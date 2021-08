Víte, co rozhoduje při volbě zateplení domu?

Zateplení jednotlivých částí rodinných domů je v posledních letech velmi často rozebíranou otázkou. Moderní nároky na komfort bydlení to prostě vyžadují. Jednotlivé druhy zateplení rodinných domů mají jediný úkol – snížit výdaje domácností za vytápění. A to rozhodně není nijak snadné. Jednotlivé firmy se předhánějí v tvrzení, že jejich způsob a metoda zateplení je pro domácnosti nejlepší. Existují ale parametry, na kterých se můžete přesvědčit, jestli je to opravdu pravdiva. Jaké to jsou?

Účinnost, úspora a návratnost investice

Jedině důkladným porovnáním těchto parametrů zjistíte, zda se vám investice do daného způsobu zateplení opravdu vyplatí. Pokud budete do zateplení investovat příliš mnoho, návratnost investice bude v řádech několika desetiletí. To je příklad zateplení fasády. Investice je mnohdy stotisícová, úspora nepřesáhne ani 40 %, a tudíž je návratnost investice v nedohlednu. Pokud budete investovat příliš málo, účinnost bude také malá. Ideální volbou je samozřejmě malá investice do zateplení rodinného domu, vysoká účinnost a úspora a tedy i rychlá návratnost investice. Existuje vůbec taková metoda, která přinese opravdu účinné zateplení?

Existuje! Systém MAGMARELAX

Nízká investice (v porovnání se zateplením fasády až 10x nižší), vysoká účinnost (až 33% úspory ze stávajících nákladů na vytápění domácnosti), rychlá návratnost investice (v průměru 4-6let) a k tomu navíc rychlá realizace v řádech několika hodin. Tak přesně těmito výhodami se může pyšnit SYSTÉM MAGMARELAX. Má vysoké tepelně-izolační schopnosti, které ani časem neztrácí. Odolává vlhnutí, požáru i hlodavcům a na půdách vytvoří souvislou vrstvu izolačního materiálu bez tepelných mostů, takže úniky tepla jsou naprosto minimalizovány.

Nejlepší metodou izolace stropu je aplikace přímo do dutiny stropu nebo volně přímo na podlahu stropu.



Teplý vzduch je lehčí než studený a stoupá ke stropu vytápěných místností. Většinou si najde skulinky a proudí bez užitku na půdu. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory. Vlastní aplikace je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. To vše za běžného provozu domácnosti bez hluku a nepořádku a za pár hodin.

Pokud nemáte dutinu ve stropě, nevadí. Stropní systém MAGMARELAX® je ideálním způsobem izolace podlahy na půdách rodinných domků i obytných domů. Systém je především lehký, přesný, variabilní a vysoce únosný.

To zajišťuje nášlapná vrstva z OSB desek na pero a drážku. Konstrukce je hotova za jeden den a následně se zafouká.

Co se skrývá pod „pultem“

Starší domy s plochou, nebo pultovou střechou, bytové domy i novější paneláky mají v zateplení střechy slabinu. I když nějakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná době vzniku stavby. Izolovala špatně už jako nová, po mnoha letech slehla vlivem vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy. Vytvořila se z ní kompaktní pevná hmota, která neizoluje téměř vůbec.

Naštěstí jsou ploché střechy převážně dvouplášťového provedení. Do dutiny nad stropem místností posledního podlaží lze zafoukat minerální izolací MAGMARELAX®.

Zateplení rovné střechy je nejvhodnější provádět za pěkného počasí. Jedná se totiž o střechy, které často nemají revizní otvor. Ten se musí nejprve vytvořit. V budoucnu tento otvor jistě oceníte, až přivolaná hasičská záchranná hlídka přijede likvidovat hnízda bodavého hmyzu, jejichž obyvatelé koncem léta terorizují okolí.

Zateplení střechy zhodnotíte také za parných letních dnů, kdy se v horních místnostech domu nedá vydržet díky prostupujícímu horku z rozpálené střechy. Izolace zabrání tomuto prostupu a horní místnosti zůstávají i během léta obyvatelné.

