Seznam jídel, která nepatří do fritézy

13 potravin, které byste neměli připravovat v horkovzdušné fritéze

Horkovzdušné fritézy jsou skvělým a oblíbeným pomocníkem profesionálních i domácích kuchařů. Stačí se naučit, co se fritovat dá, a co ne. Nemusíte se to však učit na vlastních chybách. Přečtěte si náš článek a poučte se o tom, které potraviny do horkovzdušné fritézy nepatří.

Zdroj: electronic-star.cz

Toto je 13 potravin, které nepatří do horkovzdušné fritézy

Smažené jídlo s mokrým těstem

Smažené ryby, hot dogy či kuřecí křidélka v těstíčku do horkovzdušné fritézy nedávejte. Horkovzdušné fritézy nejsou určeny ke zpracování mokrého těsta. Pokud se však nechcete vzdát křupavých lahůdek, před fritováním vysušte těstíčko přidáním kukuřičné moučky nebo strouhanky, přidejte koření a vložte do fritézy.

Brokolice

Pokud patříte k milovníkům zdravé stravy, brokolice je určitě součástí vašeho jídelníčku, ale věděli jste, že připravovat ji v horkovzdušné fritéze není šťastným řešením? Horkovzdušné fritézy jídlo vysuší a brokolice bez oleje se v horkovzdušné fritéze zcela znehodnotí. Naštěstí i v tomto případě existuje lifehack, jak připravit brokolici v horkovzdušné fritéze: přidejte 1 polévkovou lžíci vody na dno horkovzdušné fritézy a vyhnete se spálení a nepříjemné pachuti.

Celá játra nebo celá kuřata

Horkovzdušné fritézy mají jistá omezení pokud jde o játra a celá kuřata. Košík nebo rošty na vaření mají v závislosti na modelu menší kapacitu než trouba – pečeně či kuře se tedy nemusí do fritézy vejít. Navíc odborníci říkají, že strana pečeného masa, která je nejblíže zdroji tepla, vyschne nebo se spálí dříve, než se druhá strana důkladně uvaří. Kuřecí maso skončí vysušené s pevným povrchem ve vzduchové fritéze. Problém je v tom, že pokud přidáte celé kuře nebo játra, pravděpodobně přeplníte košík horkovzdušné fritézy. Nicméně, aby horkovzdušná fritéza fungovala, je zapotřebí, aby mohl kolem potravin cirkulovat horký vzduch. Chcete-li správně uvařit kuře či játra v horkovzdušné fritéze, budete muset péct jen několik kusů najednou.

Hamburgery

Vaření středně medium rare burgeru ve fritéze je komplikované, protože metoda s nuceným oběhem vzduchu ve fritéze není navržena pro nuance hamburgeru. Ideální teplota středně medium rare je 55 °C, výsledkem čehož je růžový vnitřek masa. Maso se v horkovzdušné fritéze připraví rychle a velmi rychle se dokáže i spálit, medium rare burger tedy nedocílíte, preferujete-li však propečený hamburger, pak ho můžete připravit i v horkovzdušné fritéze.

Rýže

Vzduchové fritézy jsou určeny k sušení vaření potravin jednoduchou cirkulací horkého vzduchu v komoře. Podobně jako v konvekční troubě se potom jídlo rovnoměrně upeče při vysoké teplotě. Rýži a jiné obiloviny, které je třeba ponořit do vroucí vody, nelze vařit ve fritéze. Důvodem je, že ohřívací spirála a ventilátor se nikdy neohřejí uvnitř stroje natolik, aby uvařily vodu – a ve vlažné vodě se rýže správně neuvaří.

Syrová zelenina

Čerstvá syrová zelenina a horkovzdušná fritéza nejdou moc dohromady. Horkovzdušná fritéza příliš vysuší a znehodnotí syrovou zeleninu. Mnohem lepší alternativou pro horkovzdušnou fritézu je mražená zelenina, která zadržuje více vlhkosti z ledu, což přináší výhodu, protože horkovzdušná fritéza má tendenci nadměrně vysušovat potraviny s nízkým obsahem oleje nebo vlhkosti. Máte-li předsudky vůči mražené zelenině, měli byste vědět, že se často mrazí krátce po sklizni a obvykle se sklízí v nejvyšší zralosti. To znamená, že mražená zelenina může být v uličce s potravinami mnohem čerstvější než syrová.

Olivový olej

Horkovzdušná fritéza není technicky „fritéza“ v tradičním slova smyslu. Nevyžaduje nutně používání oleje ani abyste se ho úplně vzdali. Důležité však je vynechat oleje s nízkými body kouře, kvůli přepálení oleje. Pro fritování je nejlepší rostlinný olej nebo tuk, který je rafinován. Doporučuje se používat tekutý nebo tuhý palmový tuk. Vhodný je také slunečnicový a řepkový olej.

Oblíbený olivový olej byste tedy měli vynechat. Pokud se ho však nechcete vzdát, vaření s lehkým olivovým olejem místo panenského olivového oleje je lepší volbou pro horkovzdušné fritézy.

Mezi další potraviny, které byste v horkovzdušné fritéze neměli připravovat patří:

slanina, steaky, toasty, popcorn, jemná listová zelenina nebo sušené potraviny.

Horkovzdušné fritézy si v posledních letech získaly obrovskou popularitu díky jejich pohodlí a snadnému použití. Odborníci doporučují používat horkovzdušné fritézy pro přípravu mražených potravin, pečení koláčků a dokonce i „smažení“ slaniny. Fritézy jsou v podstatě multifunkční stolní konvekční kamna, která používají trochu oleje. Zařízení cirkulují horký vzduch pomocí vnitřního ventilátoru pro rychlejší vaření než většina standardních konvekčních nebo domácích trubek.

Kromě rychlejších výsledků jsou vzduchové fritézy navrženy tak, aby byly zdravější alternativou k běžným fritézám. Vysokorychlostní cirkulace vzduchu ve fritéze vaří jídlo rovnoměrněji a snižuje množství potřebného oleje, výsledkem čehož je lehčí a zdravější jídlo.

