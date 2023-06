Rohlik.cz nabízí zastropované ceny základních potravin

Jako jediný prodejce v Česku je garantuje až do léta. A to není vše – každý den svoje ceny srovnává s konkurencí.

Online prodejce potravin Rohlik.cz už v září 2022 zareagoval na dramatické zdražování potravin okamžitým zastropováním cen u základních potravin. Minimálně do konce letních prázdnin garantuje výhodnou cenu u másla, oleje, mouky, pečiva, mléčných výrobků, vajec, šunky nebo toaletního papíru. Je dosud jediným prodejcem v Česku, který k obdobnému kroku přistoupil.

„Zastropování cen bereme jako projev vděčnosti vůči našim zákazníkům, kteří přispěli k růstu společnosti. Rohlík je stále jediným prodejcem na českém trhu, který nabízí zastropované ceny, a tento závazek plánujeme udržet minimálně do konce letních prázdnin,” vysvětluje ředitel Rohlik.cz Martin Beháň. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoci našim zákazníkům a poskytnout jim základní potraviny za pevně stanovenou cenu, která často byla a je tou nejnižší na trhu. Jsme přesvědčeni, že kvalitní potraviny by měly být dostupné pro každého, a tento krok nám umožnil splnit naše poslání zlepšovat lidem díky naší službě život,” dodává.

Kromě zastropování cen Rohlík podniká také další kroky, jak udělat pro zákazníka nákup výhodný, do sortimentu například zařazuje cenové trháky a víkendové pecky. E-shop s potravinami také pravidelně monitoruje ceny potravin, které srovnává s konkurencí.

Značky výhodně? Hledejte fajfku



Kromě toho Rohlík neustále rozšiřuje svůj sortiment o nové privátní značky, které nezatíží vaši peněženku. Naposledy přišel internetový se svou novou značkou Kitchin. Ta přináší do českých kuchyní kvalitní základní suroviny pro vaření, u kterých jsou ceny nastaveny na úroveň diskontních řetězců. Proto představuje jasnou volbu pro zákazníky, kteří se snaží při svých nákupech chytře ušetřit. Kitchin tak kombinuje kvalitní suroviny pro vaření a nejlepší ceny.

Nová značka Kitchin Zdroj: Rohlik.cz

„Naším záměrem je pokračovat v rozšiřování privátních značek, a nabídnout tak zákazníkům to nejlepší za ty nejlepší ceny. Doplňujeme tak sortiment produktů, který nese označení „Value for money” a zákazníci jej lehce poznají podle fajfky u názvu značky,” říká ředitel Martin Beháň s tím, že v Rohlíku věří, že každý by měl mít přístup ke kvalitnímu zboží na vaření pro celou rodinu a nemusel by se obávat, že mu to udělá díru do rozpočtu.

A jestli hledáte další značky, které nabízí podobnou skvělou kombinaci kvality a ceny vybírejte z těch rohlíkovských – v nabídce má online prodejce ještě Miil, Moddia, Dacello, Pappudia, Yutto nebo Ubomi. Poznáte je snadno, každá z nich má malý znak fajfky u svého názvu. V tuto chvíli už „pod fajfkou” najdete více než 220 produktů, nabídku bude Rohlik.cz stále rozšiřovat.