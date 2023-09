bPtáme se podnikatele Pavla Provazníka, majitele úspěšného Dobrého řeznictví

Zákazníci nakupují v prodejně už 31 let, nyní i online s dovozem až ke dveřím po téměř celé republice.

Jste tradiční řeznictví, přesto se neustále přizpůsobujete potřebám zákazníka. Daří se vám?

Sortiment Dobrého řeznictví najdete jak v prodejně, tak online. Loni jsme doručili tři tisíce objednávek a letos míříme na dvojnásobek. Zvládáme to díky nové výrobně, kterou jsme vybudovali v Nupakách u Prahy. A díky ní zvyšujeme nejen kapacity, ale i kvalitu procesů výroby na evropský standard.

Prodejna v srdci pražských Vršovic letos slaví 31 let! Zdroj: Pavel Provazník

Máme široké spektrum náročných zákazníků, včetně restaurací. A naše plány nejsou při zemi. Jsme první řeznictví, které bylo online, a nyní děláme vše proto, abychom byli zároveň i řeznictvím nejvyhledávanějším! Máme farmu i svůj vlastní chov. A nejvíce pyšní jsme na plemeno prasat, podařilo se nám vyladit poměr tučnosti a masitosti k naprosté dokonalosti - musíte vyzkoušet!

Vyzrálé vepřové je na trhu rarita! Zdroj: Pavel Provazník

Věnujete se tedy i velkoobchodu, jakým restauracím maso dodáváte?



Našimi odběrateli jsou špičkové a oceněné restaurace. Aktuálně jich je přes pět set, například síť Ambiente, Café Imperial, Automat Matuška apod.

Nabízíte zákazníkům pod označením Poctivá výroba i hotová jídla ve skle. Jaké je nejoblíbenější?



Jídla z Poctivé výroby si zákazníci žádají! Nejoblíbenější je naše svíčková na smetaně a guláš. Já osobně nedám dopustit na francouzskou cibulačku a thajské kari. Jen od začátku roku jsme prodali více než pět tisíc kusů! Hodí se jak na oběd v práci, tak doma, když není čas vařit a ozývají se i bistra či sportoviště, kde nabízejí naší Poctivou výrobu jako možnost rychlého a přesto kvalitního oběda či večeře.

Hotová jídla ve skle se značkou Poctivá výroba. Zdroj: Pavel Provazník

Prozraďte, na jaké novinky se ještě letos můžeme těšit?

Doporučuji jabloňový likér Jabloňku, vyrábíme s palírnou Landcraft. S pivovarem Panaczhech jsme rozjeli výrobu vlastního piva BEJK 11° APA. A pracujeme na privátní značce sušeného masa s Maso Here. Už jsme zvědaví, jak naši zákazníci zareagují. Vesměs se jim novinky od nás líbí. Loni jsme začali stařit suchým zráním naše vepřové a hovězí. Vepřové vyzrálé 30 dní je na našem trhu opravdu rarita. U zákazníků má obrovský úspěch, ozývají se nám z druhého koutu republiky, že takovou krkovici ještě v život nejedli.

Celý sortiment nakoupíte i online s doručením až ke dveřím. Zdroj: Pavel Provazník

Zdá se, že na co pan Provazník sáhne, je ke spokojenosti zákazníků. Jak to děláte?



Děkuji, je pravda, že se nám daří. Když se podíváte na naše hodnocení na e-shopu nebo googlu, tak je vidět, že naši zákazníci spokojeni jsou, a tak i my. Jde to v ruku v ruce. Řídíme se potřebami zákazníka vlastně ve všem, co s týmem děláme. Ctíme původní filosofii řeznictví, a proto je pro nás klíčová efektivita zpracování všech surovin.