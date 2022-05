Stěhování na obzoru: Proč oslovit stěhovací firmu

To, že stěhování opravdu není procházka růžovou zahradou, to může potvrdit každý, kdo se za život minimálně jednou stěhoval. Pokud vás takováto velká životní změna čeká, je dobré na ni nebýt sám.

Možná si na první dobrou říkáte, že stěhování sfouknete za chvilku. Že nemáte tolik věcí, stačí zabalit pár dekorací, pytel s oblečením, bednu s knihami, jednu matraci a máte hotovo. Většinou to jsou ale mylné představy. Za tu dobu, co člověk bydlí na jednom místě, je totiž schopný nastřádat celou řadu věcí. Z pytle oblečení jsou tak čtyři, mezitím jste si pořídili pár kusů nábytku, v kuchyni máte nové pomůcky od sady pro pečení cukroví až po teploměr na maso, a tak nějak se v tom začínáte ztrácet. A to jste ještě nemysleli na přeplněný sklep! Jak z toho kolotoče ven? Řešením je stěhovací firma.

Nebuďte na to sami

Pokud věříte, že věcí skutečně nemáte tolik, nejsou náročné na přepravu a k přemístění vám postačí běžné osobní auto, pak se do toho klidně pusťte z gruntu sami nebo za pomoci přátel či rodiny. Problém ale nastává ve chvíli, kdy máte větší kusy nábytku, křehké produkty, stěhujete se mezi dvěma městy nebo potřebujete přenést věci do vyšších pater bez výtahu. V takovém případě je pomoc firmy zaměřující se na stěhování domácnosti velmi vítanou investicí, která vám ušetří spoustu času i bolavá záda.

Co je třeba vzít v potaz u stěhovací firmy?

Ceník každé stěhovací firmy ovlivňuje několik faktorů. Nejdůležitější je vzdálenost. Jedná se o stěhování v rámci jednoho města? Jak daleko je místo A od místa B? Kolik věcí potřebujete přepravit? Jak jsou velké? Jedná se o nějakou specifickou přepravu, například klavír?

S odpověďmi na tyhle a další otázky se obraťte na konkrétní firmu, která vám udělá kalkulaci na míru. Informujte se, co je v základu ceníku a co už ne – rozsah poskytovaných služeb i jejich ceny se mohou lišit firma od firmy. Mnohé stěhovací společnosti nabízí i možnost návštěvy technika před stěhováním, který dokáže odhadnout potřebný čas a náklady na celý stěhovací proces, stejně jako počet pracovníků, obalového materiálu a potřebné techniky.

Jak probíhá stěhování stěhovací firmou?

Celý proces je velmi efektivní – začíná demontáží nábytku a balením věcí. Tady je dobré si věci zabalit tak, aby nehrozilo jejich poškození při přepravě. Poté se naloží do dodávky, kde se zajistí proti pohybu a přepraví se do cílového místa. Poté probíhá vykládka předmětů a opětovná montáž nábytku, který se rozmístí na cílové místo.

Další důležitá část stěhování už je na vás – udělat si z nového bydlení znovu domov. Věříme ale, že to zvládnete levou zadní.