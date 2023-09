Zateplete strop domu a získejte až 100 000 Kč zpět

Přibližně 80 % všech nákladů, které vynaložíte na energii, utratíte za teplo. Takže zapomeňte na úsporné žárovky, rozčilování se při zhasínání světel po dětech a udělejte něco pro svůj dům i účet.

Zateplení domu je nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na vytápění a dostat své bydlení do co nejúspornějšího energetického režimu. Ale kompletní zateplení domu, může být velmi nákladné. Již několik let se můžete setkávat se systémem, který velmi rychle dokáže vyřešit vaše náklady. Jedná se o systém foukané izolace. Díky aplikaci výkonnými stroji (fukary) se dostane i do těch nejméně přístupných koutů a štěrbin, kde se jen velmi obtížně provádí izolace jakýmkoli jiným izolačním materiálem. Hadici lze natáhnout do vzdálenosti 100m a do výšky 20m.

Zdroj: mojeizolace.cz

Tento systém lze aplikovat na všechny typy střech:

Plochá střecha

V případě plochých střech je velkým nedostatkem v předchozích letech obecně špatná či vůbec žádná tepelná izolace. V létě se proto interiér přehřívá a v zimě je naopak chladněji z důvodu úniků tepla. Tomu lze zamezit aplikací foukané izolace MAGMARELAX® do dutiny ploché střechy. Stačí mít revizní otvor nebo ho lze během realizace vytvořit.

Betonový strop

U betonového stropu se izolace většinou nafouká izolace na magmarelaxové bázi přímo na povrch stávající podlahy. Tam, kde není potřeba podlaha, ale je nutné dostávat se například ke komínům, se ukotví revizní lávky. Pokud je potřeba tzv. pochozí podlaha, snadno vznikne nový izolační prostor díky Stropnímu systému MAGMARELAX®. Tím se nejen vyrovná stávající podlaha, ale vytvoří se zároveň dutina pro foukanou izolaci s minimálními tepelnými mosty.

Trámový strop

Mnoho z nás uvažuje o izolaci stropní konstrukce. Pokud ovšem není půda využívána k bydlení a není vytápěná, je mnohem efektivnější izolace dutého trámového stropu. Otvory pro izolování dutin jsou relativně malé o šířce 30 až 40 cm. Je to velmi rychlé, technicky jednoduché a účinné řešení, kdy stačí odklopit několik prken v konstrukci stropu a díky tlakovému foukání se následně vyplní dutiny až do 5m.

Vazníková střecha

Tento typ střešní konstrukce je velmi oblíbenou variantou střechy jak rodinných domů, tak komerčních hal. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů, což je velmi pracné a mnohdy fakticky nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je optimální volbou foukaná izolace, která i v konstrukci s řadou prvků vytvoří celistvou tepelněizolační vrstvu.

Nemáte možnost standardně izolovat strop?

Vytvořte tepelněizolační podhled. Sice se vám trochu sníží světelná výška místnosti, ale může to být zajímavé řešením tam, kde není možné izolovat nad stropem.

Při všech variantách aplikací nevzniká odpad ani zbytky izolace. Vše probíhá bez hluku a za plného provozu domácnosti bez nepořádku. Vše je hotovo za pár hodin a hned už šetříte, a to až 40% za energie.

