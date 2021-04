Žlutá a šedá: Jak využít barvy roku 2021 v interiéru?

Již více než 20 let ovlivňuje Pantone's Color of the Year vývoj produktů a rozhodování o nákupu v odvětvích módy, bydlení, průmyslového a grafického designu. Každý rok totiž vybírá barvu roku. Na rok 2021 se jí staly šedá a žlutá. Jak je vhodně zakomponovat do svého interiéru?

Rok 2020 byl náročný. Nová dekáda nám přinesla tak trochu jiný svět. Mnohé opustila dobrá nálada, naděje, motivace a úsměv na tváři. Nepřidává tomu ani sychravé počasí. S příchodem jara však přichází nové radosti, příležitosti, energie.

Pokud vám chybí slunce, můžete jej přinést k sobě domů. A tím budete držet i nejnovější trendy v bytovém designu, protože barvou roku 2021 se stala Illuminating neboli zářivá žlutá spolu s kombinací Ultimate grey, tedy šedé.

Dvě nezávislé barvy, které v interiéru vypadají skvěle

Ultimate Grey a Illuminating se vzájemně zdůrazňují a podporují. Spolu jsou praktické, hřejivé a optimistické, dodají vám sílu a dobrou náladu. Šedá podpoří vaše hloubavé myšlení a žlutá dodá něco slunečného a přátelského.

Když hledáte způsob jak posílit svou energii a znovuobjevit naději na překonání nejistoty, jasnost barvy Illuminating vám s tím pomůže.

Ultimate Grey je zase symbolem spolehlivosti, stálosti a odolnosti, díky které si vytvoříte pevný základ.

Jak využít žlutou a šedou v interiéru?

Pojďte se s námi inspirovat, jak tyto dvě barvy zakomponovat do interiéru. Ke každé místnosti jsme si pro vás připravili dvě možnosti – levnější a také finančně dražší variantu, pokud máte chuť na velkou změnu.

Všechny produkty, které jsme vybrali jako inspiraci, najdete na vyhledávači nábytku a doplňků Biano.cz. A víte, co je úplně skvělé? Pokud vám nějaký kousek padne do oka, stačí stáhnout obrázek a nahrát jej do vizuálního vyhledávání pomocí ikonky foťáku. Tak se vám zobrazí nabídka podobných, stejných, ale i levnějších produktů.

Obývák v barvách roku 2021

Dražší změna interiéru v obýváku

Naší srdeční záležitostí je nádherná žlutá rozkládací pohovka, která se stane sluncem vašeho obývacího pokoje. Rozkládací varianta je praktická i na přespání či nečekané návštěvy.

Zdroj: www.biano.cz

Dále můžete investovat například do obývací stěny, kterou obměníte atmosféru celé místnosti. Vybrali jsme pro vás moderní šedé provedení.

Zdroj: www.biano.cz

Levná změna interiéru v obýváku

Sedačku lze vyměnit i levnějším způsobem. Stačí vám nový potah například ve světle šedé barvě. Dá se prát, jeho pořízení vás nestojí tolik peněz a ušetříte si i pracné stěhování.

Zdroj: www.biano.cz

A protože v obýváku byste měli mít dostatek světla, zkuste jej podpořit žlutými závěsy. Třeba k vám do pokoje o trochu více přitáhnou slunce.

Zdroj: www.biano.cz

Ložnice v barvách roku 2021

Dražší změna interiéru v ložnici

Milujete americký styl a potřebujete novou postel? Boxspring lůžko může být tím pravým na další desítky let. Garantujeme, že se vám vstávat rozhodně chtít nebude. A že to bude výhoda!

Zdroj: www.biano.cz

Skandinávsky laděná šatní skříň v šedém provedení dodá vaší ložnici elegantní vzhled. V kombinaci s dřevěnými masivními nohami vypadá skvěle a můžete ji podpořit i dalšími přírodními materiály.

Zdroj: www.biano.cz

Levná změna interiéru v ložnici

V ložnici někdy stačí změnit barvu povlečení či plédu a hned bude celá místnost působit jinak. Vybrali jsme pro vás tyto tipy.

Zdroj: www.biano.cz

Zdroj: www.biano.cz

Kuchyň v barvách roku 2021

Do kuchyně si zase můžete vybrat šedou kuchyňskou linku, která bude díky své nadčasovosti in i za pár let. A dá se skvěle kombinovat i s dalšími barvami a doplňky.

Zdroj: www.biano.cz

Žlutou do kuchyňského interiéru zase můžete dostat v podobě ubrusů a utěrek.

Zdroj: www.biano.cz

Zdroj: www.biano.cz

Koupelna v barvách roku 2021

I do koupelny zakomponujte trochu letošních barev. Může se jednat o drobné doplňky, ale věřte, že změna bude obrovská.

Kosmetické zrcadlo

Zdroj: www.biano.cz

Kelímek na zubní kartáčky

Zdroj: www.biano.cz

Mýdlenka

Zdroj: www.biano.cz

Ručníky

Zdroj: www.biano.cz

Rohožka

Zdroj: www.biano.cz

Samozřejmě barvy roku 2021 můžete použít i na jiných doplňcích a kusech nábytku. Když už víte, jaké typy produktů kombinovat, samotný výběr bude hračka.