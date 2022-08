Svijany si z letošních World Beer Awards odnášejí dvě zlata

Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Svijany 18. srpna 2022 – Dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile si z letošního ročníku světové degustační soutěže World Beer Awards odnesla piva ze Svijan. Oba držitelé zlata – prémiový ležák 450 i Svijanský Kníže 13 % – se současně stali i národními vítězi v různých kategoriích ležáků, čímž se automaticky kvalifikovali do celosvětového klání, z nějž si „čtyřistapadesátka“ odnesla cenu za nejlepší světový světlý ležák českého typu v roce 2020.

Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. The World Beer Awards je celosvětová soutěž, která vybírá nejlepší představitele různých mezinárodně uznávaných druhů piv, uděluje jim ceny a v celosvětovém měřítku propaguje tato nejlepší světová piva u spotřebitelů a obchodníků. Hodnotitelská komise se skládá z několika desítek předních světových znalců piva. Letos o cenách The World Beer Awards rozhodovalo v srpnu a členové jury opět hodnotili několik tisíc piv z několika desítek zemí.

Svijany mají v soutěži dlouhou tradici výborného umístění. Například prémiový ležák 450 v ní byl v roce 2020 vyhlášen za vůbec nejlepší světový světlý ležák českého typu (World's Best Lager Czech-style Pale).

„Čtyřistapadesátka sbírá uznání od předních světových odborných degustátorů pravidelně. Není divu − je to naše chlouba už od roku 2014, kdy jsme tento prémiový ležák poprvé uvařili na oslavu

450. výročí založení Pivovaru Svijany,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Proto si také pečlivě hlídáme vybrané restaurace, v nichž se čepuje.“

„Další ocenění pro 450 a další svijanská piva nás samozřejmě velice těší. Je výrazem uznání nejen náročnému výrobnímu postupu a péči, kterou jim věnujeme, ale také výběru těch nejlepších surovin ─ od vybraných humnových sladů až po Žatecký poloraný červeňák z našich vlastních chmelnic,“ dodal svijanský sládek Petr Menšík. „Získaná ocenění jsou pro nás současně také další motivací, abychom pokračovali v nastoupené cestě. Dokazují totiž to, že jsme se před více než dvaceti lety při záchraně pivovaru rozhodli správně, když jsme na rozdíl od většiny jiných větších pivovarů vsadili na skutečně tradiční české výrobní postupy.“

Svijanská Desítka 10 %* - poctivá desítka se stupňovitostí přes deset procent vyráběná tradiční technologií s kvašením v otevřených kádích na spilce. V roce 2019 byla ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol vyhodnocena jako nejlepší světové pivo plzeňského typu.

Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy na českém trhu rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami - ležáky. Nejlepší pivo plzeňského typu pro rok 2020 podle světové profesionální degustační soutěže World Beer Idol.

Svijanský Kníže 13 % - je silnější sváteční pivo, vyráběné tak, aby ještě více vynikly chutě a vůně typické pro ležáky. Pivovar jej vyrábí nejdéle ze všech silných piv – již od poloviny devadesátých let – a je také nejoblíbenější: tvoří více než polovinu celkového výstavu silných piv ve Svijanech. Vyznačuje se příjemně hořkou a plnou chutí. Naposledy získal zlatou medaili na soutěži Meininger’s International Craft Beer Award v roce 2021 v kategorii piv plzeňského typu a ležáků.

Prémiový ležák 450 - pivo původně uvařené jen pro oslavy 450 let od založení pivovaru ve Svijanech, které nakonec zůstalo v sortimentu svijanských piv natrvalo. Je vyrobeno z poloraného žateckého červeňáku (Osvaldova klonu), humnového sladu z nezávislých sladoven a samozřejmě tradičním postupem - tedy kvašením v otevřených kádích na spilce a zráním v ležáckých tancích. Plné chlebnaté pivo s příjemnou intenzivní jemnou hořkostí. Vyhlášen za nejlepší ležák českého stylu na světě v soutěži World Beer Awards 2020.

Šlik - jedenáctistupňový plnosladový světlý ležák zlatavé barvy. Charakterizuje jej vyvážený poměr řemeslných sladů a tradičních odrůd českého chmele s důrazem na poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin Českého ráje a řemeslný výrobní postup. Připomíná památku Jáchyma Ondřeje Šlik, jednoho ze 27 českých pánů popravených po prohrané bitvě na Bílé hoře, který byl jedním z prvních majitelů svijanského pivovaru.

