Zahradní beton Knauf SB 25: rychlý pomocník

Na zahradě je po celý rok stále co dělat. Pořád je co opravovat, budovat, upravovat. Například postavit nový plot, vybudovat krmítko, opravit obrubník, skalku a podobně. Často se tyto práce potkávají s tím, že potřebujeme něco rychle zabetonovat. Typickým příkladem je sloupek nového plotu. Pravda, nic těžkého v tom opravdu není. Při návštěvě hobby marketu zjistíme, že v regálech je spousta pytlů – suchých směsí – ve kterých určitě nějaký beton najdeme. Jenže proč kupovat jen tak nějaký, ale ne ten správný, se kterým půjde práce nejlépe od ruky? Zkuste novinku – ZAHRADNÍ BETON SB 25.

V jednoduchosti je síla a v rychlosti krása

Proč právě tento beton? Největší výhoda Knauf ZAHRADNÍHO BETONU SB 25 spočívá v jednoduchosti. Beton je k dostání již připravený v podobě suché směsi v praktickém 25kilogramovém pytli. Velmi snadno se rozmíchá a hlavně rychle vytuhne. Do deseti minut je hotovo. Což je přesně to, co v situaci, kdy fixujeme sloupek plotu, poštovní schránky nebo krmítka, potřebujeme.

Stačí si vyhloubit potřebnou jámu, nejlépe 30 cm do hloubky a 30 cm do šířky. Potom máme k dispozici dva způsoby betonáže. Při prvním způsobu si směs nejprve připravíme rozmícháním s vodou (25 kg směsi na 2,5 litru vody). Potom pod sloupek naneseme několikacentimetrovou vrstvu betonu, aby byl sloupek ukotvený skutečně ze všech stran. Následně vložíme do jámy sloupek (zkontrolujeme s pomocí vodováhy svislost) a okamžitě vyplníme prostor kolem sloupku betonem. Na závěr vnější povrch vyhladíme a počkáme několik minut, než beton vytvrdne. Druhý způsob je ještě jednodušší. Beton nemícháme, ale sloupek postupně zasypáváme suchou směsí vždy po několikacentimetrové vrstvě (min. 5 cm výšky maximálně 10 cm). Pokaždé takto vysypanou vrstvu zalijeme vodou a počkáme než beton vytuhne, což potrvá maximálně do 5 minut. Takto postupujeme až do konce, kdy je jáma zcela vybetonovaná. A máme hotovo!

Zdroj: knauf.cz

Ještě pár argumentů na závěr

Ve srovnání s jinými produkty se Knauf ZAHRADNÍ BETON SB 25 snadno rozmíchá, za což vděčí své hrubší receptuře. Čím je totiž beton hrubší, tím se lépe míchá. Což nám usnadňuje práci. Při postupném zalévání po sobě jdoucích vrstev betonu tato výhoda opět vynikne, protože voda se snadno dostane prostě všude. Nevzniká tak riziko, že by v některých místech beton nesprávně vytuhl a ztratil svou pevnost. U jemných frakcí takové riziko může vznikat. Při práci s připravenou směsí oceníme, že se nelepí a neteče.

Rychletvrdnoucí ZAHRADNÍ BETON SB 25 není samozřejmě konstrukčním betonem, ale pro zmíněnou práci na zahradě bohatě vystačí. Je v pevnostní třídě C 20/25. Proto se používá hlavně pro rychlou fixaci sloupků, obrubníků a tak podobně. V omezené míře je vhodný pro drobné opravy, například odpadlého kusu starého betonu.

Podívejte se na zpracování betonu přímo na stránce: https://www.knauf.cz/zahradni-beton-sb-25/

Zdroj: knauf.cz