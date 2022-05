Zbavte se bolesti zad v kanceláři. Postavte se k práci čelem!

Máte dost sezení u počítače při práci, protože Vás z toho bolí záda? Přečtěte si tento článek a skončete s daným problémem jednou pro vždy!

Práce v kanceláři může být častokrát velice nepříjemná, zvlášť pokud se jedná o zdraví našich zad. Celé dlouhé hodiny strávené u počítače s malou možností se projít či se protáhnout. Sedavé zaměstnání však představuje značnou zátěž nejen pro oblast beder, ale také pro naše kyčle a klouby. Existuje ale nějaká možnost, jak si při práci v kanceláři trochu odpočinout, ale zároveň si zachovat produktivitu? Samozřejmě že ano! A my Vám pár z nich rádi představíme.

Zajistěte si správnou výšku stolu

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují naše tělo při práci, je uzpůsobení pracovní plochy. Kromě toho, že je důležité mít dostatek prostoru na práci a odkládání věcí, je také důležité mít prostor, který bude jako dělaný pro Vaše tělo. A jaký takový stůl si vybrat, když jich existuje nepřeberné množství? Polohovací stoly jsou skvělou volbou v řešení potíží s bolavými zády.

Zdroj: Liftor.cz

Díky svojí technologii jsou tyto stoly naprosto připravené přizpůsobit se Vašim potřebám a požadavkům. Pouhým zmáčknutím tlačítka stůl jednoduše zvýšíte nebo naopak snížíte. Odpadne Vám tak starost se sháněním perfektní výšky stolu, což by mohlo být velice náročné, vzhledem k velkému výběru variant od různých výrobců. Navíc si můžete vybrat také design stolu, takže se nemusíte obávat, že by se nehodil do interiéru. Kromě designu si můžete vybrat také rozměr a provedení stolu. Tento stůl se Vám přizpůsobí po všech stránkách.

Seďte správně

Se správnou výškou stolu se pojí také zdravé sezení. Pro spoustu lidí je správné sezení jedna velká neznámá a na židli sedí pokroucení, s nohou přes nohu a poté hořce litují, když je po celém dni v práci bolí záda. Jaké je tedy správné sezení u notebooku nebo počítače?

Pokud k práci používáte notebook, je poměrně složité si k němu sednout tak, aby to bylo zdravé pro tělo. Vzhledem k tomu, že je notebook malý, nesplňuje standardy správného sezení u klasického počítače, protože byl navržen proto, aby se dal snadno přesouvat a byl tak vhodný pro práci na cestách a mohli jste ho mít všude u sebe. Práce na samotném notebooku je z dlouhodobého hlediska poměrně náročná. Obrazovka je malá, klávesnice také a touchpad umístěný pod klávesnicí je složitě ovladatelný. Naštěstí si můžete dokoupit externí zařízení, jako je monitor, myš či externí klávesnice. Tyto doplňky práci na notebooku usnadní a Vaše záda Vám za to poděkují.

Zdroj: Liftor.cz

A jak tedy správně sedět u počítače? Pokud máte počítač, či jste si dokoupili další zařízení k notebooku, už jen zbývá naučit se správně sedět. Velmi důležité je sedět s rovnými zády a mít váhu těla rozloženou rovnoměrně na obou bocích. Kolena by přitom měla být v pravém úhlu a ve stejné výšce jako kyčle. Je nutné mít obě chodidla opřená celou plochou o podlahu a co se týče rukou, tak ty by měly být opřené o stůl nebo o opěrky stolu. Oči by měly být ve stejné úrovni, jako je vrchní hrana monitoru a ve vzdálenosti cca 40-70 cm od očí.

Možná Vás napadne, že bez správné židle by se jen těžko dobře sedělo a máte samozřejmě pravdu! Židle, na které při práci u počítače sedíte, by měla ergonomická. Jen ta dokáže být plnou oporou pro tělo, protože je dělaná tak, aby podepřela všechna důležitá místa a tělu tak při tomto zatížení ulevila co nejvíce.

Máte dost sezení u počítače? Stoupněte si!

Sezení u počítače může být hodně zdlouhavé a utlumuje naši energii a produktivitu. Proti tomu se však můžete bránit tím, že si k práci jednoduše stoupnete. A jak to zařídit, abyste mohli u práce stát? K tomu Vám pomohou právě výškově nastavitelné stoly! Pomocí tlačítka je možné stůl zvednout až do výšky, ve které stojíte a pracovat tak ve stoje. To má spoustu výhod, jelikož při stání u práce se Vám po těle rozproudí krev a bude se lépe okysličovat mozek. Kromě toho, že rozproudíte krev v žilách, rozproudíte i myšlenky a to značně zvyšuje Vaši produktivitu při práci!