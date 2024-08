Zúčastněte se již 22. ročníku celostátní kulinářské soutěže, kterou časopis Receptář pořádá spolu s výstavištěm Zahrada Čech v Litoměřicích.

Jste nadšení hostitelé?

Máte originální recept na sladké nebo slané jednohubky?

Chcete se zúčastnit programu Receptáře na Zahradě Čech?

Jak soutěžit? Své recepty na dané téma posílejte do konce srpna na emailovou adresu poradna@ireceptar.cz. Do předmětu napište heslo Jednohubky

Posílat můžete také do konce srpna 2024 na poštovní adresu: Časopis receptář, U Trezorky 921/2158 00, Praha 5-Jinonice Žádný účastník této soutěže neodejde s prázdnou! Každý finalista získá roční předplatné Receptáře včetně čtyř speciálů, celoroční VIP vstupenku na litoměřické výstaviště, praktické dárky do kuchyně od společnosti Dedra a poukázku na nákup do hobby marketu.

Celodenní program uvádí Vladimír Vlach, hraje kapela Vinšovanka a na závěr se můžete těšit na koncert dua Kamélie.

VEŘEJNÉ FINÁLE: 14 ZÁŘÍ 2024 LITOMĚŘICE