Proč je důležitá BIO kvalita semen na klíčení

Semínka na klíčení by měla pocházet z důvěryhodného zdroje, kde víte, že jsou pěstována v BIO kvalitě. Proč zrovna BIO kvalita je tak důležitá?

Zaujalo vás klíčení semen a chystáte se do toho pustit alespoň na zkoušku? Chcete zjistit, co na tom je, a ověřit si sami na sobě výsledky vašeho snažení? Pak budete kromě nádob na klíčení poptávat i semínka.

Těch je na trhu celá řada, skutečně velmi pestrý výběr jak samotných druhů, tak i prodejců semen, a mezi nimi se objevují i rostlinné plody s označením BIO. Pravděpodobně si uvědomujete, že to znamená vyšší jakost výrobků, zejména ve vztahu ke způsobu pěstování a jejich složení. Co přesně BIO znamená, a proč dát přednost právě takto označeným produktům?

Herbicidní a pesticidní přípravky – certifikát BIO je přidělován pouze takovým výrobkům či surovinám, které nebyly vypěstovány s využitím chemických postřiků proti rostlinným a živočišným škůdcům. Jinými slovy, máte jistotu, že vaše klíčení semínek proběhne na přirozené bázi, jak to prováděli naši předkové v dávné minulosti. Sklenice na klíčení i nakličovací misky by měly tedy ukrývat pouze semínka prvotřídní kvality.

Složení hnojiv a pěstební půdy – výraz BIO by měl pokrýt i způsob hnojení a starost o vhodné složení půdy. Jde zejména o obsah živin, aby tu některé nepřebývaly a jiné nescházely. Hnojiva by měla být opět na přírodní bázi, jak se to dělávalo dříve, ještě před industrializací zemědělství.

Zdroj: pixabay.com

Cokoli se pěstuje s láskou a s radostí, je vždy kvalitnější – možná to znáte sami z vlastních zkušeností. Koho baví jeho práce, a kdo se jí věnuje, jako by to bylo přímo poslání, vždy se to projeví na výsledku těchto snah. Týká se to každé profese – soustružníka, obkladače i zdravotní sestry. Pěstitelé a zpracovatelé ovoce, zeleniny, luštěnin, obilovin a dalších zemědělských produktů, kteří do své činnosti vkládají své srdce, vám mohou nabídnout to nejlepší, co si můžete přát. Takových lidí si budete i více vážit a budete od nich rádi častěji odebírat jakékoli

