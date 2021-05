Stavba zahradního jezírka svépomocí? Poradíme, jak na to

Je krásný letní den, sluníčko příjemně hřeje na vymetené obloze a vy už se těšíte na to, jak se po práci svlažíte ve vodě uprostřed zeleně. K příjemně prohřáté vodě přitom nemusíte ujít víc než pár metrů, míříte totiž k jezírku v soukromí a zeleni vlastní zahrady. Láká vás tato představa? Prozradíme, jaký je postup při stavbě zahradního jezírka svépomocí.

Není divu, že se zahradní jezírka v Česku těší stále větší oblibě. Malá vodní plocha je ideální doplněk zahradní mikroflóry, který zároveň vyzývá k odpočinku po náročném dni v práci a funguje také jako vítaná kulisa pro venkovní posezení s přáteli. Pořízení zahradního jezírka není příliš nákladné, a do stavby se navíc můžete pustit i svépomocí. Ačkoliv si se stavbou zahradního jezírka při troše šikovnosti poradí i méně zkušení kutilové, při nedbalém postupu se to může nepříjemně zkomplikovat a prodražit.

Zahradní jezírko svépomocí – při stavbě záleží i na poloze

Než se pustíte do počátečních prací a nákupu potřebného vybavení, měli byste velmi dobře vědět, kde bude vaše budoucí jezírko stát. Uprostřed zahrady se s jezírkem zpravidla nesetkáte, lidé je většinou umísťují spíše do některého z rohů zahrady. Zvolené místo by však mělo být snadno dostupné i pro větší skupinu osob. V konečném důsledku však umístění jezírka závisí zejména na vašich preferencích.

Stavba zahradního jezírka: postup krok za krokem

Zjistěte, do čeho vlastně kopete

Před zahájením výkopových prací byste měli zjistit typ a kvalitu podloží. V případě jílového podloží může hrozit větší riziko sesuvu břehů, zatímco v případě skalnatého podloží můžete počítat se stabilním základem, ale také s náročnějším hloubením. Nejste-li si kvalitou podloží jisti, není nic jednoduššího než provedení zkušebního výkopu. Zpozornět byste měli především v případě, narazíte-li na spodní vodu, která by byla schopná vystoupat až na úroveň jezírka a napáchat nepříjemné škody. Zapomeňte na pravidelnost, tak zahradní jezírka nevypadají

S výběrem místa úzce souvisí také vytyčení plochy. Také v tomto případě zaleží především na vašich představách, při stavbě zahradního jezírka však doporučujeme vyhnout se pravidelným tvarům, ať už jde o obdélník či ovál. Přírodní vodní plochy rovněž nejsou pravidelné a o totéž byste měli usilovat i vy, chcete-li, aby jezírko působilo přirozeným dojmem.

Při stavbě zahradního jezírka se vyhněte pravidelnosti. Zdroj: StockPhoto Secrets Vzhůru na nákupy – poslední krok před stavbou jezírka

Místo máte vybráno a pokud jste se přece jen nerozhodli přenechat práci a zodpovědnost na odborné firmě, můžete směle vyrazit na nákup. Mezi pracovními nástroji pro stavbu zahradního jezírka by neměly chybět krumpáč, lopata, kolečko a síto na přesívání zeminy (tzv. kátrování). Dále si budete muset pořídit jezírkovou PVC fólii s tloušťkou nejméně jeden milimetr a geotextílii dle rozměrů plánovaného jezírka. Poté ještě písek, říční štěrk, nějaké to dřevo a v neposlední řadě kameny, které však můžete nasbírat v přírodě. Hloubení zahradního jezírka

Plochu jezírka nejprve znázorněte pomocí sloupků či kolíků, po jejichž obvodu začněte hloubit mělký výkop, díky němuž si budete moci lépe představit výslednou podobu jezírka a případně udělat potřebné úpravy.

Pakliže jste s předpokládanou podobou jezírka spokojeni, přichází na řadu hloubkové výkopové práce. Výslednou hloubku volte v závislosti na účelu jezírka. Obecně by však zahradní jezírko mělo být spíše hlubší, neboť v něm pak lze zazimovat některé druhy rostlin a ryb, přičemž zatímco některým rostlinám postačí metrová hloubka, pro ryby by jezírko mělo být hluboké nejméně 1,5 metru. Nehledě na to, že z hlubšího jezírka se odpařuje méně vody a menší jsou také teplotní výkyvy.

Při stavbě zahradního jezírka zvažte, zda v něm chcete zimovat ryby a rostliny Zdroj: StockPhoto Secrets Příprava dna

Nyní přichází na řadu kátrovací síto, s jehož pomocí prosejete zeminu, čímž ji oddělíte od drobných kamínků. Takto připravenou hlínu smíchejte s vodou a můžete se pustit do omítání stěn výkopu.

Po zaschnutí bláta pokračujte pokládkou pevnějšího igelitu, na který se následně pokládá geotextílie. Takto připravené dno je nyní třeba zasypat vrstvou písku. Mějte na paměti, že po nánosu bláta a písku dojde ke zmenšení výsledného objemu jezírka, na což byste neměli při výkopových pracích zapomínat. Pokládka PVC fólie, nános štěrku a stavba zahradního jezírka je u konce

V tuto chvíli nic nebrání položení svrchní PVC fólie, kterou byste měli nejprve poctivě vytvarovat podle dna jezírka a následně odstranit vzduchové kapsy, které mohou vzniknout v prostoru mezi fólií a pískem. Máte-li hotovo, nezbývá než zasypat kompletně celou fólii říčním štěrkem. Závěrečný krok je pak plně ve vaší režii – obvod jezírka můžete vyskládat kameny, případně břeh zpevnit jiným materiálem či jejich kombinací.

Jak na zahradní jezírko? Bez údržby to nepůjde

Ani po zdárném dokončení stavby zahradního jezírka však práce nekončí, zapomínat byste totiž neměli ani na jeho pravidelnou údržbu. Stojí-li poblíž jezírka listnaté stromy, pravděpodobně budete bojovat s padajícím listím, které by se do jezírka dostávat nemělo. Ideálním řešením je instalace jemné sítě v podzimním období, která listy zachytí.

Možná se budete potýkat také s přemnoženými řasami, které je třeba pomocí síťky průběžně lovit z vody. Jakmile přestane mechanický výlov stačit, přichází na řadu různé přípravky na likvidaci řas. V ideálním případě se však snažte výskytu řas předcházet aplikací přírodních bakterií do jezírek, které tvorbu řas omezují a pomáhají tak udržovat rovnováhu vodního biotopu či stabilizovat pH na neutrální hodnotě.

