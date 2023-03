Výběr vhodného vodítka pro psy

Vodítko pro psy je nezbytnou pomůckou každého majitele psa. Někteří dávají přednost několika typům vodítek pro různé účely a někdo vlastní pouze jedno. V rámci každodenních procházek si opravdu můžete vystačit s jedním druhem vodítka. Jak je to ale při výcviku psů, vyjížďkách na kole a dalších sportovních aktivitách? V takových případech může špatně zvolené vodítko způsobit nesprávnou komunikaci mezi vámi a vaším mazlíčkem. Na trhu existuje tolik druhů vodítek pro psy, že může být obtížné vyhodnotit, co vlastně potřebujete. Proto jsme si pro vás připravili několik tipů, na co byste při výběru vodítka měli myslet.

Základní druhy vodítek pro psy V podstatě všechna psí vodítka mají totožný základní účel: udržet naše mazlíčky v bezpečí a pod kontrolou, když jsou na veřejnosti. Vodítko pro psy ale poslouží také jako skvělá pomůcka při výcviku. Některá vodítka jsou tedy různě uzpůsobena konkrétním aktivitám. Pojďme se společně podívat na jednotlivé druhy a rozdíly základních vodítek, ze kterých můžete vybírat. ● Klasická vodítka pro psy

Standardní vodítka jsou určena pro každodenní použití a základní výcvik psa. Mají smyčkovou rukojeť na jednom konci a pevnou kovovou karabinu na druhém konci pro připevnění k psímu obojku. Tento typ vodítek je velmi odolný a vhodný pro většinu psích plemen. Prodávají se v různých šířkách, tvarech (plochá nebo kulatá), délkách a nejčastěji v koženém či lanovém provedení. ● Samonavíjecí vodítka pro psy

Chodíte na procházky do města nebo na jiná místa mezi lidi? Pro takové venčení vašeho psa je samonavíjecí vodítko ideální volbou. Díky navíjecímu pásku můžete svému psovi dopřát dostatek svobody, zachovat si kontrolu nad jeho pohybem a v případě nutnosti rychle reagovat na jeho vzdálenost. Důležité je ovšem zmínit, že byste tento druh vodítka měli využívat pouze poté, co byl váš pes vycvičen chůzi na klasickém vodítku. ● Stopovací vodítka pro psy

Profesionální stopovací vodítka pro psy jsou zpravidla kvalitní, lehká a odolná. Slouží zejména pro snadný výcvik psů nebo také pro navigaci vašeho mazlíčka při dlouhých procházkách v přírodě. Tento druh vodítka pro psy se prodává v různých délkách. Na trhu se můžete setkat s délkou až několik desítek metrů. Zdroj: zooroyal.cz Při výběru psího vodítka zvažte základní faktory Při volbě adekvátního psího vodítka tedy primárně myslete na to, kam se psem chodíte, zda je váš pes vycvičený a jaké aktivity s ním sdílíte. Věnujete se výcviku vašeho psa? Pak zvolte stopovací či klasické vodítko. Bydlíte v rušném městě a berete svého mazlíčka často mezi lidi? Pak vám poslouží samonavíjecí vodítko, které zajistí větší kontrolu nad pohybem vašeho psa. Berete svého mazlíčka na horské výšlapy? Pro takový výlet bude tedy ideální extra dlouhé vodítko, které vašemu psovi dopřeje více svobody a zároveň se vám nikam nezatoulá. Zkuste se tedy zamyslet nad výše uvedenými skutečnostmi a v případě nutnosti si pořiďte více druhů vodítek pro různé aktivity. Jedině tak dosáhnete pohodlného zážitku nejen vy, ale i váš pes.