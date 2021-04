Země jako zahrádka: rozmanité květnaté louky dělají radost vám i hmyzu

Květnatá louka je příjemná na pohled, potřebuje menší údržbu než trávník, v období sucha zadržuje v zahradě vodu a najde v ní potravu i útočiště všelijaký užitečný hmyz. Vytvořte na své zahradě bohatý ostrůvek s rozmanitými druhy lučních rostlin, a podpořte tak život na své zahradě i v naší krajině!

Ve zdravé krajině se zdravou půdou roste zdravá potravina. To je země jako zahrádka, kde se dobře žije! Pokud chcete i vy žít v takové zemi, můžete se změnou začít na své zahrádce. A to právě teď. Ale jak? Třeba vyrýt kus trávníku, na jeho místě založit květnatou louku a přidat se k iniciativě #zemejakozahradka.

Květnatá louka plná rozmanitých druhů rostlin tradičně patří do české krajiny. Přitáhne do vaší zahrady podivuhodný život. Nejen, že květnatá louka umí v zahradě zadržet vodu, a tím se stane půda méně náchylná k vysychání, ale zároveň poskytne životní prostor a potravu pro celou řadu hmyzu. A hmyz, ten všichni potřebujeme, aby opyloval stromy a úrodu. Směsi vhodné pro různé účely obsahují českou květenu, léčivé byliny i zelené koření najdete například na stránkách Culina Botanica zde.

Proč se do pěstování louky pustit?

Různorodost rostlin, kterou květnatá louka skýtá, zaručeně přivábí mlsné sosáky všech včelek, motýlů a jiných hmyzáčků, které máte v okolí. Je to pro ně skutečně hostina. Hmyzu za poslední léta ubylo opravdu velké množství, proto bychom měli těmto drobečků poskytnout co nejvíce potravy. Ať si dají do nosu! Louka, která je sekána jen několikrát do roka, je pro ně také opravdovým úkrytem. Nikdo je neruší častým sekáním, a oni tak můžou nerušeně žít své životy. A co více – setkávají se u sladkého nektaru a v houštinách zakládají další generace.

Komu by uniklo, že louka je také krásná na pohled... V jejím rozmanitém zeleném základu jemných listů kvetou různé tvary lučního kvítí, které naši pozornost upoutají tu modrou barvou, jindy zase růžovou nebo žlutou. Louku však nemusíte zasít na celý pozemek, ideální je vyčlenit pro ni jen určitý prostor. O tom, že existují různé druhy luk a jaké typy se nejvíce hodí na vaši zahradu, se dozvíte v online průvodci zde.

Nezapomeňte na vodu, dárkyni života!

Další předností louky je její bohatá skladba, ve které se hravě zadrží voda. Louka oproti jednotvárnému trávníku obsahuje okolo dvou desítek různých druhů rostlin, travin i bylin. Ze základů ekologie se můžeme dozvědět, že čím více rostlinných a živočišných druhů ekosystém obsahuje, tím je silnější, udržitelnější a zároveň méně zranitelný. Pokud vedro (nebo jiný činitel) udolá jednu, dvě nebo i pět rostlin, dalších patnáct jich přežije.

Zdroj: www.culinabotanica.cz

Květnatou loukou podpoříte tzv. malý vodní cyklus, který v posledních desetiletích velmi zeslábl. Je to proces, který jsme se učili ve škole. Tak si pojďme vzpomenout – jak jen to bylo? Nějak takto: vegetace v zemi udržuje vodu, která se pozvolna vypařuje do ovzduší. Vlhkost se kumuluje v atmosféře a vytváří oblačnost. V určitou chvíli, které nejlépe rozumí meteorologové, se mrak nasytí a usmyslí si pršet… Prší na vegetaci, na všechny naše rostliny i na zem, na střechy a na pozemní komunikace. A pokud je kam, vsakuje se voda až ke kořenům rostlin, keřů a stromů. Vegetace vodu využije ve svůj prospěch a uchová. A tak se cyklus opakuje. Jenže pokud se rozhlédneme kolem sebe, často budeme marně hledat vegetaci, ve které by se mohla voda zadržovat. Namísto toho vodu posíláme kanalizací do řek a do moře, aniž bychom z ní měli jakýkoliv užitek.

A nebude to starost navíc?

Předně je dobré říct, že louka potřebuje mnohem méně údržby než klasický zahradní trávník. Louku je třeba sekat jednou až maximálně třikrát za rok. Mezi sečením nevyžaduje žádnou další údržbu, ba naopak! Během suchého období v zahradě zadrží vodu. Máte-li poslední roky problém trávník udržet naživu, nejste jediní. Průběh léta se mění a trávník přestává být pro nynější podnebí vyhovující. Podrobný návod, jak květnatou louku založit a jak o ni pečovat, najdete zde.

Zdroj: www.culinabotanica.cz

Máte louku? A můžu ji vidět?

Louka bude přitahovat nejen vaše zraky, ale také pohledy kolemjdoucích. Až uvidí tu krásu na vaší zahradě nebo v květináči, někteří po ní také zatouží. Díky tomu budou vznikat další loučky, které poskytnou potravu a úkryt pro hmyz, zadrží více vody a potěší mnohá srdce. Semínka z vaší louky můžete sbírat, rozdávat kamarádům, rodině či sousedům, aby si i oni zaseli něco z té krásy. Můžete je také jen tak rozhazovat, kudy budete chodit. Všechna kvítka, která ve směsích jsou, mají původ v naší domovině, sem tam se nějaké z nich určitě uchytí a vyroste z něj krásná luční květina.

Svou vlastní krásnou loukou i dalšími aktivitami na své zahrádce můžete inspirovat lidi ve svém okolí, ať už je znáte či ne. Společně tak můžeme vrátili kousek země zpátky přírodě a my všichni spolu tvořili naši Zemi jako zahrádku.

Svou dobrodružnou cestu zahradní sezónou, setí květnaté louky i zeleniny, péči o louku i o své bohaté záhonky s námi můžete sdílet na Facebooku nebo Instagramu pod hashtagem #zemejakozahradka. Můžete svou radost sdílet, společně se z ní budeme těšit! Fotografie a více informací o zajímavých odrůdách zeleniny a jejich pěstování najdete na blogu Culina Botanica v sekci Země jako zahrádka.