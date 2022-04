„Tak a teď už stačí jen rychle koupit pytel nějaké zeminy“ ... a najednou jste tam, v paletové džungli místního zahradnictví a jen stěží vidíte přes nahromaděné pytle substrátů ven k východu. Ale jak si teď vybrat te pravý?

Při výběru z mnoha druhů pěstebních substrátů není vždy snadné udělat tu správnou volbu. Přitom správný substrát je nejdůležitějším předpokladem pro zdravý růst vašich rostlin, a proto by se jeho výběru měla věnovat dostatečná pozornost.

Výběr správného substrátu

Dobrý pěstební substrát obsahuje dostatek živin, které jsou přizpůsobeny potřebám konkrétních rostlin. Některé rostliny ale rostou rychle a tak potřebují hodně živin, jiné rostliny naopak potřebují živin méně, aby si vytvořily zdravé kořeny. Některé substráty dokáží zadržovat hodně vody, jiné zase ne – i zde záleží na potřebách konkrétních rostlin. Abyste se při výběru substrátů příliš netrápili, jsou naše pěstební substráty ideálně přizpůsobeny konkrétním potřebám vašich rostlin: Protože není substrát jako substrát!

Zdroj: Compo.com

Nízký obsah živin a obzvláště jemná struktura

Substrát pro bylinky a výsev

„Potřebuji nutně speciální substrát pro výsev?“ ptají se často na jaře zákazníci. Odpověď je - jednoznačně ano! Protože substrát pro výsev musí mít nízký obsah živin. Při výsevu a v prvních týdnech klíčení by totiž jemný klíček neměl mít přístup k žádným živinám. Zaprvé jsou kořínky velmi citlivé na živné soli, takže by mohlo snadno dojít k jejich spálení. A zadruhé by rostlinka mohla vyrůst příliš rychle do výšky, ale nevytvořila by požadované silné výhonky ani řádný kořenový systém, který by se o rostlinu následně postaral. Výsledkem by jinak byly ochablé rostliny, které neunesou vlastní váhu a jsou velice náchylné k chorobám a škůdcům. Rozhodujícím faktorem pro zdravé a silné rostliny je proto použití substrátu s nízkým obsahem živin. COMPO substrát pro bylinky a výsev má navíc obzvláště jemnou strukturu, takže v ní mohou křehké sazenice snadno zakořenit.

A proč je substrát s nízkým obsahem živin důležitý i pro bylinky? Bylinky nepotřebují pro zdravý růst mnoho živin. Hodně našich oblíbených zahradních bylinek – jako je tymián, oregano nebo rozmarýn – totiž pochází z oblasti středomoří, kde běžně rostou v půdě chudé na živiny. Pokud budete rozmazlovat své bylinky příliš velkým množstvím živin, porostou sice bujně, ale nebudou vytvářet to správné aroma.

Zdroj: Compo.com

Vysoká schopnost akumulace vody

Substrát pro muškáty a balkónové rostliny

Málokterý substrát musí umět dokázat tolik, co substrát pro muškáty a balkónové rostliny. Je to hlavně proto, že rostliny pěstované v nádobách jsou 100% závislé na vodě a živinách ze substrátu. A jejich nároky jsou přitom vysoké, neboť mnoho oblíbených kvetoucích rostlin je šlechtěno pro „maximální výkon“. Záplava velkých květů nejen krásně vypadá, ale také stojí rostlinu spoustu energie, kterou musí získat zpět. Za tímto účelem jsme vybavili COMPO SANA® Substrát pro muškáty a balkónové rostliny zvláště bohatou směsí živin pro náročné kvetoucí rostliny. Kromě obvyklých hlavních živin obsahuje substrát také mnoho cenných stopových prvků. Toto zajišťuje nejen růst a hojnost květů, ale cíleně podporuje silný a zdravý růst samotných rostlin – což následně zvyšuje i jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům.

Druhou důležitou vlastností dobrého substrátu je jeho schopnost zadržovat vodu. V létě, zvláště pak na slunných místech, člověk ani často nestačí postřehnout, jak se voda z rozpálených nádob rychle odpařuje. Proto COMPO SANA® Substrát pro muškáty a balkónové rostliny obsahuje speciální složky zadržující vodu. Ty uchovávají vláhu a následně ji podle potřeby uvolňují zpět rostlinám. Avšak podle potřeb také znamená, že tyto složky umožňují půdě udržet přebytečnou vodu pryč od kořenů, aby je chránili před hnilobou.

Zdroj: Compo.com

S obsahem speciálních jílových minerálů

Substrát pro středomořské rostliny

Zákazníci jsou často překvapeni, když chtějí přesadit své středomořské rostliny a otevřou k tomu balení COMPO SANA® Substrátu pro středomořské rostliny, protože ten není tak světle šedý a jílovitý jako zemina, ve které rostliny za koupili. A proč to tak je? To, co dělá zeminu v ​​květináčích zakoupených rostlin tak světlou a těžkou, je jíl. Jíl se skutečně vyskytuje v půdě přirozeného domova mnoha středomořských rostlin, ale z vědeckého hlediska nemá na rostliny žádný pozitivní vliv. Jíl dělá půdu pouze neuvěřitelně těžkou a nepropustnou. To je důvod, proč COMPO SANA® Substrát pro středomořské rostliny jíl neobsahuje. Co je ale pro středomořské rostliny důležité, to jsou jílové minerály a na ty je tento substrát bohatý.

Jílové minerály mají pro středomořské rostliny tři velké výhody:

1. Mohou uchovávat a následně uvolňovat živiny. Velká většina středomořských rostlin má nároky na živiny vysoké. Jílové minerály tak významně přispívají k zásobování rostlin živinami podle jejich potřeby.

2. Mohou uchovávat a uvolňovat vodu. Stejně rychle, jako se voda v terakotovém květináči vypaří, když na něj za horkého letního dne svítí slunce, tak stejně rychle jí za deštivého počasí může být pro kořeny středomořských rostlin až příliš. Jílové minerály v substrátu tlumí stavy jak extrémního přemokření tak i sucha a pomáhají tak optimálně pečovat o vaše rostliny.

3. Mohou chránit před přehnojením. Pokud se přihnojí příliš mnoho, nabízejí jílové minerály (tím, že na sebe dokáží navázat živiny) tlumící účinek, takže rostliny „nezasáhne“ příliš mnoho živin najednou. Jinak by v nejhorším mohlo dojít poškození kořenů a listů.

Zdroj: Compo.com

Obzvlášť dobře propustný

Substrát pro kaktusy a sukulentní rostliny

Kaktusy a sukulenty jsou skutečnými mistry v přežití, kteří dokážou kolonizovat nehostinná místa mezi kameny a pískem. Na humus bohatá zemina s dobrou akumulací vody? To rozhodně není snem těchto suchomilců. Hlavní příčinou hynutí kaktusů a sukulentů v květináčích je hniloba kořenů z důvodu přílišné vlhkosti. Aby nám tyto rostliny co nejdéle vydrželi, je třeba co nejvěrněji simulovat podmínky jejich přirozeného stanoviště. COMPO CACTEA® Substrát pro kaktusy a sukulenty proto obsahuje optimálně vyvážený poměr zeminy a křemičitého písku, aby k přemokření nedocházelo. Tento substrát navíc zůstává strukturálně stabilní, takže těžké, dužnaté rostliny v ní nacházejí dobrou oporu a nepřeklápí se do stran. Hnojivo, které substrát obsahuje, je rovněž ideálně přizpůsobeno potřebám kaktusů a sukulentů a má obzvláště jemný účinek.

Zdroj: Compo.com

S kvalitní piniovou kůrou

Substrát pro orchideje

Vyvinout substrát pro rostlinu, která ve skutečnosti v půdě vůbec neroste – to není snadný úkol. To je důvod, proč COMPO SANA® Substrát pro orchideje vypadá úplně jinak než všechny ostatní substráty, spíše jako kůrový mulč. Proč ale substrát pro orchideje takto vypadá? Orchideje patří mezi tropické epifytické rostliny. Protože se jim na lesní půdě tropických deštných pralesů nedostává dostatek světla, rostou vysoko ve větvích stromů. Půda tam prostě není, a tak orchideje získávají živiny z usazenin ve větvích stromů a vlhké stromové kůry.

Orchideje proto vůbec nemají rády, pokud jsou vysazeny do tmavého, vlhkého substrátu – jejich speciální vzdušné kořeny by tak okamžitě uhnily. S COMPO SANA® Substrátem pro orchideje napodobujeme tím nejlepším možným způsobem podmínky ve větvích tropických stromů: jak strukturou a typem dřeva, tak i kombinací živin, které obsahuje. Nejdůležitějším základem je kvalitní piniová kůra, protože je konstrukčně stabilní a nerozkládá se na kompost tak rychle jako kůra místních dřevin.

Zdroj: Compo.com

Kyselá půda pro vřesovištní rostliny

Substrát pro rododendrony a hortenzie

Málokterá zahradní rostlina klade na půdu tak zvláštní nároky jako rododendrony a hortenzie. Jedná se o tzv. vřesovištní rostliny, které potřebují půdu s nízkou hodnotou pH v rozmezí 4 až 6. Na druhou stranu jsou tyto rostliny často jedinou nadějí pro kyselé zahradní půdy, protože v nich poroste sotva něco jiného. Stopové živiny se v kyselých půdách vyskytují ve zcela jiné konstelaci než v půdách s běžnou hodnotou pH mezi 6,5 a 7. Například hliník, železo a mangan se v nich uvolňují ve větším množství, což vřesovištní rostliny potřebují pro svůj zdravý růst a tvorbu krásných květů.

Pokud byste chtěli pěstovat hortenzie nebo rododendrony v běžné zahradní půdě nebo v pěstební nádobě, musíte jim trochu pomoci a vytvořit půdní podmínky, které tyto rostliny požadují. Hodnota pH a kombinace živin v COMPO SANA® Substrátu pro rododendrony a hortenzie jsou potřebám vřesovištních rostlin speciálně přizpůsobeny. Při vysazování do nádoby použijte pouze tento speciální substrát a váš rododendron nebo hortenzie zde najde vše, co potřebuje.

Zdroj: Compo.com

Obzvláště výživný

Substrát pro rajčata a zeleninu

NPK - a prosím co nejvíc! Aby náročné rostliny plodové zeleniny v našich krátkých létech dokázaly urodit šťavnaté a aromatické plody, je potřeba hodně živin. Kromě toho řešíme na našich zahradách často problém s prostorem: Záhonům, na kterých jsme pěstovali na živiny náročné druhy zeleniny, by jsme vždy měli dát pauzu, aby se půda vzpamatovala. Většinou nám ale chybí druhý záhon nebo skleník, na který bychom pěstování přesunuli a v osevním kalendáři ani většinou nezbývá místo na zelené hnojení, které regeneruje půdu. Ale díky přídavku COMPO Substrátu pro rajčata a zeleninu je možné pěstovat všechny druhy zeleniny i na vyčerpaném zahradním záhonu. Dokonce i v kbelíku na balkoně či terase, kde jinak na živiny náročné rajčata nebo okurky rostou jen špatně, je pěstování s tímto substrátem možné bez problémů.

Zdroj: Compo.com

Pro sytě zelené listy

Substrát pro pokojové rostliny

Pro málokteré rostliny je výběr vhodného speciálního substrátu stejně zásadní jako pro pokojové rostliny. Protože nerostou ve svém přirozeném prostředí a k tomu jen v omezeném prostoru jejich květináče jsou 100% závislé na živinách v substrátu. Naše nejoblíbenější druhy pokojových rostlin pocházejí z tropických deštných pralesů, kde rychlé rozkladné procesy neustále produkují nový humus, ze kterého mohou rostliny těžit. Tento proces v interiéru téměř zcela chybí. COMPO SANA® Substrát pro pokojové rostliny a palmy proto obsahuje bohatou směs hlavních a stopových živin, která je speciálně přizpůsobena potřebám tropických rostlin. Dusík, hořčík a železo jsou zvláště důležité pro krásnou zelenou barvu listů. Kromě správné kombinace živin hraje v substrátu pro pokojové rostliny důležitou roli i druhý faktor: schopnost zadržovat vodu. Nejčastějším důvodem uhynulých pokojových rostlin je ve skutečnosti příliš mnoho vody a následné přemokření v květináči. Následkem toho uhnívají kořeny a rostlina se o sebe již nedokáže postarat. Dobrý substrát pro vašeho zeleného spolubydlícího by neměl nasáknout zálivkou jako houba, ale musí zůstat kyprý a vzdušný. To je důvod, proč obsahuje přísady jako písek a perlit, které jsou klíčové pro kyprou, vzdušnou strukturu. COMPO SANA® Substrát pro pokojové rostliny a palmy také přispívá růstu kořenů vašich rostlin: Obsahuje speciální aktivátor kořenů, který podporuje růst rozvětveného kořenového systému. Jen tak může rostlina dobře absorbovat zbývající živiny obsažené v půdě.