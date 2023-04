Venkovní žaluzie, komplexní, flexibilní a efektivní

Exteriérové, venkovní, nebo chcete-li předokenní, žaluzie už dávno překonaly jakékoli interiérové stínění do oken. A to především díky účinnější ochraně před slunečním zářením a hlukem, úspoře energie na vytápění i klimatizaci, zvýší také zabezpečení domácnosti a ochrání vaše soukromí.

UŠETŘETE

Venkovní žaluzie v podstatě fungují jako izolační prvek Vašeho domu. Chrání okno před podnebnými vlivy, jako je silný vítr, déšť či sníh. Všechny tyto přírodní elementy, které s sebou přinášejí zimu a chlad, venkovní žaluzie účinně odrazí, a tak neproniknou do interiéru. Pokud budete mít stínící techniku vybavenou větrným čidlem, zatáhnou se žaluzie automaticky. Můžete to udělat také vy sami na dálku prostřednictvím mobilní aplikace, máte-li žaluzie propojené s chytrou domácností. Mimo to si pak můžete nastavit různé scénáře, kdy se žaluzie stáhnou nebo vytáhnou, např. přejete-li si být probuzení ranním světlem.

Zdroj: isotra.cz

Šetřit díky žaluziím můžete i v létě. Žaluzie totiž účinně eliminují množství slunečních paprsků, které dopadají do interiéru, takže vám v místnosti není příliš velké teplo. Nemusíte utrácet za drahou klimatizaci, která je energicky náročná a navíc představuje zátěž pro náš organismus. Jestli chcete ušetřit už letos v létě, pořiďte si venkovní žaluzie nejlépe během března, než začne slunce sílit.

Oproti venkovním roletám jsou žaluzie flexibilní a hodí se do všech místností. Díky naklápění lamel si můžeme regulovat proudění světla i vzduchu, což u venkovních rolet a screenových rolet s plně zatemňující látkou není možné. Kromě toho si zachovávají všechny ostatní výhody jako je snížení hladiny hluku či zábrana proti násilnému vniknutí do domu.

ŠIROKÝ VÝBĚR

Na výběr je ze sortimentu mnoha tvarů lamel, barev, systému ovládání, uchycení, rozměrů, variant provedení od čehož se pak odvíjí také cena. Nejprodávanějším zástupcem je venkovní žaluzie Zetta od společnosti ISOTRA, která díky tvaru svých lamel do písmene Z, přesně a pevně zapadne do sebe a dokáže vytvořit, jak úplné, tak částečné zatemnění, izolaci, či proudění vzduchu. Na výběr je z variant lamely šířky 7 nebo 9 cm.

Zdroj: isotra.cz

Žaluzie tvoří také překážku násilného vniknutí do objektu skrz okno. Řetězová žaluzie Titan je exteriérová žaluzie s bezpečnostními prvky. Veškeré ovládací a bezpečnostní prvky jsou totiž skryty ve vodicích lištách (nejsou volně přístupné), což znamená, že ve spuštěném a uzavřeném stavu není možné s žaluzií zvenčí manipulovat. Zároveň se však při manipulaci se žaluziemi se nemusíte obávat jejího poškození. Pokud se totiž v dráze pohybu objeví překážka, zatahování žaluzie se okamžitě zastaví a vy se o tom ihned dozvíte na displeji telefonu nebo ovladače.

ATYPICKÉ TVARY

Zdroj: isotra.cz

Atypické tvary oken nejsou problém. Společnost ISOTRA má ve svém portfoliu šikmé provedení venkovní žaluzie, kdy se dá žaluzie zatahovat právě po dané zkosení. Toto provedení lze zkompletovat s jakoukoli lamelou. Samostatným produktem je pak šikmá žaluzie Cetta 80F TE. Hliníkové lamely kopírují úhel horního rámu a jsou s ním rovnoběžné. Žaluzie obsahuje speciální mechanismus vyrovnávající rozdílné délky textilních pásků při sjíždění a zvedání žaluzie.

Více o venkovních žaluziích můžete najít na: https://www.isotra.cz/venkovni-zaluzie