Užijte si pohodu na terase. Poradíme vám, jak si ji zařídit

Užijte si konec léta plnými doušky díky perfektně zařízené terase, která se stane vaší oázou klidu. Jakou zvolit venkovní dlažbu, jak vybrat zahradní nábytek a jak si poradit s osvětlením, pokud není k dispozici elektřina?

Jak chcete terasu využívat?

O účelu terasy má každý trochu jinou představu. Využít ji lze k posezení s přáteli, letnímu grilování, odpočinku po náročném dni nebo k pěstování bylinek a okrasných květin. Ať už se terasu rozhodnete využívat jakkoliv, přizpůsobte tomu výběr zahradního nábytku, osvětlení a doplňků.

Odolná a bezpečná venkovní dlažba

V každém případě je třeba terasu opatřit vhodnou dlažbou. Ta musí být nejen odolná vůči nepřízni počasí, ale také bezpečná pro pohyb, a tudíž protiskluzová. Oblibě se těší zejména velkoformátové keramické dlaždice, které se snadno pokládají i udržují, a zámková venkovní dlažba, která perfektně odolává mrazu a nečistotám.

Dřevěný, nebo hliníkový nábytek?

Při výběru zahradního nábytku myslete na to, že by vám měl sloužit více než jednu sezónu. Do úvahy vezměte také jeho umístění na terase – bude nábytek zcela vystaven slunci a dešti, nebo ho alespoň částečně skryje zastřešení?

Klasickou volbou bývá dřevěný nábytek z masivu, který se s léty mění, získává patinu a pro někoho tak i osobitější kouzlo. Na druhou stranu vyžaduje pravidelnou údržbu a impregnaci. Zato kvalitní hliníkový nábytek žádnou speciální péči nepotřebuje, a přesto se na něm zub času téměř nepodepíše.

Dodejte své terase styl

Na terasu se vyplatí pořídit zahradní nábytek v minimalistickém stylu, který se vám brzy neokouká a jejž lze snadno kombinovat s doplňky v různých barvách a vzorech. Posezení umějí doladit stylové polštáře a podsedáky, okrasné lucerny nebo světelné řetězy a na zastřešené terase se najde místo také pro tkaný kobereček.

Osvětlení pro letní večery a noci

Správně zvolené osvětlení vám umožní sedět na terase ještě dlouho po západu slunce. Posvítí vám při grilování a hraní deskovek, a navíc vykouzlí jedinečnou atmosféru. Jestliže venku nemáte zavedenou elektřinu, nezoufejte. Poslouží vám solární svítidla, která zajistí zhruba stejnou intenzitu světla jako louče, svíčky, lampiony nebo lucerny.

Při rozmisťování světel myslete na to, aby vás neoslňovala a abyste minimalizovali temné kouty. Zohledněte i okolní zeleň – nechcete přece, aby svítidlo časem zastínil vzrostlý keř nebo popínavá rostlina.