Sladidla Irbis ze stévie: první s čistou chutí

Obliba stévie raketově roste. Po sladidle z této rostliny sahají ti, kteří chtějí vařit a sladit zdravě, a vhodná je i pro diabetiky. Díky patentovanému způsobu výroby sladidel Irbis má navíc chuť, kterou si zamilujete.

V čem tkví kouzlo moderního sladidla získávaného z drobné rostlinky? Jeho sladivost je až 300x vyšší oproti klasickému řepnému cukru, 10 gramů tedy osladí stejně jako 3 kg cukru. Na rozdíl od něj ale nezvyšuje hladinu krevního cukru, což je pozitivní a pro diabetiky zcela klíčové. Sladidla Irbis ze stévie se ale hodí i pro kohokoli, kdo vyznává zdravý životní styl a hlídá si příjem energie.

Dalším pozitivním faktem je tepelná stabilita stévie. To znamená, že se dá sladilo využít do studených i teplých nápojů a také při vaření, pečení nebo zavařování. Velkou výhodou sladidel Irbis ze stévie je pak výborná sladká chuť, kterou zabezpečuje patentovaný způsob výroby. „Když jsme sladidlo vyvíjeli, samozřejmě jsme ho ochutnávali, a to v nejrůznějších koláčích, buchtách, slaných i sladkých pokrmech či nápojích. S postupným vývojem byl výsledek vynikající a rozptýlil tak naše obavy z možné pachuti, kterou někteří u stévie kritizují," říká produktová manažerka sladidel Irbis Iveta Čechová.

Stévie v tabletách i v prášku

U sladidel Irbis máte vždy na výběr mezi tabletami a sypkou formou. Stejně jako u těch na bázi aspartamu nebo sukralózy je tomu tak i v případě stévie, která je k dispozici v praktickém dávkovači (110 tbl.), náhradním balení (220 tbl.) a ve formě sypké směsi (250 g). Jedna tableta osladí jako jedna kostka cukru, u práškové formy pak jedna lžička sladidla osladí stejně jako čtyři lžičky cukru, přitom o 82 % méně kaloricky a s jedinečnou chutí. Tu si zamiluje každý, kdo chce sladit zdravě nebo si udržovat váhu pod kontrolou.

Zdroj: www.nasevitaminy.cz

Vyzkoušejte sypké sladidlo Irbis ze stévie i vy – třeba ve velikonočním receptu na tradiční mazanec!

Zdroj: www.nasevitaminy.cz

Kompletní sortiment sladidel Irbis najdete na www.nasevitaminy.cz.