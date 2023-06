Umí tohle i váš vypínač?

Nová generace multifunkčních ovládacích prvků

Představte si vypínač, který funguje jako multifunkční ovládač a zároveň jako domovní telefon a snímač kvality vzduchu.

Můžete s ním nejen spínat světlo, ale poslouží vám také jako domovní video telefon - zvonek, změří vám hodnotu CO 2 v místnosti a případně vyvětrá. Chytré, že? Aby ne, když se jedná o ovládací prvky moderní elektroinstalace pro chytrou domácnost. Podívejme se společně na tři úrovně ovládacích prvků. Roli při výběru hrají požadavky na funkčnost, design a samozřejmě také finanční možnosti investora.

Ovládání domu se SmartTouch®

Pokud očekáváme maximum a chcete, aby bylo ovládání domu každodenním zážitkem, jak po stránce designu a haptiky, tak po stránce funkční, budete toto vaše volba. S dotykovými multifunkčními ovládacími panely ABB SmartTouch® a ABB-Welcome IP Touch zažijete zcela novou dimenzi komfortu. SmartTouch 10“ je ovládací panel + videotelefon zároveň (chytrá domácnost ABB-free@home / KNX) s dotykovým IPS displejem, WiFi i možností připojení IP kamer (ONVIF). Z jednoho místa s ním komfortně obsloužíte celý dům.

Materiál: tvrzené sklo, bílá nebo černá verze s elegantním nerezovým rámečkem.

ABB Smart Touch 10“ v celé své kráse Zdroj: ABB

„Vypínač“, který rozsvítí a ještě dá vědět, že máte vyvětrat!

To je rozhodně lepší, než úporná bolest hlavy z vydýchaného vzduchu, že? Multifunkční ovládací prvek ABB Tenton® dodá vašemu novému domu nejen vyšší komfort při ovládání světel, žaluzií, rolet a termostatu, ale ohlídá i to, abyste doma měli kvalitní a čerstvý vzduch. Jak to dokáže? Tento ovladač díky funkci IAQ (Indoor Air Quality) průběžně měří hodnoty CO2 koncentraci organických těkavých látek (VOC) i relativní vlhkost.

ABB Tenton® má elegantní design a umožní vám snížit počet ovládacích prvků v každé místnosti domu. Ve spojení s mobilní aplikací pro chytrou domácnost ABB-free@home můžete větrání, vytápění i klimatizaci kdykoliv upravit dle potřeby, a to jak na místě, tak vzdáleně.

Zdroj: ABB

„ABB Tenton®, 6 násobný ovládač + termostat + snímač Idoor Air Quality, hliníková stříbrná, studio bílá, mechová černá a mechová bílá Zdroj: ABB

Chytrý vypínač v designu shodném s vypínači a zásuvkami

Že je na první pohled téměř nerozeznatelný od běžného vypínače? To je přesně jeho přednost. A je jen na vás, jakou činnost mu přiřadíte = přesně takovou pak bude vykonávat. Neovládáte jen jako běžné vypínače, ale například stiskem horních rohů sepnete/vypnete osvětlení, délkou stisku nastavíte intenzitu, stiskem dolních rohů můžete ovládat třeba žaluzie. Další výhodou tohoto typu chytrých vypínačů ABB-free@home je cenová dostupnost. Shodný design s vypínači a zásuvkami –10 designových řad a několik desítek materiálů a barev

ovladače v chytré domácnosti můžete sladit s designem standardních vypínačů a zásuvek ABB. Zdroj: ABB