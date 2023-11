Komu by se na dárky nehodila nějaká ta koruna navíc? Nejspíš každému. Proto si iReceptář připravil pro své čtenáře soutěž, ve které mohou před Vánoci vyhrát pomocí Zlatého kupónu 5 tisíc na přilepšenou do svého vánočního rozpočtu.

Blížící se Vánoce jsou období plné stresu, kdy s rozvahou obracíme každou korunu a modlíme se, abychom se do napjatého rozpočtu vešli se všemi dárky, občerstvením a potřebnou výzdobou. Proč si to neusnadnit a nezpříjemnit? Navíc, když tím můžete získat peníze bez námahy. Díky iReceptáři to je teď vyloženě hračka. Nabízíme svým čtenářům možnost navýšit vánoční rozpočet o výhru ve výši 5000 korun. Stačí vlastně jediné: číst naše články! Čím víc jich přečtete, tím větší je Vaše šance, že při čtení narazíte na takzvaný Zlatý kupón.

Jen díky němu se dostanete do slosování o výherní částku. Nebojte se, jistě ho poznáte, když se objeví. Stačí jen dávat pozor. Pokud ho najdete, Vaše šance na získání peněz je na světě a není úplně nejmenší. Stačí na Zlatý kupón kliknout, pak jen zadat mail a doufat, že vylosujeme číslo právě Vašeho kupónu. Pokud ano, výhra je Vaše. Soutěž probíhá celý týden, tedy od 23. listopadu až do 30. listopadu. Vylosovaného výherce budeme kontaktovat přes mail.

Příjemné čtení a přejeme hodně štěstí ve hře.