplotu, světlo, živiny, vodu a ochranu před škůdci a nemocemi. Rostliny však nemají možnost ovlivnit svůj život jako my, nemohou říci, co rády a je na našem úsudku v jakém stylu bude péče o ně probíhat. Náš styl a tím i styl organického hnojiva Hnojík je podpora přírodní zahrady a života v ní, pěstování zdravých rostlin a sklízení bohaté úrody zeleniny či ovoce, které nebude v sobě nést látky z chemických hnojiv či přípravků.

Máte-li podobný názor na pěstování rostlin, Hnojík je pro vás tou správnou cestou.