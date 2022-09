Zaběhl se Vám domácí mazlíček? Identifikační medailonky pomohou s jeho návratem!

Ve většině případů při ztrátě domácího mazlíčka nešťastní majitelé v první řadě vyvěšují po okolí letáky s fotografií zaběhlého pejska nebo kočičky se svým kontaktem, sdílejí inzerát na sociálních sítích, následně potom obvolávají spádové útulky, obecní úřady a policejní stanice. Služba identifikačních medailonků Pet2Me zvyšuje pravděpodobnost nalezení ztraceného zvířete. Unikátní kód a QR kód na známce mazlíčka propojí nálezce přímo s majitelem a zásadně tak zvýší pravděpodobnost nalezení.

Samozřejmě se každý majitel snaží udělat maximum pro to, aby se mu jeho zvířecí parťák nezatoulal. Když už k nešťastné události dojde, každý by dal doslova cokoliv za to, aby se ozval případný nálezce či spádová instituce, kde se zvířátko ocitlo. Ovšem dohledat majitele zatoulaného zvířete bývá pro nálezce často stejně složitý proces. Přesně toto umožní služba identifikačních medailonků Pet2Me. Tyto medailonky, připnuté na obojku, jsou označeny unikátním kódem, který je zároveň obsažen v QR znaku na medailonku. Načtením QR kódu chytrým telefonem dojde k přesměrování a vyhledání zvířete v registru Pet2Me, který odešle SMS majiteli zvířete s kontaktem nálezce.

Zdroj: WERFFT,spol. s r.o.

Medailonky jsou vyrobeny z odolného plastu a na obojku necinkají, chrání tím citlivý sluch zvířete. QR kód je gravírovaný laserem pro zajištění dlouhodobé čitelnosti údajů i při náročných aktivitách. Čitelnost gravírovaného kódu je občas nutné podpořit umytím medailonku kartáčkem a mýdlem. Medailonek se jednoduchým způsobem zavěsí na obojek, mechanismus očka zabrání náhodnému uvolnění a ztrátě.

Jak přesně služba identifikačních medailonků Pet2Me funguje?

MAJITEL ZVÍŘETE:

1) REGISTRUJE MEDAILONEK: jednoduchá registrace medailonku na Pet2Me.eu. Od této chvíle vás může kdokoliv, kdo najde vašeho zatoulaného mazlíčka, kontaktovat.

2) ZAVOLÁ NÁLEZCI: pokud vám přijde informace o nálezu vašeho mazlíčka, bez odkladu volejte na uvedené číslo nálezce.

NÁLEZCE ZVÍŘETE:

1) NAČTE QR KÓD: pokud nalezené zvíře má na obojku medailonek Pet2Me, načtěte svým chytrým telefonem QR kód. Nebojte se silněji zatáhnout za medailonek, abyste ho sundali z obojku. Lépe se vám bude s medailonkem manipulovat. Načtený QR kód vás automaticky přesměruje do registru a vyhledá zvíře.

2) KONTAKTUJE MAJITELE: u vyhledaného zvířete potvrďte „Kontaktovat majitele“ a zadejte své telefonní číslo. Registr automaticky pošle zprávu majiteli zvířete s vaším kontaktem. Pokud povolíte i sdílení vaší polohy, odešle se majiteli i vaše poloha a předání tak bude jednodušší. Uživatelé Pet2Me jsou vděční za pomoc a ozvou se vám hned, jak to bude možné.

Pet2Me nejsou jen medailonky, ale i komunita odpovědných majitelů zvířat, léčivé a užitečné veterinární produkty schválené ÚSKVBL, podpora chovatelských a zájmových akcí, kde se mohou jak chovatelé, tak jejich mazlíčci dostatečně vyřádit.

Prostě s Pet2Me se nikdy neztratí!

Odpovědi na časté dotazy: https://pet2me.eu/FAQ

V případě jakýchkoliv nesnází, neváhejte a kontaktujte podporu: e-mail: pet2me@werfft.cz, Tel: +420 541 212 183

