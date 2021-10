Terasa WoodPlastic® – síla na první pohled

Kompozitní terasa od českého výrobce vyniká jemnou kresbou svých linií, sametovým povrchem a mimořádnou odolností. Patentovaný materiál WoodPlastic může působit křehce, ale nenechte se mýlit, vaše nová terasa bude moderní, pevná a za každých okolností atraktivní.

Vyberte si barvu své terasy. Díky bohaté nabídce zajímavých odstínů budete moci její prkna sladit se všemi prvky exteriéru. Tvary teras WoodPlastic® jsou naprosto dokonalé, jejich barvy neblednou, a dokonce ani v případě ocelového odstínu inox se nemusíte bát šedého průměru.

Patentovaný materiál je čistý, příjemný a zároveň pevný. Pokud se však rozhodnete pořídit z něj svému bazénu novou promenádu, můžete plnoprofilová prkna po zahřátí bez obav ohýbat a tvarovat do dokonalých oblouků a vln.

Terasa od WPC - WoodPlastic, produktová řada Terafest Zdroj: WPC - WoodPlastic

Kvalitní terasy ze středočeských Bukovan vyžadují jen minimum údržby, i když – řekněte sami – kdo by si nechal ujít možnost věnovat dvakrát do roka pozornost takové kráse. Terasa vám péči oplatí a bude jistit vaše kroky v dobrých i složitých časech minimálně po dobu trvání záruky od výrobce.

Ačkolli WPC – WoodPlastic dodává už dlouhé roky své terasy, ploty a obklady stěn rodinám, firmám a městům do celého světa, vždy to byla a je ryze česká firma. Pracují v ní lidé, se kterými se domluvíte, lidé, kteří chápou vaše priority a respektují vaše hodnoty.

Terasa od WPC - WoodPlastic, produktová řada Terafest Zdroj: WPC - WoodPlastic

Můžete si v klidu vybírat z pestré nabídky dobře zásobených skladů – můžete vybírat osobně i online. Najdete tu prkna různých šířek a povrchů, prkna oboustranná i atypická, prkna hřejivě světlá, žíhaná i temná jak dřeň cejlonského ebenu. Každé má svou historii, svůj unikátní kód garantující jakost.

A budete-li o to stát, můžete využít doporučení na nejbližšího certifikovaného partnera výrobce, který vás bezplatně navštíví, poradí vám s výběrem prken, návrhem i kalkulací terasy a nakonec vám ji profesionálně nainstaluje. A bude vám k dispozici i pak, kdykoli budete potřebovat jeho pomoc.

Terasa od WPC - WoodPlastic, produktová řada Terafest Zdroj: WPC - WoodPlastic

Terasa WoodPlastic® není zbytečný rozmar. Je solidní, je krásná, je bezprostřední. Je to to nejlepší rozhodnutí pro vás a pro vaše blízké. Působí jemně, ale budete se s ní cítit bezpečně. Terasa WoodPlastic®, to je čiré potěšení.

www.woodplastic.cz