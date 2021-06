Správné vybavení do přírody i na náročné sportovní aktivity

S příchodem teplejšího počasí a uvolnění protiepidemických opatření se řada z nás chystá do přírody. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu je skvělým prostředkem k lepšímu zdraví, fyzičce i náladě. Se sluníčkem v zádech to navíc jde o mnoho snadněji než v zimě na sněhu. Ať už vás láká běh, cyklistika nebo horské túry, je důležité při tom dbát na správné vybavení. Výběr dobrého a kvalitního oblečení a obuvi je naprosto zásadní, myslet byste ale měli i na doplňky jako jsou sportovní hodinky, které vám dokážou nejen sledovat sportovní progres, ale také monitorují váš zdravotní stav.

Evergreenem mezi venkovními sporty je v dnešní době běh. Jeho nespornou výhodou je fakt, že k němu téměř nic nepotřebujete – tedy kromě kvalitního obutí a správného oblečení. Nazout můžete například legendární běžecké boty Mizuno Wave Rider 24, které promění každý váš trénink v radost. Disponují totiž inovativní technologií mezipodešve Mizuno Enerzy, která zajistí extrémně vysoké pohodlí a plovoucí pocit na každém kroku. Jedná se o model ideální pro každodenní trénink a všechny typy tratí. Prodyšný svršek svou konstrukcí chodidlo báječně obepne, pohodlný běh s plynulým přechodem z dopadu do odrazu podporuje technologie SmoothRide.

V případě, že se vydáte za sportem za horkého počasí, nezapomeňte si obléknout funkční tričko. Toto Mizuno Solarcut Tee účinně ochlazuje tělo i v těch nejparnějších dnech, a to díky technologii Solarcut. Je vysoce prodyšné, což oceníte zejména při náročných a dlouhých trailových bězích. Reflexní prvky se postarají o bezpečný běh za snížené viditelnosti a za tmy.

Jestliže jste spíše typ, který miluje túry, určitě oceníte typ na tyto nordic walkingové hole LEKI INSTRUCTOR LITE. Karbonový spodní díl spolehlivě tlumí vibrace a hliníková konstrukce horního dílu dodává výbornou oporu a též skoro nic neváží. Pohodlné korkové madlo, prodyšné poutko s Trigger Shark 2.0 upínacím systémem a snadno nastavitelný mechanismus aretace hole učiní z rychlé chůze a fitness aktivit perfektní volnočasovou aktivitu.

Abyste si svůj výkon změřili a mohli třeba sledovat své zlepšení, pořiďte si kvalitní sportovní hodinky. Tyto Amazfit GTS 2 mini skvěle vypadají, ale hlavně disponují celou řadou užitečných funkcí, které ocení nadšený sportovec i ten, kdo si chce především hlídat svůj zdravotní stav. Dokážou totiž sledovat například úroveň stresu, ženský cyklus i spánek. Zároveň mají systém hodnocení zdravotního stavu PAI™, což je jednočíselné skóre vytvořené zpracováním dat o srdeční frekvenci a dalších komplexních zdravotních informací za pomoci algoritmu. Toto číslo vyjadřuje osobní zhodnocení zdravotního stavu. Je vědecky dokázáno, že udržení čísla PAI™ nad hodnotou 100 poskytuje ochranu před srdečními chorobami.

Pokud toužíte po co nejprofesionálnějších pomocnících při sportu, vsaďte na tyto hodinky Amazfit T-Rex Pro. Ocení je především nadšenci do náročných terénů, a to proto, že se jedná o jedny z nejdostupnějších vojenských hodinek na trhu. Pyšní se 15 vojenskými certifikáty a neuvěřitelným výkonem. Jejich voděodolnost je 10 ATM2, proto vydrží potápění až do sto metrové hloubky. Měří saturaci kyslíku v krvi a svému majiteli připomenou měření, kdykoliv detekují změnu nadmořské výšky. Jejich další velkou předností je pak i jejich výdrž. Na jedno nabití je můžete nosit až neskutečných 18 dní.

