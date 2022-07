Venkovní rolety vs. interiérové: víme, které vám udělají nejlepší službu

Když vám pálí od rána do večera slunce do oken, začnete přemýšlet nad možnostmi stínění. Existuje jak možnost venkovního stínění, tak i interiérových rolet a žaluzií. Řekneme vám, po kterém typu sáhnout.

Stavíte dům nebo právě rekonstruujete? Ceny za materiály se stále zvyšují, proto je potřeba každý výdaj pořádně promyslet. A neméně to platí i v případě stínění. Pořádný prvotní průzkum možností vás totiž zachrání před případným zklamáním, pokud vybraný produkt nesplní vaše očekávání. Co je tedy lepší – venkovní rolety, nebo interiérové žaluzie? Sepsali jsme vám vše, co o nich potřebujete vědět, abyste pro sebe našli to nejlepší.

Venkovní rolety

Venkovní rolety Minirol od výrobce BUILDING Shutter Systems mohou být designovým prvkem exteriéru vašeho domu a kromě poskytnutí stínu dokáží také mnoho dalšího.

Zabraňují přehřívání interiéru.

Odstíní až 90 % slunečních paprsků.

V zimě dokáží ušetřit až třetinu výdajů za elektřinu.

Dokáží místnost úplně zatemnit.

Umí zabránit proniknutí hluku z venku.

Lze je ovládat manuálně i elektricky.

Mohou zakrýt okno až o velikosti 8 m2.

Snadno se čistí.

Na výběr je nepřeberné množství barev.

Je potřeba pravidelná údržba.

Zdroj: Minirol.cz

Interiérové žaluzie a rolety

Žaluzie a rolety do interiéru jsou klasickým typem stínění. V porovnání s venkovním stíněním však nemají žádné další dovednosti navíc. Zejména jim chybí schopnost zabránit přehřívání interiéru, jelikož rolety jsou umístěny až uvnitř pokoje.

Dokáží částečně zatemnit místnost.

Lze je ovládat manuálně i elektronicky.

Na výběr je pestrá paleta barev a vzorů.

Nezabraňují přehřívání interiéru.

Je potřeba častá údržba.

Mohou se snadno poškodit.

Nyní už víte, co který typ stínění nabízí. Oslovují vás více klasické žaluzie za okny, nebo moderní venkovní rolety? O druhém typu najdete veškeré informace na www.minirol.cz, kde si zároveň můžete zažádat o nezávaznou kalkulaci