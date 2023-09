Zvažujete novou podlahu a hledáte vhodný vzor?

Máte v úmyslu investovat do nové podlahy, ale váháte ohledně vhodné barvy a vzoru? Řešíte, jak zkombinovat novou podlahu s vaším stávajícím nábytkem? Rozhodnutí o výběru správného vzoru a odstínu není radno podceňovat, podlaha má totiž klíčový vliv na celkový vzhled a atmosféru místnosti. Nyní vám přinášíme několik tipů, které vám mohou usnadnit výběr.

Jednotný vzor pro celý interiér

Prvním krokem je rozhodnout, zda zvolit jednotný vzor pro celý interiér nebo vybrat různé vzory pro jednotlivé místnosti. Většina designérů jednoznačně doporučuje, pokud to situace dovoluje, volit stejný podlahový dekor pro celý byt. Pokud byste chtěli zachovat stejný vzor i v koupelně, můžete vybírat mezi lepenými vinylovými dílci nebo voděodolnými vinylovými rigidními podlahami.

Voděodolná vinylová podlaha Fatra SILVERO-top, Dub zámecký, cena 920 Kč/m2. Zdroj: www.efatra.cz

Světlejší nebo tmavší vzor?

Při rozhodování mezi světlejším či tmavším odstínem je klíčové brát v úvahu velikost místnosti. Do menších prostor se obvykle doporučuje volit světlejší vzory, které opticky zvětšují místnost tím, že odrážejí světlo. Naopak v prostornějších místnostech lze uvažovat o tmavších vzorech. Nicméně je třeba být opatrný při kombinaci příliš světlých vzorů s bílým nábytkem, protože taková kombinace může vytvářet dojem chladu. Obecně platí, že vzor podlahy by měl být o něco tmavší nebo světlejší než barva nábytku.

Jestliže to váš prostor umožňuje, nebojte se experimentovat s tmavšími vzory na podlaze. Tyto vzory mohou do interiéru vnést pocit útulnosti a tepla, a když jsou kombinovány s bílým nábytkem, může to vytvořit velmi efektní vzhled.

Plovoucí vinylová podlaha Fatra SILVERO-click, Dub měsíční, cena 908 Kč/m2. Zdroj: www.efatra.cz

Dřevěné vzory jsou stále oblíbené

Co se týká dekorů jsou stále nejvíce v oblibě dřevěné vzory, zejména ty dubové. Architektka Kamila Douděrová doporučuje: "bezpečnou volbou je neutrální barvu nábytku, jako je bílá nebo šedá, a k ní vybrat podlahu s neutrálním dubovým vzorem. Dubový vzor je jemný a lze ho snadno kombinovat s různými barvami a vzory."

Vinylová podlaha Fatra SILVERO-fix, Dub alpský, cena 617 Kč/m2. Zdroj: www.efatra.cz

Pokud se zajímáte o vinylové podlahy s dubovými vzory, můžete zvážit českou vinylovou podlahu Fatra SILVERO. Novou kolekci charakterizuje paní Douděrová slovy: "podlahy SILVERO mají velmi autentický vzhled dřeva, což lze vidět i na dotek. Můžete si vybrat z deseti různých dubových vzorů." Při výběru konkrétního vzoru vám může pomoci virtuální návrhář podlahy, anebo si můžete objednat vzorek podlahy až k vám domů.

Více informací naleznete na webu www.efatra.cz.