Přírodní kolagen z mořských ryb je ideální kloubní výživa, která psům chutná

Když veterinář doporučuje podávat psům doplňky stravy, majitelům se v hlavě objeví otázky. Nejčastěji jde o kloubní výživu, která slouží k posílení chrupavek, kloubů a kostí. Ne vždy je však podávání takových doplňků jednoduchá věc. Jak naučit psy k podávání výživy, která jim často moc nechutná?

Správná péče o psa vyžaduje kromě kvalitní stravy také speciální podporu pro klouby. Psi rostou velmi rychle a navíc jsou některá plemena vystavena riziku degenerativních onemocnění, jako jsou artridity, skoliózy, nebo dysplazie. Když pak chovatel zjišťuje, co na klouby pro psa, dopátrá se k mnoha doplňkům stravy v různých formách. Většinou obsahují účinné a ověřené složky chondroitin a glukosamin, ale také kolagen. Jsou to většinou uměle dochucené doplňky. Masové či rybí příchutě mají maskovat nebo doplnit samotné účinné složky, aby je pes snědl.

Mnohem lepší je volit chutnou a přírodní alternativu. Tu dnes už naleznete snadno. Na klouby účinkuje 100% čistý přírodní kolagen, získávaný z ryb. Incapet Collagen je českou značkou, která sází na čistotu doplňku. Vznikl po úspěchu Inca Collagen, který je pro lidi a získal si již více než 200 tisíc spokojených zákazníků. Lidé tedy otestovali Inca Collagen, aby mohl vzniknout Incapet Collagen. Tento čistý hydrolyzovaný kolagen neobsahuje žádné aroma, příchutě, je to jen šetrně zpracovaný rybí kolagen ve formě prášku. Psovi ho stačí nasypat do krmiva - psům zvyšuje chuť k jídlu a ozvláštní mu jídelníček. A navíc pomáhá chránit jeho pohybový aparát – posiluje chrupavky, zpevňuje kosti, zlepšuje regeneraci pevných a měkkých tkání po fyzické zátěži nebo zraněních, působí jako prevence rozvoje degenerativních onemocnění kloubů a kostí. Ale to není všechno, pokračuje veterinární lékařka MVDr. Markéta Sedlinská: „Kolagen může pomoci zvířeti s řadou problémů. Například při stárnutí kůže, pigmentových skvrnách, suché a popraskané kůži, nekvalitní a padající srsti a hřívě, se slabými a lámavými drápy a rohovinou.“

Tak jako tělo člověka i tělo psa si tuto stavební bílkovinu tvoří samo, ale její produkce se postupně snižuje. Proto vznikly kolagenové doplňky, které dokážou chybějící kolagen doplnit. Je však důležité vsadit na kvalitu. Česká firma Inca Collagen zvolila pro výrobu svých kolagenů enzymatické štěpení, výsledkem čehož jsou bioaktivní kolagenové peptidy. Tak vzniká i Incapet Collagen a proto již řada majitelů psů potvrdila, že skutečně zabírá. „Pes ho snědl s granulemi ani o tom nevěděl, podávání je tedy bezproblémové. Pejsek se nám zdá vitálnější, pravděpodobně budeme pokračovat s užíváním dlouhodobě,“ hodnotí majitelka Barbora Matašeje.

Kvalitně sestavený jídelníček, přírodní doplňky a mořský kolagen jsou skvělou kombinací, aby vašemu psovi dobře chutnalo a byl také zdravý a spokojený.

