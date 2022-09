Terasa na celý život

Je krásné podzimní ráno a mlha napovídá, že den bude slunečný. Ráno ke snídani na terase přímo navádí. Připravíme lahodnou kávu, která provoní vzduch a na talířek nezapomeneme dát ani nějakou tu pochutinu. Zachumláme se do svetru, protože si nechceme ranním chladem kazit ten zážitek. A taková rána máme díky rozhodnutí z minulého roku.

Co bylo před rokem?

Na místě, kde teď popíjíme kávu a sledujeme naší zahradu, jsme ještě vloni měli touto dobou nerovnou udusanou hlínu, místy s prorostlou trávou, na kterou se nedalo vstoupit dříve, než zmizela ranní rosa. A pokud bylo po dešti, tak se čekalo ještě déle. Naštěstí jsme se rozhodli, že taková rána v novém domově mít nechceme. A dobře jsme udělali.

„Vybrali jsme si dlažbu Semmelrock.“

Svádí nás k odpočinku

I terasa a zahrada jsou naším obytným prostorem. Odpočíváme zde, posedíme s rodinu a přáteli. Prostě ji využíváme, jak jen můžeme.

Inspiraci jsme našli v dlažbě Semmelrock. Zdokonalili jsme své soukromí a vnesli do života nové estetické a funkční zážitky.

Zdroj: SEMMELROCK

Naše nová venkovní betonová dlažba

Krása je pro nás důležitá - rozmanité barvy, povrchy, velikosti a tvary poskytují téměř neomezené možnosti ztvárnění. Každá dlažba má svůj osobitý vzhled, např. melírovaný, otloukaný nebo colorflow povrch. Dlažební kostky mají rovné i zvlněné okraje a některé jsou opatřeny integrovanou pojistkou proti posunu PaveLock – Systém Einstein.

Smýšlíme ekologicky – ekologická dlažba, která je schopna, díky širokým spárám, vracet cennou dešťovou a povrchovou vodu do přirozeného oběhu, je tou pravou volbou pro příjezdové cesty.

Zdroj: SEMMELROCK

Kvalita je u nás na prvním místě - dlažební prvky mají vysokou pevnost, jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazuvzdorné. Některé produkty jsou nabízeny s povrchovou ochranou Semmelrock Protect, která chrání povrch proti působení okolního prostředí.

Nadčasovost – nechceme dlažbu za pár let měnit, nechceme podléhat časovým či módním vlivům, naše dlažba nám bude sloužit v jakékoliv době a čase.

„Dlažba Semmelrock je ta pravá pro náš vysněný domov.“

Nechtěli jsme čekat. Díky aplikaci jsme si jí naplánovali sami. Vybírali jsme si z více než 100 realistických barev, formátů a povrchů dlažby, a bonus jsme spatřili ve výběru barvy spárovacího písku. Pomocí nástrojů v aplikaci GardenVisions jsme si jednoduše upravili povrch do správné perspektivy. Dokončenou vizualizaci si uložili a vše probrali s rodinou a přáteli. A začali plánovat nové zážitky.

Zdroj: SEMMELROCK

Naše nové plány

Kdo má dům a zahradu, bez ohledu na velikost, ví, že ten pravý domov, vedle rodiny a přátel, tvoří to nejbližší okolí. A vedle terasy, která by u domu chybět neměla, se do nejbližšího okolí řadí ještě zahrada, vchod do domu, vstupní cesty, příjezdové cesty, parkovací stání, zídky, ploty, chodníčky kolem bazénků apod. A i s tímto okolím máme spoustu nových plánů. A věříme, že spousty nových inspirací nalezneme u Semmelrocku na www.wienerberger.cz/semmelrock