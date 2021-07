Přírodní kosmetika převálcuje svými výhodami chemické přípravky

V posledních letech se roztrhl pytel s přírodní kosmetikou. Není divu. K lidské pokožce je citlivá a pyšní se blahodárnými účinky. Úprava a pěstění těla je pod taktovkou přírodních produktů radost.

Je pravda, že vám nevytvoří takovýto šampón mnoho pěny a make-up nevydrží během celého dne, ale zase si můžete být jistí, že nepoužíváte nic chemického. Na druhou stranu je také nutné říci, že všechno uměle vytvořené nemusí být zdraví škodlivé. Záleží na každém z nás, jakou cestu při výběru zvolí.

Co v přírodní kosmetice nenajdete?

Účinná přírodní kosmetika je populární díky tomu, že neobsahuje chemické látky, jako jsou živočišné složky, syntetická barviva, ropné látky – parafíny či vazelíny, synteticky získané parfémy, suroviny vyrobené pomocí GMO a konzervační složky, chemické UV filtry a tenzidy. Každý výrobek, ať už je to pleťová voda, šampon či make-up by měl být certifikovaný. Jen tak si budete jistí, že nekupujete zajíce v pytli.

Pro pleť jen to nejlepší

Možná jste nevěděli, že se do chemických produktů přidává ropa a silikon, které by měly zlepšit kvalitu vlasů či pleti. Jenže to je reklamní trik. Pěna do koupele udělá luxusní pěnu a krémy prodlouží svou trvanlivost, ale pouštíte si do těla látky, kterým byste jindy okamžitě vyhnuli. Pro někoho je přírodní pleťová kosmetika drahá, ale věřte, že budete s jejím účinkem spokojeni. Vaše pleť bude o poznání mladší, svěží a plná vitamínů. To však poznáte až za několik let! Ke koupi by vás měl přesvědčit i fakt, že nezatížíte životní prostředí. Udržování zdravé pokožky se stane vaším koníčkem, protože uvidíte viditelné výsledky.

Pleť získá cenné vitamíny

Díky přírodní kosmetice dodáte své pokožce, vlasům či nehtům cenné vitamíny, jako jsou D, E či A. Nemusíte ji používat jen během těhotenství, při alergických potížích a ve zralém věku. Přírodní cesta je otevřená všem generacím žen i mužů, kteří netouží po umělé kráse.