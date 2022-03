Střecha, poklad našeho domova.

Jako malé děti jsme si všichni rádi kreslili domečky. Nakreslili jsme zdi, dveře, okna a nakonec krásnou střechu pokrytou taškami doplněnou kouřícím komínem. Střecha je takový ochranný klobouk pro náš dům. Chrání nás před deštěm, sněhem a hlavně nám pomáhá udržet teplo domova. Ale aby nám to teplo vydrželo co nejdéle, je potřeba naší střeše trochu pomoci.

Technik zateplení dnešní trh nabízí mnoho a je těžké si vybrat tu nejlepší.

Každý technika má své plusy i mínusy. Při srovnání času, efektivnosti a financí bychom vám určitě doporučili foukanou izolaci na magmarelaxové bázi.

Jak se zatepluje půda systémem MAGMARELAX®

Zateplení půdy může pro vás představovat snadné a efektivní řešení za pár korun. Na základě vašeho dotazu, ať formou emailu nebo telefonátu, vás kontaktuje obchodně technický poradce a domluví si prohlídku objektu. Při prohlídce spolu prohlédnete nejen půdní prostor, ale i celý dům. Proberete všechny možné varianty zateplení a hlavně půdy.

Auto, z kterého je izolace MAGMARELAX poháněna do domu Zdroj: IP POLNÁ

Systém MAGMARELAX je hodně flexibilní. Jeho aplikace, jak již bylo zmíněno je vhodná do dutin stropu, na volnou plochu, do dutých stěn, vazníkové střechy. Pro všechny typy střech – ploché neboli pultové, šikmé i atyp typu Okál. Pokud zákazník nemá dutinu k izolaci je možné mu nabídnou stropní systém MAGMARELAX. Firma připraví celou novou konstrukci podlahy (konstrukce z desek OSB je zhotovovaná v dílnách firmy za 1-2 dny) a na místě ji během hodiny smontuje. Technik vám vše předem vysvětlí a zajistí vše potřebné. Rozhodně využijte této návštěvy a ptejte se. Technik na místě vypočítá nutné náklady a předá vám komplexní kalkulaci.

Náklady se pohybují v řádu desítek tisíc korun podle zateplené plochy. Návratnost této investice zpravidla nepřesáhne 5 let. Od objednávky můžete počítat, že k samotné realizaci dojde do 14 dnů. Samotná realizace nezabere víc jak pár hodin. Není nutné stavební povolení, vše probíhá za běžného chodu domácnosti a ani paní domu se nemusí bát, že bude muset po realizátorech uklízet. Aplikace probíhá jednoduše. Natáhne se hadice přímo z vozu před domem a systém MAGMARELAX se nafouká přímo do dutin nebo na podlahu půdu.

Izolování dutého stropu Zdroj: IP POLNÁ

Izolace pro všechny typy střech

Tepelná izolace složitých nepřístupných střech je často tvrdým odborným oříškem. Je třeba minimálně zasahovat do konstrukce a zároveň zajistit dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Mezi konstrukce lehčí patří vazníkové střechy. Zde není možné účinně rozprostřít vrstvu například z rohoží kvůli špatnému přístupu a složitosti dřevěných prvků. Jestliže ale použijeme systém foukané minerální vlny MAGMARELAX®, jsme schopni i takto složitou střechu účinně zateplit během několika hodin práce.

Závěrečná kontrola Zdroj: IP POLNÁ

Jestliže máte nepřístupnou plochou střechu s vyšším sklonem, tzv. pultovou střechu, doporučujeme vytvořit do ní vstupní otvor. Jedná se o osazení vikýře a tím zajištění revizního vstupu do prostoru střechy. Pokud si majitel toto zajistí, jednak se může kdykoli zateplit dům a vyřešit tak své tepelné ztráty, ale navíc může v prostoru provést opravy nebo kontroly a zásahy, se kterými by byl bez možnosti vstupu problém. Třeba uhnízdění ptactva, vos, sršňů a podobně.

Náš zákazník náš pán

Před rozhodnutím kvalitního zateplení vašeho domu si vždy vyberte kvalitního dodavatele. Měl by mít ISO na materiál i na realizační postupy, protože pouze takový dodavatel zajistí, že i samotné práce budou pod přísnou kontrolou se zaměřením na kvalitu. Foukanou minerální vlna MAGMARELAX nabízí z hlediska poměru ceny a kvality nejlepšího výsledku.

Systém MAGMARELAX na volnou plochu Zdroj: IP POLNÁ

Podívejte se na naše videa, fotografie z realizací foukané minerální izolace a přečtěte si reference od zákazníků.

