Test 5 nejlepších sekaček Hecht

Zahradní technika je pro každého zahrádkáře poměrně tvrdým oříškem. Zorientovat se v nepřeberném množství nejrůznějších strojů, to aby si člověk vzal (s trochou nadsázky) dovolenou. Ale žádný stres, my jsme si tu práci dali za vás a tentokrát se podívali na zoubek sekačkám na trávu Hecht.

Proč právě ty? Třeba právě proto, že Hecht je ryze českou společností, a taky proto, že vyrábí kvalitní produkty za rozumné ceny, díky čemuž si tahle firma vybudovala bezkonkurenční postavení na trhu. Na pomyslném zlatém podnose vám proto přinášíme výsledky testů hned pěti sekaček tohoto výrobce, které jsou hodnoceny jako ty nejlepší.

Test č. 1: Benzínová sekačka HECHT 5406 – nízká cena, nízká hmotnost, dobrý výkon

sekacka-hecht-5406 Zdroj: Hecht, Jarabák

Benzínová sekačka HECHT 5406 by se dala označit za zlatou střední cestu pro ty, kteří chtějí posekat své malé až středně velké zahrady, nechtějí se u toho moc nadřít, ani investovat horentní sumy do sekačky na trávu. Hned v úvodu proto můžeme prozradit, že poměr ceny a kvality/výkonu je naprosto super.

Nízká hmotnost usnadní sekání

Čtyřtaktní motor s objemem 80 cm3 a výkonem 1,8 kW plně postačí pro sekání malých až středně velkých zahrad (tedy přibližně do 700 m2). Jak už jsme zmínili v úvodu, při sekání s ní se nenadřete – nejen, že seká kvalitně, ale její konstrukce je opravdu lehká. Díky plastovému šasi totiž váží pouhých 17,5 kg, takže manipulaci s ní bez problémů zvládnou i drobné ženy či starší lidé, kteří již nemají tolik sil – a to nejen na zahradě, ale například i při přenášení na uskladnění (jedinou nevýhodou je, že nemá žádná šikovná madla, za která by se dala pohodlně zvednout). A pokud teď polemizujete nad tím, že lehký plast není úplně ideálním materiálem, pak vás můžeme ubezpečit, že se jedná o plast zesílený a tudíž odolný.

Vrátíme-li se ale ještě k nenáročnému sekání, určitě oceníte i lehký sběrný textilní koš s kovovým rámem, do kterého se vejde 40 l trávy, takže se opět nenadřete při vysýpání. Problém však může nastat, pokud byste chtěli sekat přerostlou trávu – v takovém případě je objem koše poměrně malý a na kompost se tedy poměrně dost naběháte. Na pravidelně udržovaný trávník je to ale značka ideál.

Pozor!

Sekačka HECHT 5406 nemá pojezd, takže pokud máte svahovitou zahradu, raději zvolte jiný model s pojezdem.

Ovládání i pro netechniky

Další výhodou, kterou je vhodné vyzvednout, je snadné startování pomocí lanka startéru a přitažení červené bezpečnostní páky k rukojeti, což zvládnou i ti, kteří nejsou úplně technicky zdatní. Jakmile sekačku nastartujete, budete vystaveni přiměřenému hluku, který je pro benzínové sekačky typický, takže žádné překvapení ani zděšení se nekoná. Sekačka není vybavena ruční regulací otáček, ale přizpůsobuje se automaticky dané zátěži – při nižší zátěži sníží počet otáček motoru, při vyšší zátěži je zase navýší.

Záběr sekání trávy má 41 cm, což je ideální zejména na zahradách, kde máte více stromů, keřů, vyvýšené záhony nebo skleník, a musíte se tak vyhýbat překážkám. Malým zděšením při kontrole parametrů může být objem nádrže na benzín, který je pouhých 0,6 litrů, ale na sekání ploch do 700 m2 vám plně postačí (a ještě vám v nádrži trochu benzínu zbyde).

Regulace výšky pojezdu trochu zadrhává

To, co vás může trochu potrápit, je nastavení výšky pojezdu. Bohužel nedisponuje centrálním nastavením výšky, a tři výšky zdvihu od 25 do 65 mm tak budete muset nastavit jednotlivě – kolečka musíte vymontovat a našroubovat do požadovaného závitu. Takže pokud sekáte trávník pravidelně a na stejnou výšku, nastavíte si jednu výšku trávníku a víc neřešíte. Pokud však potřebujete výšku pojezdu upravovat, připravte se na manuální změny, které vás mohou trochu rozčilovat.

Ruční regulace výšky pojezdu je ale asi opravdu jedinou nevýhodou, na kterou jsme při testování přišli. Zohledníme-li cenu, udávané parametry, reálný výkon a kvalitu zpracování, nemáme co vytknout – splňuje, co slibuje, a za dobrý peníz. Takže pro všechny nenáročné na takové to domácí sekání naprosto ideální volba.

Test č. 2: Benzínová sekačka HECHT 548 SWE 5 in 1 – uspokojivé řešení pro většinu zahrádkářů

benzinova-sekacka-hecht-548-swe-5-in-1 Zdroj: Hecht, Jarabák

Jestliže patříte k náročnějším uživatelům (klidně i těm hodně náročným) a sekačka na trávu z prvního testu neuspokojila vaše potřeby, seznamte se s benzínovou sekačku HECHT 548 SWE 5 in 1. S ní se vám totiž otevírají zcela jiné obzory – ale samozřejmě také za jiné peníze. Nicméně i zde je poměr ceny a výkonu opravdu skvělý.

Skvělý výkon, pohodlné startování

Oproti předchozímu modelu se samozřejmě dostáváme na zcela jinou úroveň. Hmotnost 39 kg, motor OHV Hecht s obsahem 135 cm3 a s výkonem 2,4 kW, záběr 46 cm, pevné kovové šasi a samozřejmě pojezd – ideální řešení tedy i na velké zahrady (do 1 200 m2), kde se vám s ní bude díky pojezdu o rychlosti 3,6 km/hod. jezdit jedna radost.

Velkým plochám je samozřejmě uzpůsoben i objem textilního koše, který pojme 60 litrů posekané trávy – a navíc signalizuje naplnění prostřednictvím aerodynamické klapky. A kromě těchto parametrů disponuje také ještě jednou funkcí, kterou jsme opravdu ocenili – elektrickým startérem na madle. Takže sekačku za tepla i za studena pohodlně nastartujete klíčkem. Jestliže jste si ale zamilovali starou dobrou klasiku a rádi si prostě zatáhnete za lanko, není vám ani tahle možnost odepřena – funguje obojí.

Velká kola, kvalitní sečení, užitečné funkce

Tenhle stroj oceníte nejen na svažitém terénu díky pojezdu, ale i na místech s řadou nerovností. Má totiž dostatečně velká kola, díky kterým přejedete i různé hrboly – navíc jsou ještě ve speciálním designu, který má zlepšovat záběr na vlhké trávě – a daří se mu to! Dopředu nakloněné šasi (výrobcem označované jako EDGE CUTTING) pak pohodlně zvládne posekat i plochy těsně kolem obrubníků či plotů.

Výšku, na kterou chcete trávu posekat, si můžete nastavit centrálně (už žádné odmontovávání koleček) – k dispozici je 7 poloh od 25 do 75 mm, takže si pohodlně rozhodnete, zda chcete anglický trávník, nebo raději vyšší zeleň. Zcela bez nářadí si dokonce můžete přepnout ze sekání na mulčovací provoz. A pozor, jestliže se vám nechce běhat vysypávat koš, nebo máte přerostlou trávu, jednoduše použijte boční výhoz místo sběrného koše – a nasušte si třeba seno pro králíky.

Vyzdvihnout pak také musíme ještě velké přední madlo, které je skvělé pro přenášení, bezproblémové ovládání brzdy a pojezdu obouruč (tedy je úplně jedno, zda jste levák nebo pravák) a to, co ocení i vaši sousedi, je nízká hlučnost – na to, že je to benzínový stroj, je opravdu minimálně hlučný. Takže sečteno podtrženo – sekačka HECHT 548 SWE 5 in 1 představuje skvělou investici do kvalitního zahradního náčiní, která splní vaše požadavky při sekání trávy od malých až po velké zahrady.

Test č. 3: Elektrická sekačka s pojezdem HECHT 1803 S 5 in 1 – tichý chod, skvělý výkon

elektricka-sekacka-hecht-1803-s-5in1 Zdroj: Hecht, Jarabák

Ti, kteří dávají při sekání trávy přednost většímu klidu před vrčením benzínového motoru a celkově ekologičtějšímu provozu, ocení rotační elektrickou sekačku HECHT 1803 S 5 in 1. Jak už označení napovídá, ukrývá v sobě rovnou pět funkcí, tedy sečení, pojezd, sběr, boční výhoz a mulčování. A jak si stojí v našem celkovém hodnocení?

Elektrická sekačka s výkonem podobným benzínové verzi

Pokud jste si dosud mysleli, že elektrické sekačky nejsou nijak extra výkonné, tato vás přesvědčí o opaku – elektrický TURBO motor s příkonem 1 800 W, který pohání sekací nůž i zadní kola, je totiž opravdu výkonný a díky pracovnímu záběru 46 cm a pojezdu o rychlosti 3,6 km/hod. s ním posečete i poměrně velkou plochu (až do 1 200 m2) opravdu rychle a snadno. A vzhledem k tomu, že je motor elektrický, odpadá jeho údržba, doplňování oleje atd.

Potřebuje ale zase samozřejmě nabíjet ze sítě pomocí kabelu – to je ale to jediné, co pro něj musíte udělat. Trochu pocuchat nervy vám však může ve chvíli, kdy se sekačka ucpe při sekání vysoké nebo mokré trávy a sepne se pojistka proti přehřátí motoru – pak si musíte dát pět minut pauzu, než budete moct v údržbě zahrady pokračovat.

Sekání, mulčování i výhoz

Jak už jsme zmínili v úvodu, během sekání můžete bez použití jakéhokoliv nářadí přepnout na mulčovací provoz, a přirozeně si tak hnojit zahradu. Nechce-li se vám běhat neustále s košem na kompost (i když zde to běhání není tak časté, jelikož 60litrový koš s mechanickou signalizací stavu naplnění pojme trávy dostatek), můžete zapnout boční výhoz. Jeho nezpochybnitelnou výhodou je to, že vám posekaná tráva nezůstává pod nohama a nešlapete v ní, ani v ní nerejdíte samotným strojem, takže se sekačka tolik nezanáší.

Stejně jako benzínové varianty má i tento elektrický model funkci EDGE CUTTING, což znamená, že je jeho kovové šasi nakloněné dopředu, takže pohodlně zvládne posekat i plochy těsně kolem obrubníků či plotů. Teoretickou nevýhodou, pokud jste zvyklí na nízko střižený anglický trávník, může být výška sekání – u benzínových variant začíná standardně na 25 mm, elektrický model však umožňuje nastavit nejnižší výšku na 30 mm. Nepatrný rozdíl, pro někoho však zásadní. Horní hranice výšky sekání je pak standardních 75 mm, přičemž nastavování výšky provedete centrálně pomocí jedné páčky (takže žádné odmontovávání kol).

Robustní provedení s výhodou i nevýhodou

Elektrická sekačka HECHT 1803 S 5 in 1 je díky kovovému šasi a poměrně velkým kolům s kuličkovými ložisky robustní, což je na jednu stranu výhoda, protože pohodlně zvládne přejet i nejrůznější nerovnosti, na druhé straně vyšší hmotnost, která dosahuje téměř 27 kg, může být pro slabší osoby problematickou při manévrování – zejména tedy při otáčení sekačky do protisměru. Nemusíte-li tedy neustále měnit směr, sekání s ní si i díky pojezdu užijete a zvládnete jej levou zadní – nebo klidně i pravou přední, protože páka spínače motoru i pojezdu jsou vedeny po celé šířce madla, takže můžete vést sekačku pouze jednou rukou. A až dosekáte, jednoduše můžete rukojeť sklopit nebo odejmout pomocí hvězdicových matic.

A náš celkový dojem? Z hlediska výkonu srovnatelný s benzínovými modely, z hlediska hluku potěcha pro rodinu i sousedy. Snadné ovládání i díky odlehčovači pnutí kabelu, promyšlené funkce, bezúdržbové provedení, bezpečnost díky bezpečnostnímu tlačítku proti náhodnému spuštění. Takže za nás rozhodně skvělá volba

Test č. 4: Benzínová sekačka HECHT 540 – řešení pro nenáročné

sekacka-hecht-540 Zdroj: Hecht, Jarabák

Další ze série benzínových zahradních sekaček HECHT je tato nesoucí označení 540. Obecně shrnuto hned na začátku, jedná se o model, který svými funkcemi odpovídá ceně. Ta je nižší, a proto se musíte připravit na to, že sekačka nemá pojezd a nedisponuje ani doplňkovými funkcemi, jako je třeba mulčování či boční výhoz. I přesto s ní ale pohodlně a jednoduše posekáte pozemky do velikosti 750 m2, a to se záběrem 40,6 cm.

Výkonný motor, ruční nastavování výšky zdvihu

O chod sekačky se stará benzínový motor Loncin se systémem OHV, který nás potěšil vysokým výkonem 2,2 kW, snadným startováním díky sytiči a také nízkou spotřebou. Nízká je pak i hmotnost sekačky, která dosahuje 20 kg i přesto, že je vyrobena z kovového šasi, takže se s ní pohodlně manipuluje a i bez pojezdu zvládnete posekat menší zahradu, aniž byste si propotili několik triček. K pohodlné manipulaci přispívají i 7palcová kola, která ale možná budete proklínat pokaždé, když budete chtít změnit výšku sekání – tu si sice můžete nastavit v rozmezí od 25 do 75 mm, ale nepovede se vám to centrálně, takže budete muset každé kolečko přenastavit ručně (pokud ale sekáte zahradu pravidelně, postačí vám trvalé nastavení jedné výšky).

Snadné přenášení i skladování

Nízká hmotnost sekačky zajišťuje také pohodlné přenášení, které je podpořeno předním nárazníkem, jenž kromě ochrany stroje slouží také pro jeho přenášení. Dlouhé madlo lze pohodlně složit, takže sekačka zabere minimum místa v garáži, sklepě či zahradním domku.

Sečteno a podtrženo, benzínová sekačka HECHT 540 je ideální pro všechny nenáročné majitele menších pozemků, kteří nechtějí utrácet za sekačku horentní sumy a postačí si s výkonným, lehkým strojem bez pojezdu, který nezabere moc místa, není náročný na údržbu a má malou spotřebu.

Test č. 5: Aku sekačka HECHT 5041 S – tichý stroj pro středně velké zahrady sekacka-hecht-540 Zdroj: Hecht, Jarabák

Obliba aku zahradní techniky stále roste a na chuť jí začínají přicházet i dosavadní odpůrci, protože je stále výkonnější a spolehlivější – což dokazuje i tento stroj. Aku sekačku HECHT 5041 S si oblíbíte zejména pro její tichý provoz – žádné vrčení motoru, žádný zápach ze spalovaného benzínu a taky žádné tahání kabelů za sebou. Přesvědčila nás však i dalšími parametry.

Se středně velkou zahradou si poradí bez problémů

To, co považujeme za opravdu klíčové, je naprostá bezúdržbovost – prostě stačí dobíjet akumulátory a můžete sekat, až se za vámi bude prášit – samozřejmě, prášit se nebude, protože si centrálně nastavíte požadovanou výšku sekání od 25 do 75 mm se záběrem 41 cm. Každopádně musíte počítat s tím, že baterka se dřív či později (v závislosti na hustotě a výšce trávníku) vybije a budete tedy muset dodat novou, nabitou.

Zvolíte-li 5Ah Li-ion baterii, vydrží vám nabitá zhruba hodinku, během níž bez problémů zvládnete posekat zahradu kolem 500–600 m2. Se 4Ah baterií, kdy se výdrž snižuje zhruba na 40 minut, už to budete mít u většího pozemku na jedno nabití na štíru – takže pokud máte malou zahrádku, klidně pořiďte baterii s nižší kapacitou, u větších zahrad nad 500 m2 ale sáhněte po větší kapacitě. Případně využijte dvou slotů, které má sekačka Hecht k dispozici, a šupněte do nich dva akumulátory – výkon se hezky navýší a jakmile se jeden akumulátor vybije, automaticky se přepne na druhý. Nicméně po celou dobu můžete sledovat, kolik času vám ještě zbývá – každá baterie má totiž LED indikátor stavu nabití, takže nemusíte zbytečně stresovat, zda ještě dosekáte ten poslední kousek zahrady, nebo to jako na potvoru zase nevyjde.

Snadná manipulace, výškově nastavitelné provedení

Výrobce uvádí, že je tento model vhodný i pro seniory, což můžeme potvrdit. Sekačka je lehká, váží přibližně 21 kg, a 7palcová kola vepředu a 8palcová vzadu zajišťují snadnou manipulaci, která je podporována pojezdem. Samozřejmě nejen senioři ocení snadné startování – stačí zmáčknout červené tlačítko a chopit se měkčených rukojetí, které si taky jednoduše zvládnete nastavit na požadovanou výšku, a můžete vyrazit do akce.

50litrový sběrný textilní koš s plastovou horní částí pojme dostatek posekané trávy, takže si pohodlně dojedete ke kompostu bez zbytečného běhání sem a tam – a hlavně je vybaven signalizací, díky které přesně víte, kolik místa v koši ještě zbývá, a můžete si tak naplánovat vhodnou trasu. A abychom nezapomněli – i tento model má speciálně tvarované, dopředu skloněné šasi, takže si pohodlně posečete trávu i kolem chodníčků, vyvýšených záhonů či plotů.

Za nás tedy velmi účinný, tichý stroj se snadnou obsluhou, bezproblémovou manipulací a průměrnou výdrží, kterou lze navýšit použitím dvou akumulátorů. A pozor – akumulátory můžete použít i do jiných strojů Hecht, nikoliv jen do sekačky, takže vlastně šetříte životní prostředí ještě o kousek víc.

Zdroj: Hecht, Jarabák

Závěrečné shrnutí

My jsme se přesvědčili o tom, že v sortimentu zahradních sekaček Hecht si přijde na své každý – záleží jen na tom, jaké má požadavky, a kolik peněz chce do dané mašiny investovat. Kterou si vyberete vy?