Zahradní nůžky potřebují průběžnou péči. Jak se o ně starat?

Jistě se shodneme na tom, že pořídit si zahradní nůžky rozhodně nepatří k zanedbatelným investicím. Jejich ceny se pohybují ve stokorunách, u profi nebo nízkoúdržbového nářadí dokonce i výš.

Rozhodně proto neuškodí znát základní zásady péče o zahradní nůžky. Možná vás překvapí, že je nestačí jen uložit na zimu a na jaře je zase uvést do provozu. Aby nůžky dlouho dobře sloužily, vyžadují pravidelnou, průběžnou péči.

Základem je správný výběr

Aby zahradní nůžky stříhaly nejen ke spokojenosti vaší, ale i s co nejmenším poškozením na řezu, musíme je nejprve správně vybrat, ale též je vždy používat přesně k tomu účelu, pro jaký byly určeny. Výběru zahradních nůžek už jsme se v iReceptáři věnovali v článku Nakupujeme zahradní mechanické nůžky.

Co se účelů používání týká, musíme si být vědomi, že jinými nůžkami je potřeba stříhat tenké větvičky nebo bylinky, trvalky, že na středně silné větve vezmeme nůžky pevnější, no a na nejsilnější (ale stále nůžkami stříhatelné) větve bereme velké pákovky. No a na ještě silnější větve samozřejmě už pilku. Každé nůžky mají maximální průměr, který jsou schopné bezpečně střihnout.

Průběžná péče je základ

Jakmile si zahradní nůžky pořídíte, je nutné se jim věnovat po každém nebo alespoň téměř každém použití. Zvykněte si je vždy po práci důkladně očistit (pokud i vodou, tak nechat důkladně vyschnout). A jednou za několik použití je nastříkat olejem (přednostně na čepy), aby čepele dobře klouzaly a pružina měla usnadněnou práci. V čím lepším stavu nůžky udržíme, tím rovnější řez budou umět a tím lépe se budou všechny řezy hojit.

Jestliže máte sebemenší podezření, že jste nůžkami stříhali infekcí napadenou rostlinu, vždy nůžky nejen očistěte, ale i je postříkejte lihem a pak na ně naneste olej ve spreji. Není nic zbytečnějšího než si po zahradě přenášet infekce prostřednictvím špinavých nůžek.

Hlubší údržba jednou za čas

Ne po každé práci, ale alespoň dvakrát za sezonu je vhodné udělat hlubší údržbu, která spočívá v kontrole a případném nabroušení ostří, v dotažení středové matky (pro správné vedení řezu) a v kontrole pružiny mezi rukojeťmi.

Pružina mezi rukojeťmi

Začněme pružinou. Je potřeba se smířit s tím, že pružinu mezi rukojeťmi budeme muset občas vyměnit. Jistě ne dvakrát za sezonu, ale po několika letech. Abychom maximalizovali dobu její funkčnosti, je potřeba ji jednak udržovat v čistotě, jednak ji občas promazat, zkontrolovat její upevnění k rukojetím.

Středová matka

Dotažení středové matky je extrémně důležité k tomu, aby čepele správně vedly svůj pohyb, a aby se díky tomu dalo dosáhnout rovného, hladkého řezu, který se bude dobře hojit. Jakmile středová matka povolí, čepele se od sebe vzdálí. Tím se stává stříhání pro nás silově náročnější a pro dřeviny méně vhodné.

Ostří a jeho případné nabroušení

I ostří je nutné občas zkontrolovat, protože ani ten nejpevnější kov nevydrží stále perfektně ostrý. Broušení nůžek má svá specifika, a přestože někteří výrobci dodávají pro broušení jejich nůžek uzpůsobené brousky, je pro začátečníky vhodnější svěřit broušení nůžek profesionálům.

Pro doplnění dodejme, že se nebrousí vnitřní strany, ale jen rovné strany čepelí. To samozřejmě proto, aby se zachovalo přiléhání ostří nůžek na sebe. Broušení musí být rovnoměrné a vždy byste měli zachovat řezný úhel. Ostrou hranu na závěr vždy naolejujte.

Do broušení se můžete pustit s pomocí speciálního ostřiče na zahradní náčiní, elektrickou bruskou, ale stačit bude i obyčejný brousek. Jak se do samotného broušení pustit, můžete shlédnout ve videu pro kutily na TV Seznam s názvem Broušení nožů a nůžek.

Před uložením na zimu

Než zahradní nůžky uložíte na zimu, celé je rozeberte, vyčistěte, namažte a zase správně sestavte. Nemusíte je dotahovat na sílu, to si nechte až na jaro, zejména pokud nůžky necháváte zimovat v místě, které promrzá. Nikdy je přes zimu nenechávejte ve vlhku. Správná péče o nůžky není složitá, jen je nutné na ni pravidelně myslet a nenechávat nůžky ležet v polici špinavé nebo dokonce s mokrými kousky bylin či dřevin.