Zloději se stále častěji zaměřují na garáže. Základem jsou kvalitní vrata

V loňském roce došlo v Česku k rekordnímu počtu vloupání do garáží. V těch často lidé schovávají cenný majetek, kromě aut například zahradní techniku či elektrokola. První ochranou proti zlodějům jsou přitom kvalitní vrata. Společnost LOMAX proto až do konce dubna nabízí nejvyšší bezpečnostní třídu ke svým garážovým vratům zdarma.

Čísla mluví jasně. Počet krádeží vloupáním do garáží znovu vzrůstá. Podle statistik museli policisté loni řešit skoro 13 tisíc takových případů. To je nejvyšší číslo od roku 2017.

Nejvyšší bezpečnostní třída na trhu

Odborníci proto při výběru garážových vrat doporučují klást důraz na jejich bezpečnost, kterou definuje 6 bezpečnostních tříd. Soukromé objekty před příležitostnými zloději spolehlivě ochrání bezpečnostní třída RC2. Zabezpečení této úrovně by mělo zabránit vniknutí do objektu lupičům, kteří kromě vlastní síly používají páčidla, šroubováky nebo kleště.

Při výběru garážových vrat je důležité klást důraz na jejich bezpečnost.

„Mezi zákazníky roste poptávka po bezpečnostních prvcích, proto až do dubna nabízíme doplňkovou sadu ke garážovým vratům zcela zdarma. Sada SPECIAL 109 odpovídá bezpečnostní třídě RC2 a zajistí bezpečnost nejen věcí v garáži, ale v případě, kdy je garáž spojená s domem, také bezpečí jeho obyvatel,“ vysvětluje Petr Přichystal ze společnosti LOMAX.

V garáži totiž lidé často shromažďují drahý majetek. Kromě automobilů jde o různé nářadí, zahradní nábytek či sportovní vybavení. „V poslední době je u tuzemských uživatelů nejčastějším řešením parkování aut a elektrokol v jedné garáži. Špičkové modely elektrokol přitom mnohdy dosahují vyšších cen než skútry, motocykly, ale i některé ojeté automobily,“ říká Přichystal.



Se zabezpečením pomůže také automatizace

Není tak divu, že požadavky na bezpečnost garáží jsou čím dál větší. Mohou s ní přitom pomoct i moderní technologie, které majitelům poskytují zároveň i komfort. „Garážová vrata mohou být také automatizovaná. Převodovka motorizovaného pohonu je potom konstruována tak, že nemůže dojít k mechanickému vypáčení vrat. A to ani v případě, kdy dojde k výpadku elektřiny,“ říká Přichystal.



Skvělou volbou je také automatizace venkovních žaluzií. „Lamely je možné nastavit tak, aby se v určitý čas zatáhly nebo naopak pustily do místnosti více světla. Pro potenciálního zloděje to znamená signál, že se uvnitř nachází lidé, a on si tak raději vybere jinou lokalitu,“ dodává Přichystal a upozorňuje, že v rámci jarní akce nabízí LOMAX slevu také na toto řešení.



Automatické ovládání pořídí zákazníci do konce dubna levněji až o 30 procent.