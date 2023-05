Zkuste to bez chemie. Doma i na zahradě

Teploty konečně stouply, je po zmrzlých a tak se hodí vyhnat z domu poslední pavučiny, provonět záclony, postarat se o pokojové květiny i úrodu zeleniny. Místo lahviček a sprejů zkuste letos zaútočit čistě přírodními prostředky. Zbavíte se zbytečné chemie a vylepšíte své ekologické svědomí.

Proč vůbec chemii při úklidu nahrazovat? Důvody jsou hned dva. Chemické úklidové prostředky můžou na nábytku i ve vypraných textiliích zanechávat mikročástiče, které dráždí kůži, plíce, případně mají jiné negativní dopady na zdraví.

Když chemikálie po úklidu vyléváte, přidáváte se tím ke znečištění odpadní vody, ztěžujete její čištění a můžete tak podporovat další znečištění vody. Jenže jak začít? Stačí jít po malých krůčcích a dělat změny tam, kde to nebolí záda ani peněženku. Pomohou vám s tím například třeba značky EcoRevolution a Weiki.

Octem, případně ve spojení se sodou a citronovou šťávou, vyčistíte téměř jakoukoli špínu v domácnosti Zdroj: 123RF.com

Ocet je král

Alespoň při úklidu. Leští, čistí a navíc působí jako přírodní dezinfekce, která je ovšem absolutně neškodná pro zdraví lidí i domácích mazlíčků. Pro tyto účely je přitom nejlepší takzvaný bílý ocet. Neobsahuje totiž přidaný karamel, jako některé běžné octy a tak nehrozí, že by na površích nechával film nebo skvrny. Bílý ocet od značky Nanolab prodává EcoRevolution, 500 ml přijde na 79 Kč.

Zdroj: www.ecorevolution.cz

Neředěný, případně s trochou prostředku na mytí nádobí, vyčistí i zašlé skvrny, a geniálně odmašťuje. Ředěný zase vyleští okna a umyje všechny běžné povrchy. S jedlou sodou vyčistí záchod i ucpané odpady, a kde by byl přeci jen slabý, podpoří ho například kyselina citronová. Univerzální čistič vyrobíte z 1 dílu octa ředěného 5 díly vody. Kdo chce, může do směsi přidat pár zbylých vymačkaných pomerančů. Čistič se tak krásně provoní.

Prací papírky se snadno používají a šetří přírodu i místo v prádelním koši. Zdroj: Eco Revolution

Praní zlehka

Prací pásky jsou na našem trhu relativní novinka, ale už teď jejich obliba stoupá. Neobsahují chemii ani zbytečné plasty a přitom prádlo vyperou i provoní. Například pásky EcoRevolution voní jako luční kvítí a balení 32 kusů (tedy 32 velkých pracích dávek), stojí 179 Kč. Pořídíte je ale i ve variantě bez vůně. Je to vlastně takový koncentrát šetrného, ekologického pracího prostředku. Ovšem v úžasně inovativní podobě.

Zdroj: www.ecorevolution.cz

Nic není potřeba odměřovat - pásek jednoduše vezmete a hodíte do pračky. Jeden vystačí i na 7 kg prádla a pokud by bylo hodně špinavé, nebo je ho víc, stačí do bubnu přidat jeden navíc. Účinnost si přitom zachovávají i při praní na nízké teploty a hodí se také pro malé děti nebo alergiky. Nezpůsobují totiž žádné reakce. Navíc balení pásků není těžší ani větší než velká obálka. Takže vás při nákupu zbaví tahání těžkého balení pracího prostředku.

Probiotika podpoří množství i rychlejší zrání plodů. Zdroj: 123RF.com

Zdravé rostliny

Sami si možná probiotika dopřáváte, ale věděli jste, že mohou prospívat i rostlinám? Zdravé bakterie povzbuzují růst i kvetení rostlin, urychlují zrání plodů a vylepšují celkovou kondici všeho zeleného. Navíc jim pomáhají vstřebávat živiny z hnojiv a posilují kořenový systém. Díky obojímu jsou rostliny odolnější proti nemocem i škůdcům.

Značka Weiki je vyrábí je ve variantě pro pokojovky i zahradu, speciální péči si pak zaslouží rajčata nebo jahody a existují dokonce i probiotika určená výlučně pro kompost. Ta univerzální koupíte na EcoRevolution, balení 250 ml vás přijde na 245 Kč. A protože jsou nezávadná a bez chemie, můžete rostliny i po jejich použití bez obav konzumovat. Tedy samozřejmě jen ty jedlé.

Zdroj: www.ecorevolution.cz