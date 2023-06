Vyhněte se neekologické klimatizaci. Venkovní stínění je trefa do černého

I když léto milujeme a těšíme se na něj několik měsíců, nic se nemá přehánět. Utéct na chvíli z prosluněné terasy nebo zahrady a ochladit se chceme sem tam všichni. Klimatizace se stala jednoduchým řešením pro spoustu domácností. Přináší však mnohem více škody než užitku. Venkovní stínění je oproti tomu skvělou volbou, a to nejen pro naše zdraví.

Proč je lepší venkovní stínění než klimatizace?

Klimatizace poskytuje sice v horkých letních dnech úlevu od tepla, ale existuje celá řada důvodů, proč není pro naše zdraví prospěšná, a proč bychom ji měli využívat méně nebo dokonce vůbec.

Nižší kvalita vzduchu - zapnutá klimatizace recirkuluje vzduch v místnosti, což může zvýšit koncentraci prachu, alergenů nebo dalších nečistot a zapříčinit alergické reakce.

- zapnutá klimatizace recirkuluje vzduch v místnosti, což může zvýšit koncentraci prachu, alergenů nebo dalších nečistot a zapříčinit alergické reakce. Suchý vzduch - klimatizace může vysušovat pokožku, jelikož zbavuje vzduch vlhkosti. Dostavit se mohou také potíže s dýcháním nebo podráždění očí.

- klimatizace může vysušovat pokožku, jelikož zbavuje vzduch vlhkosti. Dostavit se mohou také potíže s dýcháním nebo podráždění očí. Teplotní rozdíly - přechod z velkého horka do chladné klimatizované místnosti může způsobit bolest hlavy, svalové křeče i únavu.

- přechod z velkého horka do chladné klimatizované místnosti může způsobit bolest hlavy, svalové křeče i únavu. Energetická zátěž - k tomu všemu je ještě klimatizování místnosti poměrně nákladné, jelikož klimatizace spotřebovává velké množství elektrické energie.

Venkovní stínění je šetrnější a ekologičtější cestou k pohodlnému životu

Všichni víme, že venkovní stínění má především chránit před slunečním zářením. Tímto bychom ale účel žaluzií a rolet až směšně zjednodušili. Nezapomínejme na estetickou funkci, ochranu vašeho soukromí nebo snížení hluku v místnosti.

To však není vše! Narozdíl od klimatizace vytváří stínicí technika mnohem zdravější a pohodlnější podmínky pro naše životy.

Venkovní stínění chrání před slunečním zářením, snižuje hluk v místnosti a v neposlední řadě plní estetickou funkci. Zdroj: Climax

Přirozená cirkulace vzduchu - rolety či žaluzie podporují čerstvý průtok vzduchu a vytváří příjemné mikroklima. Udržuje se tak přirozená vlhkost, která brání vysychání pokožky.

Jemná regulace teploty - sami si nastavíte, jak moc chcete, aby slunce a teplo do místnosti proudily. Interiér tak udržujete příjemně chladný. Vaše tělo nebude v šoku z přechodu z vyhřáté zahrady do ledového království.

Energetická úspora - venkovní rolety a žaluzie snižují výrazně pronikání tepla do místnosti a zabraňují jejímu přehřátí. Po montáži stínění nebudete již nezdravou klimatizaci potřebovat, a ještě ušetříte za elektřinu.

Venkovní rolety zabraňují přehřátí interiéru. Zdroj: Climax

Pojďme se detailněji podívat na to, jaká stínicí technika se hodí do jednotlivých místností a jak si správně vybrat tu kvalitní, odolnou a stylovou.

Venkovní žaluzie umožní stínit i větrat zároveň

Venkovní žaluzie jsou tvořené z hliníkových lamel různých tvarů a funkcí. Některé lamely jsou vhodnější pro lepší zatemnění prostoru, jiné se vyznačují minimální hlučností. Ideální jsou do místností, kterými v průběhu dne přechází slunce. Principem venkovních žaluzií je stínit tam, kde svítí slunce a větrat, kde je již stín a sluneční paprsky nepronikají do interiéru.

Jestliže lamely naklopíte do vodorovné polohy, budete mít stále výhled na zahradu a nic vašemu bystrému oku neunikne. Nejprodávanějším typem žaluzií se stal Z-90 Noval, který se pyšní dokonalým zavíráním lamel, jelikož na každém z nich najdete těsnění.

Žaluzie Z-90 Noval jsou nejprodávanější typ venkovních žaluzií. Zdroj: Climax

Screenové rolety jsou ve stínění trendem

Velkým hitem nejen rodinných domů jsou screenové rolety nebo též známé jako svislé fasádní clony. Rolety jsou tvořené pevnou a odolnou textilií, která brání slunečním paprskům i pohledům zvenku. Nebrání však výhledu ven.

Moderní alternativou k venkovním roletám a žaluziím jsou screenové rolety. Zdroj: Climax

Do místností jako dětské pokoje, kuchyně nebo obývací pokoj jsou ideální volbou screenové rolety s děrovanou látkou, díky čemuž je umožněn částečný průhled ven. Naopak do ložnic vybírejte zcela zatemňovací látky. Vždy padnou jako ulité každému domu, a to díky široké škále barevného provedení.

Stínicí technika za zlomek ceny? Nezapomínejte na dotace

Chcete si pořídit stínicí techniku, ale máte obavy z počátečních nákladů? Strach hoďte za hlavu. Nová zelená úsporám 2023 vám zajistí finanční podporu při montáží venkovních rolet či žaluzií. Žádost má jenom pár jednoduchých podmínek:

lze ji podat pouze v kombinaci s dotací na zateplení,

podat ji můžete jen přes internet prostřednictvím online formuláře

žádá o ni vlastník rodinného domu, vlastníci řadových domů nebo příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Aby byla žádost řádně schválena, zapotřebí jsou ještě formální a technické dokumentace v podobě výkresové dokumentace nebo odborného posudku. A jak vysoký může být příspěvek?

- manuální ovládání (mechanické i motorické) - 1000 Kč /m2,

- chytré ovládání (dle intenzity slunečního záření) - 1 500 Kč/m2.

O dotaci nemusíte žádat jen před zahájením montáže, ale dokonce i po skončení prací. Jediné, co musíte udělat, je uchovat si veškeré faktury a doklady.