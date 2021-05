Úspora k nezaplacení! ANO!

Ideálním řešením je zateplení půdy domu, a to jedině minerální foukanou izolací. Dokonale utěsní i ty nejmenší skulinky, kudy by teplý vzduch mohl uniknout. Zamezí horku proniknout v létě do ložnic. Zvýší požární odolnost domu a tlumí hluk. Nechutná hmyzu ani hlodavcům a zabrání vzniku plísní. Znít o jako sen? Ale není.

Zateplení stropu posledního podlaží je nejrychlejším, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením zateplení. Ušetří až 30% nákladů na otop. Rozdíl teplot v obytných místnostech ucítíte hned po zateplení, a to průměrně o 5 stupňů.

Každá střecha má své

Starší domy s plochou střechou, bytové domy i novější paneláky mají nějakou izolaci, je však nekvalitní, poplatná době stavby. Izolovala špatně už jako nová, po mnoha letech slehla vlivem vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy. Vytvořila se kompaktní pevná hmota, která neizoluje téměř vůbec.

Ploché střechy jsou převážně dvouplášťového provedení. Do dutiny nad stropem místností posledního podlaží lze zafoukat jedničkovou minerální izolací MAGMARELAX®. Zateplení střechy oceníte už za parných letních dnů, kdy se v horních místnostech domu nedá vydržet díky prostupujícímu horku z rozpálené střechy. Izolace zabrání prostupu a místnosti zůstávají i bez klimatizace během léta dobře obyvatelné.

Sedlové střechy se izolují nejlépe do dutiny v podlaze půdy, zateplí se i velmi těžko přístupné prostory. Stačí jen několik otvorů do podlahy půdy, které se po zafoukání uzavřou. Vše je tak dokonale utěsněno.

Není-li dutina v podlaze půdy k dispozici, nafouká se izolační vata přímo na podlahu půdy ve vrstvě 30 centimetrů. Poměr ceny a úspory nákladů na topení zde vychází nejlépe. Půda však není jinak využitelná.

Pozor musíme dát u zavěšených stropů. Neúnosný podhled je zavěšen na táhlech. Fouká se do volného prostoru pod dřevěným vazníkem. Vyžaduje to zvláštní zkušenost izolatérů zejména při provedení finální vrstvy a vyrovnání požadované výšky izolace.

K foukání do nové podlahy – Stropní systém MAGMARELAX® - přistoupíme, chceme-li dále využívat půdní prostor k letnímu bydlení nebo k relaxaci. Vytvoří se lehká, velmi stabilní nová podlaha z OSB desek na pero a drážku. Připravená konstrukce je smontována přímo na půdě, po té se zafouká minerální izolací a uzavře. Kromě vynikající tepelné izolace vytvoříme protihlukovou a protipožární vrstvu.

Kontrola nade vše

Vzpomenete si, jak dokázal Predátor ve filmu najít své protivníky díky svému infračervenému vidění? Určitě ano. Infračervená termografie je zajímavý vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize.

Můj dům můj hrad

Termovizní kamera dokáže komplexně snímat veliké celky, jako jsou obytné domy. Starší budovy i novostavby často vykazují konstrukční závady, které se projevují nehospodárným nakládáním s teplem, snížením tepelné pohody a životnosti stavebních materiálů, což může vést až ke zhoršení statiky budovy.

Nechte si proměřit váš dům a zjistěte, kde máte ty hlavní tepelné mosty s únikem tepla a zároveň si ověřte kvalitu zateplení.

