Zahradní domek 8krát jinak – tuhle inspiraci jste potřebovali!

Rozmýšlíte nad zahradním domkem nebo domkem na nářadí? Máme pro vás přesně tu inspiraci, kterou jste hledali. V následujícím článku vám představíme 8 moderních i tradičních zahradních chatek a domků na nářadí. Na konec jsme přidali 1 malé překvapení, bez kterého se neobejde žádná okrasná zahrada.

Zahradní domky na nářadí – a zloději i déšť mají utrum!

Nářadí i zahradní technika potřebují přístřešek, kam je uklidíte před deštěm. Ale i před nenechavými prsty zlodějů. Díky domkům na nářadí budou vaše poklady v bezpečí a v suchu. Navíc pěkně uklizené a z dohledu, takže se nemusíte bát, že si s nimi začnou hrát vaše děti, nebo že o ně omylem zakopnete.

Zahradní domky pro relax i práci

Chcete si užít čas na zahrádce naplno? Vytvořte si zázemí, do kterého se budete rádi vracet. Prostor před domkem můžete využít například ke grilování s přáteli. Nebo si čas ukradněte jen pro sebe, rozložte si lehátko a chytejte bronz. A když sluníčko zaleze, do domku schováte vše důležité.

Klasický typ zahradního domku se špičatou střechou využijete jak k práci, tak k rekreaci. Kdo by na takovém místě nechtěl trávit své volno? Nabízí dostatek úložného prostoru i soukromí. Tady si na vás nikdo nepřijde! Konečně budete mít čas dočíst tu napínavou detektivku nebo vyluštit křížovky.

Další alternativou jsou zahradní chatky s bočním přístavkem. Díky oddělenému prostoru ke skladování je obytný prostor větší. Zde tedy opravdu nehrozí, že byste si šlápli na hrábě. Úklid máte hotový raz dva a zbytek dne je jenom váš.

O trochu více komfortu a pohodlí nabízí varianta zahradního domku se zastřešenou terasou. To je ta pravá paráda! Nepřízeň počasí si na vás díky této šikovné stavbě jen tak nepřijde. V suchu zůstanete nejen vy, ale díky praktickému bočnímu přístavku i vaše nářadí. Dveře jsou uzamykatelné, a tak si uvnitř můžete schovat i luxusní gril, aniž by přišel k úhoně.

Zahradní domky inspirované posledními trendy

Blýskněte se a vytřete sousedům zrak zahradním domkem podle posledních trendů v architektuře. Díky rovné střeše a atypickým proskleným plochám se tato chatka perfektně hodí k modernímu domu, stejně jako do zahrádkářské kolonie, kde rozhodne nezapadne do každodenní šedi.

I obyčejné odkladiště na nářadí může dobře vypadat. Tento zahradní domek je toho důkazem. Moderní design dodá vašemu pozemku šmrnc – asymetrické dveře a rovná střecha jsou teď v módě. Zapomeňte na nevzhledné plechové přístřešky, tohle je totiž domek, který perfektně splyne s okolím a zároveň vaši zahradu ozdobí.

Ideálním řešením je kombinace nářaďového domku s klasickou chatkou. Uzamykatelná přístavba na nářadí zabezpečí vaše poklady. A v obytné části vytvoříte příjemné posezení.

Nejlepší zahradní domek? Jedině ze dřeva!

Někdo na zahradních domcích šetří a koupí si plastovou nebo plechovou variantu. Tak to raději ne. Jsou nevzhledné a pobyt v nich nestojí za nic. Možná si řeknete, že na nářadí to stačí. Ale jsou opravdu jako pěst na oko. Když už se se svou zahradou tak dřete, přeci to teď nezkazíte. Hřejivé dřevo je příjemnější a vy se v něm dokonale uvolníte. Nemluvě o tom, že je tento materiál kvalitní a ekologický. Zahradní domky z našeho inspiračního článku objednáte u Domky-Delta.cz.