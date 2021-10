Značka IQOS představuje na českém trhu novou bezdýmnou alternativu lil SOLID 2.0

Společnost Philip Morris uvedla na trh bezdýmné zařízení společnosti KT&G, lil SOLID 2.0, které v České republice představila značka IQOS. Společně s ním uvádí také nové tabákové náplně Fiit.

lil SOLID 2.0 představuje novou generaci zařízení typu „vše v jednom“, které díky technologii rovnoměrného nahřívaní tabáku neprodukuje žádný kouř, ale pouze aerosol.

"Naší ambicí je, aby všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření klasických cigaret, přešli co nejdříve na lepší alternativy a přestali kouřit ve prospěch svého vlastního zdraví, i zdraví svého okolí," uvedla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.

Produkty lil SOLID a tabákové náplně Fiit splňují vysoké vědecké standardy společnosti PMI týkající se prokazování absence spalování a významného snížení škodlivých chemických látek ve srovnání s klasickými cigaretami.

Uvedení těchto výrobků na český trh navazuje na další milníky na cestě PMI k dosažení světa bez cigaretového kouře. Philip Morris International odhaduje, že k 30. září 2021 bylo na celém světě 20,4 milionu dospělých uživatelů systému IQOS, z nichž 73 %, což představuje přibližně 14,9 milionů dospělých kuřáků, zcela přešlo na IQOS a přestalo kouřit cigarety.

Zdroj: Společnost Philip Morris

