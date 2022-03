Proč si můj syn hraje s panenkami?

Hraje si vaše dcerka s autíčky a synek s dceřinými panenkami? I tak je vše v pořádku, není třeba se děsit, že se jim něco popletlo v hlavách… Obavy o jejich nekonvenční vývoj nejsou na místě, jak potvrdily desítky výzkumů a v neposlední řadě praxe rodičů po celém světě.

Znáte to z vlastního života, a pokud jste již měli to štěstí a odvahu být rodiči, tak víte, že dětský zájem a hra nezná genderové dělení hraček. Na návštěvě u kamarádky ze školních let se stejně starou holčičkou jako je váš syn Kubík s překvapením a s malými obavami sledujete, jak si oba hrají s Barbínami. S jakým zaujetím ji Kuba navléká do princeznovských šatů, neobratně navléká střevíčky a vybírá jí sponečky do vlasů… O pár týdnů později spolu si u vás ti dva hrají s plastikovými modely letadel. Tentokrát je tou překvapenou zase vaše kamarádka…

Dětské hraní si s nejrozmanitějšími hračkami rozšiřuje svět dítěte a ukazuje mu různost, se kterou se bude setkávat celý život. Že existuje možnost výběru podle vlastních preferencí, ale v mnohých situacích se tak dítě naučí i schopnosti přizpůsobit se okleštěným možnostem volby. Proto když se šestiletý kluk setká v pokojíčku stejně velké holčičky s kočárkem, vílami a růžovou barvou, je zprvu překvapen, ale pak se „vydá na průzkum terénu“ a přizpůsobí se. Nebojte se ani, když váš syn vyjeví touhu mít fialové tričko.

Ale vždyť společensky „normální“ je přece, když si kluk hraje s auty, pere se a miluje pistole a holčička má sukýnku, mašle a mazlí se s miminkem. Kluk si hraje na policajta a holčička uspává plyšové medvědy. Takhle to je od pradávna a i my jsme vzorce přejali od svých rodičů. Proč ale zakazovat malému klukovi, aby se staral o malou panenku, když v dospělosti se od něj požaduje, aby se uměl postarat o živé miminko? Není to paradox?

Ve dvacátém prvním století je vědecky podloženo, že jakékoli stimulování dětí k genderově příslušným hrám přechýlit sexuální orientaci nedokáže. Proto se snažme vychovat ze svých dětí silné a samostatné osobnosti, které se budou umět vyrovnat s prostředím a s lidmi, se kterými budou v interakci a nebudou se bát říct nahlas svůj názor. Díky globalizaci a možnostem cestovat mají naše děti mnohem větší znalosti a dalo by se říct, že už je nic nepřekvapí, nešokuje. Ale umí si dát ty znalosti do souvislostí…? Bohužel mnohdy ne a dnešní smršť infotaimentu z ověřených a hlavně neověřených médií se stává jakousi kaší, o které nejsme schopni říct, zda je slaná, sladká, kyselá nebo jaká vlastně je…