bZpátky do školy s Rohlíkem

Nabídka školních potřeb i PREMIUM účet ZDARMA pro snazší start školního roku. Pro všechny!

S koncem léta a návratem do školního procesu si Rohlík připravil akce, které ocení v tomto finančně náročném období nejen rodiny s dětmi, ale i zákazníci nakupující mimo klasický sortiment. Největší český online supermarket totiž kombinuje nabídku kompletního sortimentu školních potřeb s prodloužením cenového zastropování speciálních dietních potravin. A k tomu přidává PREMIUM účet na měsíc zdarma. Spojením těchto tří novinek vytváří Rohlík pohodlný prostor pro nákupy a současně zůstává partnerem kvalitního stravování. To vše na pár kliknutí a s dodáním už za hodinu přímo k vašim dveřím, jak je to u Rohlíku zvykem.

Zdroj: rohlík.cz Zpátky do školy s Rohlíkem

Návrat do školní rutiny je každoročně velkou výzvou pro všechny rodiče i děti, a právě proto jim chce Rohlík náročnější období plné nových začátků usnadnit. Kromě širokého sortimentu školních potřeb, jako jsou sešity, psací, výtvarné i rýsovací potřeby, penály, lahve a boxy na svačiny i základní výbava pro prvňáčky, zde najdou maminky i tatínkové širokou škálu zdravých a vyvážených svačin pro své ratolesti, které jim budou spolužáci jenom závidět. A pořád platí, že pokud by se snad stalo, že by zákazníci nebyli s nákupem spokojeni, Rohlík jim bez řečí v rámci automatické reklamace vrátí peníze.

Aby se rodičům nakupovaly školní potřeby co nejjednodušeji, připravil Rohlík jednoduchého nákupního rádce, který usnadní výběr a nákup všeho potřebného. V aktuální Back to school nabídce Rohlík.cz navíc připravil pro své zákazníky speciální dárek. Pokud nakoupí ve dnech 29. až 30. srpna, získají PREMIUM účet na celý následující měsíc zdarma. Pro ty, kteří již PREMIUM účet využívají, bude tato výhoda prodloužena o jeden měsíc. PREMIUM účet nabízí dopravu zdarma, unikátní slevy, expresní doručení a mnoho dalšího.

Speciální dietní potraviny dostupné pro každého: zastropování cen pokračuje

Rohlík dlouhodobě usiluje o rozšíření sortimentu speciálních dietních potravin. Za posledních 6 měsíců se mu tak podařilo přidat několik set nových položek. „Naším cílem je zajistit, aby naši zákazníci mohli nakupovat produkty, které by jinak byly obtížně dostupné. Často je nacházeli pouze v lékárnách nebo specializovaných obchodech. Jako příklad jde o speciální A2 mléko, které obsahuje unikátní typ bílkoviny pro osoby s metabolickými poruchami. Ale i samotné bezlepkové nebo bezlaktózové potraviny museli zákazníci často shánět v několika různých obchodech, což je stálo mnoho úsilí i času.

A rozšiřování sortimentu není to jediné, co si Rohlík pro své zákazníky přichystal. V reakci na rostoucí potřebu mnoha lidí dodržovat speciální dietu kvůli zdravotním problémům, jako je právě intolerance lepku nebo laktózy, či kvůli potřebě sledování glykemického indexu, společnost už v červnu snížila ceny téměř 40 položek z dané kategorie - byly totiž často i dvakrát nebo třikrát dražší než běžný sortiment. Tyto ceny online obchod dostal na úroveň srovnatelnou se standardními značkovými potravinami a původně avizoval, že tak zůstanou minimálně do konce léta. Rohlik.cz se ale kvůli velkému zájmu a obrovské touze pomáhat svým zákazníkům rozhodl zastropování prodloužit do konce letošního roku.

Aktuálně má Rohlík v nabídce přes 3000 položek v bezlepkové sekci, na 500 v bezlaktózové sekci, přes 700 produktů se sníženým obsahem cukru a skoro 2000 produktů pro fitness výživu. „Úsilí o podporu zdravých stravovacích potřeb se odráží v rostoucím počtu zákazníků, kteří nakupují sortiment speciálních dietních potravin. V současné chvíli je to již 4 z 10 zákazníků Rohlíku, což představuje obrovské procento,” dodává Martin Beháň.