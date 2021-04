Stínění oken přispívá ke zdraví. Jak působí denní světlo na psychiku?

Věděli jste, že přirozené denní světlo má pozitivní vliv na lidský organismus? Pro klidný a nerušený spánek je naopak důležité zajistit v místnosti naprostou tmu. Mít světlo pod kontrolou ve dne i v noci tak, abyste se cítili komfortně, vám pomůže venkovní i vnitřní stínění oken.

Denní světlo je nad zlato

Jistě to znáte z vlastní zkušenosti – během zimního období jste ve dne více unavení, špatně se koncentrujete na práci nebo vás často a bezdůvodně popadne splín. Může za to nedostatek přirozeného světla způsobený kratšími dny.

Není náhoda, že moderní bydlení dává přednost velkým proskleným plochám či světlému nábytku. Čím více světla si totiž do domu či bytu pustíte, tím se budete cítit pohodlněji. Nedostatek denního světla významně působí na lidskou psychiku. Často vede například k depresím nebo poruchám spánku. Může být dokonce spouštěčem závažnějších onemocnění, jako jsou cukrovka nebo rakovina. Světlo se také podílí na tvorbě vitaminu D, který podporuje imunitní systém.

Předokenní žaluzie s lamelami ve tvaru písmene C jsou ideální pro stínění všech oken Zdroj: Climax.cz

Zkroťte sluneční paprsky – vnitřní rolety do oken jsou dobrými pomocníky

V letních měsících světla sice přibývá, rostou ale také teploty. A sluneční paprsky, které vám budou svítit přímo do očí, nepřinášejí pohodlí potřebné pro práci. Navíc mohou způsobit bolest hlavy nebo migrény. Jak si ale zajistit dostatek denního světla, a přitom mít slunce pod kontrolou? Ideálním řešením jsou vnitřní rolety do oken. Rolety se vyrábějí z látek s různou propustností světla. Mohou tedy místnost příjemně zastínit i úplně zatemnit.

Pro víceúčelové místnosti, které slouží k spánku i denním aktivitám, jsou ideální speciální vnitřní látkové rolety den a noc. Jejich látka je dvojitá a střídají se na ní pruhy plné a průsvitné. Docílíte díky tomu jak částečného zastínění přes den, tak úplného zatemnění přes noc.

Zatemňující screenové rolety Unirol jako doplněk oken moderních domů Zdroj: Climax.cz

Horko nechte před okny díky venkovnímu zastínění oken

Ještě účinněji vás před horkem a slunečními paprsky ochrání předokenní žaluzie. Oproti venkovní teplotě dokážou snížit teplotu v místnosti až o 10 °C. Podle toho, jaký typ lamel zvolíte, můžete i se žaluziemi dosáhnout různé intenzity zastínění.

Například lamely ve tvaru písmene Z do sebe po stažení dokonale zaklapnou, takže místnost efektivně zatemní. Pro stínění můžete zvolit lamely typu C, které po vytažení tvoří jen malý svazek žaluzií. Oblíbené jsou například žaluzie C-80 Vental, které díky zvýšenému počtu lamel poskytují ještě lepší zastínění oken. Nehrozí ani nechtěné přetočení díky lamelám uchyceným v kovových háčcích.

Venkovní žaluzie C-80 Vental s kovovými háčky proti přetáčení lamel Zdroj: Climax.cz

Stínění oken i úplná tma v centru velkoměsta

Zatímco přes den tělo potřebuje dostatečný přísun světla, v noci si žádá co největší tmu. Té ale bez stínění oken dosáhnete jen stěží. Světlo z pouličního osvětlení nebo od projíždějících aut, které v noci proniká do vašich pokojů, má negativní vliv na kvalitu vašeho spánku. A to může vést opět k pocitu únavy, snížení pozornosti či pracovního výkonu.

Do ložnice a dalších místností, ve kterých se spí, jsou proto vhodné zatemňující screenové rolety. Někteří výrobci je také označují jako svislé fasádní clony. Tyto textilní rolety se staly trendem ve stínění. Vyrábějí se z kvalitních látek od českých výrobců – kromě zatemňujících textilií jsou k dostání látky perforované, které dokážou místnost efektivně zastínit a zároveň zanechají částečný průhled ven.

Vnitřní látková roleta Varieta Zebra pro denní a noční stínění v interiéru Zdroj: Climax.cz

Venkovní screenové rolety odolají i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Například fasádní clona Unirol je opatřena zipem, který udrží roletu pevně v listě i při silném větru.

Svislá fasádní clona Unirol pro zatemnění oken u bytů Zdroj: Climax.cz

Ovládání venkovních žaluzií bez starostí

Vašemu psychickému zdraví také prospěje co nejméně starostí. Jedné z nich se zbavíte, pořídíte-li si dálkové ovládání. Chytré ovládání žaluzií vám umožní regulovat úroveň zastínění přes mobilní aplikaci, i když se zrovna nacházíte mimo domov.

Venkovní žaluzie s motorickým pohonem navíc můžete doplnit o větrná čidla. Pokud čidla zaznamenají déšť nebo vítr, automaticky stáhnou venkovní žaluzie a ochrání tak okna před poškozením. Prostřednictvím systému TaHoma® můžete své stínění také snadno zapojit do chytré domácnosti. Díky tomu budete moct ovládat stínění ve všech místnostech zároveň nebo ho synchronizovat se zapnutím osvětlení či topení.