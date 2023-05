Tipy na stylové letní osvěžení za pár korun

Ačkoliv doporučené je v teplých měsících popíjet vlažné nápoje, jako je čaj, ruku na srdce, kdo z nás toto pravidlo dodržuje. Většina z nás raději sáhne po ledově vychlazené limonádě, kterou si s následujícími recepty připravíte doma sami, a to jen za pár korun.

Citronáda doplněná chia semínky

Zejména v Jižní Americe se s velkým úspěchem setkává limonáda doplněná chia semínky, které přispívají k tomu, že nápoj vyprahlé tělo nejen osvěží, ale také trochu zasytí. K následujícímu receptu je zapotřebí jen několik málo ingrediencí, které lze za akční ceny nakoupit využitím Kaufland letáku nebo letáku Albert.

Potřebné ingredience:

● neperlivá/perlivá voda

● cukr nebo sladidlo dle vlastního výběru

● chia semínka

● citron

● plátky citronu

● máta či meduňka na ochucení

● led

Postup:

Nalijte vybranou vodu do sklenice, poté z citronu do vody vymačkejte šťávu. Podle chuti vmíchejte cukr. Následně do vody přidejte i chia semínka a nechejte asi 10 minut uležet. Občas promíchejte. Před podáváním do sklenice na ozdobu přidejte plátky citronu a snítka vybrané bylinky. Pro ještě větší osvěžení do limonády vhoďte led a na chvilku ji vložte chladit do lednice.

Domácí ledový čaj

Vyhledávaný je zejména mezi mladými ledový čaj, ten kupovaný však obsahuje vysoké množství cukru. Mnohem lepší je tak připravit si vlastní nápoj a poměr obsažených ingrediencí si v nich pečlivě ohlídat. Ideální je pro přípravu domácího ledového čaje černý čaj, nicméně stejně tak lze využít i čaj zelený nebo ovocný. S rozhodováním mohou pomoci nabídky obsažené v letáku Albert či v Kaufland letáku.

Potřebné ingredience:

● čaj dle vlastního výběru

● cukr

● plátky ovoce

● led

Postup:

Vhodné je na pultech supermarketů zvolit čajové sáčky určené přímo pro ledovou přípravu. Jakmile budete mít podle návodu na obalu připravený čaj, nakrájejte si do něj libovolné ovoce, které přispěje k lepší chuti. Stejně tak se nebojte přidat pro doslazení cukr nebo nějaké přírodní sladidlo a před podáváním vsypejte několik kostek ledu.

Mražené jahodové osvěžení

Čerstvá limonáda plná jahod, to je sázka na jistotu. Kromě výběru kvalitních ingrediencí nezapomeňte ani na stylové servírování. S tím mohou pomoci nabídky uvedené v Pepco letáku na příští týden. Pokud nepatříte mezi přední fandy jahod, úžasné jsou do tohoto nealko koktejlu také borůvky nebo maliny.

Potřebné ingredience:

● 1/2 šálku citronové šťávy

● 1/4 šálku vody

● 1 lžička stévie

● 1/2 šálku sladidla

● 1/2 šálku jahod

● špetka soli

● 2 šálky ledu

Postup:

Vložte citronovou šťávu, vodu, stévii a sladidlo do mixéru a vše promíchejte. Následně do mixéru přidejte odstopkované a omyté jahody. Jako poslední do mixéru vhoďte led. Mixujte nápoj tak dlouho, dokud se led dostatečně nerozdrtí.

Tip! Podávejte ve své oblíbené sklenici a pak už jen na zdraví!