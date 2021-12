Udělejte si doma atmosféru adventního trhu. Třeba s medovinou

Je tu prosinec, Vánoce jsou za pár týdnů a na trzích to ani letos nebude jednoduché. Adventní atmosféru si ale můžete vyrobit i doma a třeba taková medovina určitě udělá radost i vašim blízkým.

Ponožky a pantofle, pyžamo, sada mýdel, další kuchařka v řadě, anebo hrneček na čaj, kterých máme všichni doma bezpočet. Vezměte to letos z jiného konce a darujte pod stromeček svým blízkým něco nekonvenčního a nápaditého, co udělá radost, bude pohledné a zároveň to bude užitečné a zdravé. Vsaďte na med!

Ráno bez bolavé hlavy

Výroba Medovinky představuje dokonce světovou špičku v produkci medových vín, je vedena s láskou k spotřebitelům i včelám. A že je to pravda, dokládá i ocenění, kterých se medová vína dočkala, chlubit se mohou hlavní veletržní cenou „ZLATÁ SALIMA“, která patří mezi nejprestižnější ocenění udělované v oboru potravinářství ve střední Evropě!

Zdroj: Medicinka.cz

Všechny Medovinky jsou vyráběny z nejlepších druhů českých medů od předních českých včelařů. Neobsahují syntetická barviva, příchutě, konzervanty ani aromáty, nejsou devastovány přídavkem rafinovaného lihu, obsahují pouze alkohol, který vznikl přirozeným kvašením medu. Medovinky nejsou doslazovány řepným cukrem a při výrobě se nepoužívají sirné sloučeniny. Tuhle výhodu oceníte hlavně ráno, znamená to totiž, že vás nebude pobolívat hlava.

Zdroj života, moudrosti a velkého ducha

Medová vína nejsou nic nového, vždyť se už v dávných časech přednostně podávala bájným hrdinům a králům, protože byla od pradávných dob považována za zdroj života, moudrosti, energie, odvahy, síly a velkého ducha.

Pod stromečkem navíc mohou vaši kamarádi nebo členové rodiny najít výborná medová vína atraktivně zabalená, buď do ozdobného dřevěného tubusu nebo díky dárkovému Mini TRIO balení, v němž najdete malé lahvičky medovinky. Zvolit můžete také dárková balení obsahující medovinku, med a svíčku ze včelího vosku nebo dárkové kazety v různých variantách s medovinkou, medem a čajem.

Zdroj: Medicinka.cz

Med a oříšky jsou přece zdravé!

Pokud hledáte dárek, který potěší a zároveň prospěje, ale nejste si úplně jistí výběrem, jsou pro vás ideální volbou dárkové poukázky. V lékárně je obdarovaní vymění za dárková balení kosmetiky, přípravků na klouby, imunitu a další pomocníky. A k poukázce můžete přidat dárková balení včelích produktů, která jsou plná zdraví prospěšných dobrot.

Pozadu nemusejí zůstat ani děti, protože které z nich snad by nemilovalo med? Navíc ne ledajaký, vedle klasiky - jednodruhových medů, mohou pod stromečkem najít i speciály s různými druhy ovoce. Tahle dobrota má své jméno – říká se jí MEDONIÉRA!

Zdroj: Medicinka.cz

Život je jako Medoniéra, nikdy nevíte, čím vás med překvapí.