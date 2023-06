Žádejte originál JAP – jediný český výrobce stavebních pouzder

Dveře patří jednoznačně k základním prvkům každého interiéru. Plní především praktickou funkci oddělení jednotlivých místností. Pokud je v rámci plánování nebo rekonstrukce včas ujasněn účel jednotlivých dveří, mohou výrazně přispět k optimální dispozici bytu nebo domu.

Troufáte si v duchu odpovědět na otázku, co je stavební pouzdro? Pokud ano, máte pochvalu. Pokud ne, tak jednoduše řečeno, jde o plechovou kapsu, určenou k zazdění do pevné příčky nebo k instalaci do SDK. Dveře jsou pak při otevírání zasouvány do této plechové kapsy a nenárokují si žádný další prostor. Stavební pouzdro představuje bezbariérově řešení a je nepřekonatelnou volbou, pokud potřebujete v interiéru ušetřit prostor.

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL Zdroj: JAP FUTURE

Jediným výrobcem stavebních pouzder v České republice je firma JAP FUTURE. Pan Petr Paksi, jednatel této společnosti doplňuje: „Vyrábíme stavební pouzdra už více než třicet let. Za tuto dobu jsme našim zákazníkům dodali bezmála 500 000 kusů stavebních pouzder v různém provedení. Díky vlastnímu skladovému zázemí umíme, na rozdíl od zahraniční konkurence, dodat stavební pouzdra v pověstném kvapíku“.

V základní nabídce jsou stavební pouzdra obložková a bezobložková. Obložková stavební pouzdra NORMA se využívají nejvíce a jsou ve čtyřech kategoriích – NORMA STANDARD, NORMA KOMFORT, NORMA UNIBOX a NORMA PARALELL. Každá z kategorií zohledňuje typ interiéru, do kterého je zapotřebí dveře umístit.

Stavební pouzdro NORMA STANDARD Zdroj: JAP FUTURE Stavební pouzdro NORMA STANDARD Zdroj: JAP FUTURE

NORMA STANDARD se ideálně hodí do místností, kde je úspora prostoru nezbytná. Pouzdro je vyrobeno pro zasouvání jednokřídlých dveří. NORMA KOMFORT je sestava dvou pouzder, které spojuje vodící lišta. Každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře. Ty se vysouvají proti sobě a podle potřeby lze jejich pohyb synchronizovat. NORMA UNIBOX je jedna schránka pro dvoje dveře. Instaluje se mezi dvě místnosti a dveře se zasouvají za sebe do jednoho boxu. Je to tedy ideální systém k oddělení sousedních místností. Každá z místností tak získá svoje dveře, stavební pouzdro je však jen jedno. NORMA PARALLEL je typ obložkového stavebního pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla, která se zavírají jedním směrem paralelně za sebou. Velkou výhodou u tohoto systému je, že se do jednoho pouzdra zasouvají dvě křídla a stačí tak menší stavební otvor.

Stavební pouzdro NORMA UNIBOX Zdroj: JAP FUTURE

Bezobložková stavební pouzdra reprezentují pouzdra AKTIVE STANDARD pro jednokřídlé dveře a AKTIVE KOMFORT pro dvoukřídlé dveře. Bezobložková stavební pouzdra bez kompromisů respektují čisté moderní linie zdí bez obložek a jsou tak ideální pro minimalisticky řešené interiéry. Tato stavební pouzdra designově navazují na ucelenou řadu skrytých zárubní AKTIVE, která jsou vhodná pro otočné dveře od většiny výrobců na trhu.

Stavební pouzdro AKTIVE STANDARD Zdroj: JAP FUTURE

Letošní NOVINKOU jsou stavební pouzdra ATLAS a ELEKTRA, která konstrukčně vycházejí ze stavebního pouzdra NORMA, ale ATLAS navíc dovolí zavěšení nosných prvků, třeba nábytku nebo kuchyňské linky. Stavební pouzdro ELEKTRA upoutá snadným vedením elektroinstalace bez kolize s dveřním křídlem.

Stavební pouzdro ATLAS Zdroj: JAP FUTURE

Všechny zmíněné varianty stavebních pouzder potěší možností dovybavení tichým dorazem pro postupný dojezd, možností atypických výšek až do průchozí výšky 2700 mm, nosností dveřního křídla až 124 kg a kompatibilitou se všemi výrobci dveří, tedy i s námi a našimi dveřmi MASTER nebo IDEA. „Dlouholeté zkušenosti, kvalitní materiály a technologické zázemí garantují nejvyšší kvalitu našich stavebních pouzder. Troufli jsme si i na nezávislou certifikaci životnosti vozíčků, která byla potvrzena na dobu 98 let“, zdůrazňuje to nejdůležitější Petr Paksi a přidává aktuální novinku: „Jsme na tento výrobek právem hrdi a rozhodli jsme na něj poskytovat nadstandardní doživotní záruku“.

Tiché elegantní řešení, úspora prostor, originální design a kvalitní zpracování. Samé klady, které se jistě při stavbě či rekonstrukci vyplatí mít na zřeteli. Každý ušetřený metr se dnes počítá a se stavebními pouzdry JAP FUTURE k nim vede přímá cesta. Dostanete zkrátka to nejlepší, co na trhu je. www.japcz.cz