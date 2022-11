Vyzrajte na předvánoční úklid díky skvělému pomocníkovi od značky Bissell

Pomalu se blíží Vánoce a s nimi i neoblíbený předvánoční úklid. Pokud patříte mezi ty, kteří se v uklízení příliš nevyžívají a máte rádi, když je uklizeno co nejrychleji a s co nejmenší námahou, máme pro vás dobrou zprávu! Zbrusu nové vysavače od americké značky Bissell si poradí i s tím největším nepořádkem, a vás tak nezaskočí nepořádek zbylý po návštěvách, nečistoty od domácích mazlíčků ani odolné skvrny. Vysavače od značky Bissell totiž zvládnou podlahu a koberce nejen dokonale vysát, ale během chviličky ji i pečlivě vytřou a vysuší. Dejte sbohem zdlouhavému úklidu a užijte si vánoční svátky naplno, bez neustálého uklízení.

Kdo by neměl rád krásně čistou podlahu, na které se naválí žádný drobek nebo zvířecí chlup. S novými tyčovými vysavači od Bissellu dosáhnete dokonalé čistoty během několika málo minut a vy tak místo neustálého uklízení můžete svůj čas věnovat předvánočnímu setkávání se svými blízkými, na které jste se tak dlouho těšili. Tyčové vysavače Bissell CrossWave C3 a Bissell CrossWave Cordless C6 si poradí nejen s tvrdými povrchy, ale i různými koberci. Nejvíce je ocení majitelé domácích mazlíčků nebo rodiny s menšími dětmi, kde je častější potřeba vytírání. Pomocníci od Bissellu totiž vaši podlahu v pár krocích vysají, vytřou a vysuší – stačí k tomu pár zmáčknutí tlačítek!

Bissell CrossWave C6 Zdroj: Bissell

Tyčový multifunkční vysavač Bissell CrossWave C6 Cordless Pro Wet & Dry je pomocník, který se v žádné domácnosti neztratí. Poradí si totiž nejen s tvrdými povrchy, ale i koberci a rohožemi. Po úplném nabití vás čeká 25 minut pohodlného bezdrátového vysávání, takže se již nebudete muset trápit přepojováním vysavače při změně místnosti nebo přehazováním kabelu sem a tam. Skvělou vychytávkou jsou také XXL oddělené nádržky na čistou a špinavou vodu, díky kterým budete vytírat vždy tou čerstvou. A ve chvíli, kdy je váš domov znovu krásně čistý, stačí vysavač postavit do nabíjecí a samočisticí stanice a zapnout samočisticí program, který všechny díly vašeho vysavače připraví na další úklid. Poté stačí vysavač jen snadno rozebrat a nechat součásti pořádně proschnout.

Bissell CrossWave C3 Zdroj: Bissell

Pokud ale bydlíte ve velkém domě, jehož úklid zabere delší dobu, oceníte spíše šikovného drátového pomocníka Bissell CrossWave C3. I on si poradí s tvrdými povrchy, koberci a rohožemi. Díky klasickému zapojení do sítě vás nelimituje 25minutová výdrž, a navíc u větších prostor nehrozí, že by se vám během uklízení motal kabel pod nohy. Stejně jako výše zmíněný model, i tento vysavač disponuje chytrými oddělenými nádržkami na čistou a špinavou vodu, a i on se snadno čistí pomocí samočisticího programu.

A nemusíte se obávat ani toho, že by vysavače nepříjemně zapáchaly – od toho je tu systém prevence zápachu FreshStart. V rotačním kartáči, filtru i roztoku pro samočištění vysavače je totiž obsažena antimikrobiální složka, která působí preventivně proti množení bakterií a vzniku zápachu. Díky roztoku na úklid podlah Natural Multi-Surface bude váš domov nejen krásně čistý, ale i provoněný svěžestí.