Vitamín C patří k těm nejdůležitějším! Nezapomínáte na jeho suplementaci

V současném uspěchaném životním stylu, kdy řada lidí zapomíná na zásady zdravého stravování a je vystavována nadměrnému stresu je suplementace řady vitamínů nezbytná. K těm nejdůležitějším vitamínům patří bezesporu vitamín C. Co způsobuje jeho nedostatek, kdy je potřeba zvýšit jeho příjem a kolik jeho denně vlastně potřeba najdete v následujících řádcích.

Co může způsobit nedostatek vitamínu C?

Mezi nejznámější funkce vitamínu C patří bezesporu jeho vliv na imunitní systém člověka, při jeho nedostatku vám více hrozí nachlazení, ale i nějaká ta viróza, se kterými se nejhojněji setkáte od podzimu do jara. Kromě toho je však vitamín C potřeba i k správné funkci energetického metabolismu, ale snižuje i pocity únavy a vyčerpání.

Nedostatek vitamínů C navíc výrazně ovlivňuje i stavbu našich kostí, zubů, pevnost pokožky, a hlavně žilních stěn. Při nedostatku vitamínu C se vám tak může zvýšit i tvorba modřin a ženy mohou mít silnější menstruaci. Kyselina askorbová, jak se jinak vitamín C nazývá, kromě toho ovlivňuje i funkci chrupavek a činnost nervového systému.

Kolik je průměrná denní potřeba vitamínu C?

Doporučená denní dávka pro dospělého člověka činí u vitamínu C 80-100 mg. U dětí je pak dávka závislá na jejich věku. Pro kojence je vhodná dávka 50 mg, pro batolata 50-60 mg, pro předškolní děti 60-70 mg a pro školáky 70-90 mg.

Kdy je potřeba zvýšit příjem vitamínu C?

Výše uvedené dávky vitamínu C je potřeba v některých případech výrazně zvýšit, a to i o stovky procent. Jedná se především o případ, kdy jste nachlazení, vystavujete větší tělesné námaze či stresu. Pro aktivní sportovce se tak doporučuje denní suplementace okolo 1 000 mg.

Jak účinně doplňovat vitamín C?

V případě suplementace vitamínu C je nutné, abyste vitamín C používali pravidelně a nejlépe pak v kombinaci s látkami, které ještě zvyšují jeho antioxidační účinky. Skvělou volbou tak mohou být suplementy, které navíc obsahují i bioflavonoidy. Třeba ALLNUTRITION Vitamin C se může pochlubit jejich vysokým obsahem. Tyto látky se řadí mezi rostlinné metabolity, jež mají ochranný vliv na náš organismus, chrání srdeční a cévní soustavu a mají také protinádorový účinek a omezují také zánětlivé stavy.